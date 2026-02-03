Microsoft test tweede taakbalk in Windows 11

Microsoft experimenteert met een opvallende nieuwe toevoeging voor Windows 11-gebruikers die graag tot het uiterste gaan. Het PowerToys-team werkt aan een tweede, optionele taakbalk die snelle toegang moet bieden tot geavanceerde functies en tools. Die nieuwe balk luistert naar de naam Command Palette Dock en is vooral bedoeld voor power users.

De testversie werd opgemerkt door The Verge en maakt deel uit van de bredere evolutie van PowerToys, Microsofts experimentele toolkit voor gevorderde Windows-gebruikers. De ‘Command Palette Dock’ is opgevat als een aanvulling op de bestaande Command Palette, een launcher waarmee je snel apps, commando’s en workflows kunt starten. De nieuwe dock fungeert als een permanente snelkoppeling naar extensies en functies die je vaak gebruikt, zodat die letterlijk altijd binnen één muisklik bereikbaar zijn. Microsoft spreekt zelf van een manier om productiviteit te verhogen zonder telkens opnieuw een launcher of menu te moeten openen.

Volledig aanpasbaar en vrij te plaatsen

Net zoals veel andere PowerToys-functies is ook deze dock sterk personaliseerbaar. Gebruikers kunnen de balk vastzetten aan elke rand van het scherm: bovenaan, onderaan of langs de zijkanten. De inhoud kan bovendien worden opgesplitst in drie afzonderlijke zones, wat het overzicht ten goede moet komen bij intensief gebruik. Naast de indeling zijn ook het uiterlijk en de positionering van extensies aanpasbaar. Power users kunnen hun favoriete tools vastpinnen, herschikken of verwijderen naargelang hun workflow.

© Microsoft

Nog experimenteel, maar feedback welkom

Microsoft heeft al conceptafbeeldingen gedeeld en nodigt geïnteresseerde gebruikers uit om feedback te geven. De functie bevindt zich duidelijk nog in een testfase en is voorlopig niet bedoeld voor het brede publiek. Wie toch wil experimenteren, kan een vroege versie terugvinden via het PowerToys-project op GitHub. De installatie verloopt via Visual Studio en vereist wel de nodige ontwikkelaarskennis. Voor doorsnee gebruikers is het dus voorlopig vooral een vooruitblik.

Met de Command Palette Dock lijkt Microsoft opnieuw te willen inzetten op een doelgroep die zich de voorbije jaren soms wat vergeten voelde: gevorderde gebruikers die meer controle en efficiëntie willen. Of deze tweede taakbalk effectief zijn weg vindt naar een stabiele Windows 11-release, valt nog af te wachten, maar het experiment toont wel dat Microsoft PowerToys nog steeds serieus neemt als proeftuin voor nieuwe ideeën.