Google Maps laat je binnenkort anonieme reviews schrijven

Google rolt deze maand vier nieuwe functies uit voor Maps, waaronder een opvallende vernieuwing: gebruikers kunnen voortaan een bijnaam en alternatieve profielfoto gebruiken wanneer ze een review achterlaten. Volgens Google moet dat drempels wegnemen voor wie wel feedback wil geven, maar liever niet meteen zijn echte naam en gezicht zichtbaar maakt.

Schuilnaam bij reviews Google Maps

Binnenkort vind je in je profielinstellingen een nieuwe optie: Gebruik een aangepaste naam en foto voor reviews. Wie dat inschakelt, kan een illustratie als avatar kiezen en een bijnaam invullen. Je Google-account blijft wel op de achtergrond gekoppeld aan de review. Dat laatste is volgens Google nodig om misbruik te voorkomen. Het belooft actief te blijven monitoren op verdachte en neppe reviews.

Waarom Google deze optie nu introduceert, is niet helemaal duidelijk. Het bedrijf positioneert het luchtig als een soort ‘Secret Santa’-functie, maar in werkelijkheid zijn sommige gebruikers gewoon voorzichtig: een review van een lokale winkel kan in theorie iets verklappen over je woonplaats of gewoontes. Met een schuilnaam wordt die drempel een stuk lager, wat volgens Google kan leiden tot eerlijkere en meer diverse feedback.

Explore-tab krijgt een flinke upgrade

Ook de Explore-tab wordt vernieuwd. De sectie krijgt een meer prominente rol als startpunt om nieuwe plekken in de buurt te ontdekken. Door omhoog te swipen krijg je een overzicht van populaire cafés, activiteiten en bezienswaardigheden. Dat is handig als je eens iets nieuws wil uitproberen in je eigen buurt. Deze update wordt voor het einde van november uitgerold op zowel Android als iOS. De nieuwe naam- en profielfunctie komt daarnaast ook naar de desktopversie van Maps.

In de VS introduceert Google nog een derde functie: ‘Know before you go’. Daarbij vat Gemini AI de belangrijkste tips over een restaurant of plaats samen in drie korte puntjes. Denk aan opmerkingen als ‘het omakase-menu van 33 dollar is de moeite’ of ‘alleen walk-ins, ga dus vroeg’. De AI filtert reviews, foto’s en andere bronnen om praktische info te bundelen, zoals parkeertips of niet-officiële ‘geheime’ menu-items. Deze AI-functie wordt in de VS uitgerold naar Android en iPhone.

Slimmere voorspellingen voor EV-laadpunten

Voor bestuurders van elektrische wagens wordt Maps ook een stukje handiger. Google gaat voorspellen hoeveel laadpunten vrij zullen zijn wanneer je bij een station arriveert. Daarbij combineert Maps historische gegevens met realtime-informatie, zodat je beter kan inschatten of je moet uitwijken naar een andere laadpaal, en niet voor verrassingen komt te staan. De functie verschijnt vanaf volgende week in Android Auto en in wagens met Android Automotive wereldwijd.