Windows 11 bereikt kaap van 1 miljard gebruikers sneller dan Windows 10

Microsoft heeft bevestigd dat Windows 11 inmiddels op meer dan 1 miljard apparaten wereldwijd draait. Dat is een belangrijke mijlpaal voor het besturingssysteem, en eentje die sneller werd bereikt dan bij zijn voorganger. Waar Windows 10 er 1.706 dagen over deed om die grens te overschrijden, had Windows 11 slechts 1.576 dagen nodig.

Microsoft-CEO Satya Nadella maakte het nieuws bekend tijdens de meest recente kwartaalcijfers. Volgens hem is het bereiken van 1 miljard actieve gebruikers een duidelijk signaal dat Windows 11 een centrale rol speelt in de huidige pc-strategie van het bedrijf. Toen Windows 10 werd gelanceerd, stelde Microsoft expliciet het doel om zo snel mogelijk 1 miljard gebruikers te bereiken. Die ambitie werd toen niet binnen de vooropgestelde termijn waargemaakt, al volgde de mijlpaal uiteindelijk wel.

Windows 11 doet het nu dus sneller, ondanks een minder vlotte start. Het besturingssysteem is ondertussen bijna vijf jaar op de markt, wat in technologieland een aanzienlijke periode is. Windows-baas Pavan Davuluri gaf op Microsoft Ignite op 19 november al te kennen dat het miljard in zicht was.

Windows 11: systeemeisen en AI

Vanaf dag één was er heel wat controverse rond Windows 11. Vooral de strenge hardwarevereisten zorgden voor veel kritiek. Tot op vandaag zijn miljoenen Windows 10-gebruikers uitgesloten van een gratis upgrade, omdat hun pc officieel niet ondersteund wordt. Die beslissing blijft een pijnpunt, zeker nu Windows 10 zijn einde nadert en gebruikers voor moeilijke keuzes komen te staan: upgraden, een nieuwe pc kopen of uitwijken naar een alternatief besturingssysteem.

In recentere jaren kreeg Windows 11 opnieuw kritiek, ditmaal door Microsofts sterke focus op AI-functies en Copilot-integraties. Tegelijk kwamen er klachten over afnemende stabiliteit en kwaliteit van updates, wat het vertrouwen van sommige gebruikers aantastte. Microsoft zag zich daardoor genoodzaakt te benadrukken dat Windows 11 een platform is dat blijft bestaan en dat het rekening wil houden met uiteenlopende gebruikersgroepen, van ontwikkelaars en gamers tot kantoorgebruikers.

Meest gebruikte en ‘gehate’ Windows ooit?

Met 1 miljard actieve installaties mag Windows 11 zich nu officieel het meest gebruikte Windows-systeem ooit noemen dat tegelijk ook stevig bekritiseerd wordt. Eerdere ‘probleemversies’ zoals Windows Vista en Windows 8 haalden lang niet zulke cijfers. Dat roept de vraag op of de negatieve perceptie rond Windows 11 niet vooral leeft binnen de techwereld zelf. Voor veel gebruikers buiten die bubbel is Windows simpelweg een werktuig, en lijkt Windows 11 prima te voldoen aan hun verwachtingen.

Toch betekent dit succes niet dat Microsoft op zijn lauweren kan rusten. Nu Windows 11 door zo’n groot publiek gebruikt wordt, wordt het belangrijker dan ooit om bestaande problemen aan te pakken en het vertrouwen van gebruikers te behouden. De kaap van 1 miljard is een indrukwekkende prestatie, maar voor Microsoft ligt de echte uitdaging nu in het blijvend overtuigen van die 1 miljard gebruikers om ook in de toekomst voor Windows 11 te kiezen.