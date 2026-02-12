Windows 10 wordt kwetsbaar: dit moet je doen om veilig te blijven

Windows 10 heeft officieel het einde van zijn ondersteuning bereikt. Hoewel Microsoft nog wel een bijkomend jaar belangrijke security-updates uitrolt, volstaat dat niet om Windows 10 veilig te blijven gebruiken. We overlopen even wat je best doet om geen risico te lopen.

Upgraden naar Windows 11 blijft de aanbevolen stap, maar dat is niet voor iedereen haalbaar. Niet elke pc voldoet aan de hardware-eisen, en een nieuwe computer kopen is door stijgende RAM-prijzen en importtarieven geen evidente beslissing. Hoelang kan je Windows 10 dan nog veilig blijven gebruiken?

Wie vandaag Windows 10 opstart, merkt geen dramatische waarschuwingen en loopt niet meteen zichtbaar ergens tegenaan. Toch is de ondersteuning definitief stopgezet. Dat betekent concreet dat Microsoft geen technische ondersteuning meer biedt en (belangrijker) geen reguliere beveiligingsupdates meer uitrolt. Probeer je Windows Update te openen, dan verschijnt de melding dat je toestel geen beveiligingsupdates meer ontvangt. En dat is het cruciale punt: nieuwe kwetsbaarheden worden in principe niet meer gedicht. Geen patches, geen structurele beveiligingsfixes. Je staat er grotendeels alleen voor.

Extended Security Updates als tijdelijke oplossing

We horen je al denken: Microsoft biedt toch een jaar Extended Security Updates (ESU) aan voor Windows 10? Via dat betalende programma kan je als consument nog één extra jaar beveiligingsupdates krijgen, tot 13 oktober 2026. Het is een soort laatste reddingsboei voor wie echt nog niet kan overstappen. Microsoft waarschuwde al jaren voor het einde van Windows 10, maar biedt nu dus toch een tijdelijke verlenging aan. Verwacht alleen geen nieuwe functies of verbeteringen: het gaat puur om kritieke beveiligingsupdates. En het wil zeker niet zeggen dat je je pc echt helemaal zorgeloos kan blijven gebruiken.

Hoe groot is het risico in Windows 10?

Voor veel gebruikers waren Windows-updates vooral lastig getimede onderbrekingen. Maar achter de schermen dichten die updates ook beveiligingslekken die door cybercriminelen actief worden opgezocht en misbruikt. Zodra beveiligingsonderzoekers (of kwaadwillenden) een nieuw lek ontdekken in Windows 10, is er geen garantie meer dat Microsoft dat nog repareert. Alleen in uitzonderlijke, extreem kritieke situaties zou het bedrijf kunnen ingrijpen.

Je kan het vergelijken met een touwtrekwedstrijd tussen malwaremakers en beveiligingsbedrijven. Zolang beide partijen blijven trekken, blijft het evenwicht bewaard. Maar als één partij stopt met voluit mee te doen (in dit geval het besturingssysteem dat geen updates meer krijgt) wordt het op termijn moeilijk om stand te houden.

Daar komt bij dat nieuwe software en hardware steeds vaker exclusief Windows 11 ondersteunen. Nieuwe drivers voor printers, 3D-printers of andere randapparatuur verschijnen mogelijk niet meer voor Windows 10. Ook professionele tools zoals recente versies van Visual Studio of Microsoft Teams vereisen nu al Windows 11. Op termijn kan je dus tegen compatibiliteitsmuren aanlopen.

Microsoft Defender nog wel ondersteund

Toch is niet alles meteen afgesloten. Microsoft heeft bevestigd dat Microsoft Defender Antivirus op Windows 10 beveiligingsupdates blijft ontvangen tot oktober 2028. Dat betekent dat de ingebouwde antivirus nog wel nieuwe dreigingen kan herkennen en blokkeren. Dat is een belangrijke nuance: je besturingssysteem krijgt geen algemene beveiligingspatches meer, maar je antivirus wordt voorlopig nog wel onderhouden.

Wat doe je nu het best?

Idealiter stap je over naar Windows 11, als je hardware dat toelaat. Is dat geen optie, dan kan je Windows 10 nog blijven gebruiken, maar met verhoogde waakzaamheid. Zorg er in de eerste plaats voor dat Microsoft Defender actief en up-to-date blijft. Overweeg daarnaast een extra beveiligingsoplossing van een betrouwbare antivirusleverancier en installeer alleen software uit officiële bronnen Wees ook extra voorzichtig met bijlagen, downloads en verdachte links.