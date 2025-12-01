Microsoft toont hoe het Teams vlotter wil doen draaien in Windows 11

Microsoft maakt eindelijk werk van een vlottere ervaring met Teams in Windows 11. Tijdens audio- en video-oproepen kon het programma tot nog toe gaan haperen. Vanaf begin januari 2026 voegt Microsoft een nieuw proces toe aan Teams dat zwaardere beltaken zal afhandelen. Daardoor zou het hoofdprogramma minder belast moeten worden.

Vorige week kondigde Microsoft al een optimalisatie aan voor Teams. Die moet de grotere performance-upgrade gaan voorbereiden voor de Teams Desktop Client in Windows.

Minder wachten bij vergaderingen

Teams kan behoorlijk wat systeembronnen opslurpen, vooral wanneer je belt of videovergaderingen houdt. Het nieuwe proces, ms-teams_modulehost.exe, draait naast het hoofdproces ms-teams.exe en neemt de zogenaamde ‘calling stack’ voor zijn rekening. Dat betekent dat Teams sneller moet starten en de app soepeler blijft draaien, zelfs bij intensief gebruik. Voor de gebruiker verandert er verder niets aan hoe Teams eruitziet of werkt.

Voor IT-beheerders in bedrijfsomgevingen is er wel een belangrijke kanttekening: het nieuwe proces moet in endpoint-beveiliging en andere beveiligingssoftware worden toegelaten. Anders kan het tot foutmeldingen of blokkades leiden. Microsoft adviseert daarnaast bestaande QoS-instellingen voor Teams niet te verwijderen, en alleen nieuwe instellingen toe te voegen voor het nieuwe proces.

Slimmere optimalisatie

Het idee is vergelijkbaar met eerdere verbeteringen zoals ‘Office Startup Boost’, maar deze keer ligt de focus specifiek op bellen en video. Door die taken uit het hoofdproces te halen, krijgt Teams meer ademruimte en wordt de performance merkbaar beter. Tegelijkertijd benadruk Microsoft dat Teams enkel een performanceboost zal krijgen en dat er dus geen wijzingen te zien zullen zijn aan de interface (UI) van de applicatie, en dat gebruikers hun oude workflow zullen kunnen blijven volgen.