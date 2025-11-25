Microsoft versnelt Teams-desktopapp: gesprekken moeten sneller opstarten

Microsoft sleutelt opnieuw aan de prestaties van Teams. Dit keer richt het bedrijf zich op zijn Windows-desktopclient, waarbij gesprekken te traag opstarten.

Vanaf januari 2026 wordt een nieuw achtergrondproces toegevoegd dat het openen van een gesprek na een oproep moet versnellen en de stabiliteit tijdens meetings moet verbeteren. In een recent bericht aan zakelijke klanten kondigt Microsoft aan dat Teams binnenkort een extra proces krijgt: ms-teams_modulehost.exe. Dat proces neemt de volledige ‘calling stack’ over van de hoofdapplicatie. Door die taken los te koppelen van ms-teams.exe moet Teams sneller opstarten, soepeler schakelen naar gesprekken en minder haperingen vertonen tijdens calls.

Volgens Microsoft verandert er voor gebruikers verder niets aan de werking van Teams. Alle bel- en vergaderfuncties blijven op dezelfde plek zitten. Alleen de techniek onder de motorkap wordt herschikt om efficiënter om te gaan met systeembronnen.

Bedrijven moeten nieuw proces toelaten

Voor IT-beheerders binnen bedrijven vraagt de wijziging wel een voorbereidende stap. Microsoft raadt aan om het nieuwe proces tijdig te allowlisten in beveiligingssoftware, zodat endpoint-tools het niet per ongeluk blokkeren. Ook helpdesks krijgen best een seintje, zodat nieuwe meldingen over een onbekend uitvoerbaar bestand niet voor verwarring zorgen.

De uitrol start begin januari en loopt door tot het einde van de maand. Dat geldt voor alle omgevingen, waaronder commerciële tenants, GCC, GCC High en DoD.

Microsoft wil Teams optimaliseren

De wijziging past in een langere reeks van optimalisaties die Microsoft dit jaar doorvoert. Zo werkt Teams sinds kort actiever samen met beveiligingstools om schadelijke links en verdachte bestanden te detecteren. Daarnaast test Microsoft op Windows 11 ook het vooraf laden van Verkenner om de systeemprestaties verder op te krikken.