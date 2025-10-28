Copy & Search: zoekvak in Taakbalk Windows 11 krijgt slimme upgrade

Microsoft voegt binnenkort een handige nieuwe functie toe aan Windows 11: Copy & Search. Daarmee kun je razendsnel op het web zoeken naar tekst die je net hebt gekopieerd, rechtstreeks vanuit het zoekvak op de taakbalk.

De nieuwe functie is al beschikbaar in de meest recente previewversies van Windows 11 en wordt in de komende maanden naar alle gebruikers uitgerold. Copy & Search maakt het mogelijk om met één klik te zoeken naar tekst die je hebt gekopieerd, of dat nu uit Word, een webpagina of een andere app komt.

“We introduceren Copy & Search, een functie waarmee je de tekst in je klembord met één klik kunt opzoeken”, legt Microsoft uit. “Zodra je tekst kopieert, verschijnt er een klein pictogram in het zoekvak. Klik erop, en de gekopieerde tekst wordt automatisch in het zoekveld geplakt, klaar om te zoeken”, klinkt het.

Zodra je iets kopieert, verschijnt in het zoekvak de melding ‘Search copied text’ (‘Gekopieerde tekst zoeken’), samen met een knop met een klembordicoon. Een druk daarop volstaat om je tekst in te voegen in het zoekveld. Daarna kun je meteen op Enter drukken om te zoeken of de resultaten rechtstreeks in het zoekpaneel bekijken.

© Microsoft

Copy & Search ook in huidig zoekvenster

Copy & Search is onafhankelijk van de grotere update die Microsoft volgend jaar plant, waarbij het zoekpaneel op de taakbalk wordt geïntegreerd met Copilot. Dat betekent dat de functie ook blijft werken met het huidige zoekvenster van Windows 11, mocht je dat verkiezen. Standaard gebruikt Windows daarvoor Bing, al kunnen sommige regio’s hun zoekmachine wijzigen in de instellingen van het zoekpaneel.

Voorlopig is Copy & Search enkel beschikbaar voor testers via het Windows Insider Program. Microsoft verwacht de functie in de komende maanden breed uit te rollen. Het lijkt misschien een relatief kleine verbetering, maar wel eentje die het dagelijkse werken met Windows 11 weer nét iets slimmer en sneller kan maken.