Windows 11 installeren zonder Microsoft-account wordt opnieuw moeilijker

Het blijft een kat-en-muisspel tussen Microsoft en zijn gebruikers. Terwijl veel mensen liever Windows 11 installeren met een lokaal account en zonder internetverbinding, probeert Microsoft dat pad steeds verder af te sluiten. Tot voor kort konden gebruikers de installatieprocedure nog omzeilen via een eenvoudige truc: de bekende oobe\bypassnro-opdracht. Daarmee kon je de verplichte internetverbinding en accountaanmelding tijdens de installatie overslaan. Maar Microsoft heeft nu ook dat achterpoortje dichtgetimmerd.

Geen lokale accounts meer tijdens installatie

Volgens Microsoft zorgt de wijziging ervoor dat pc’s “correct worden geconfigureerd”. In een toelichting zegt het bedrijf het volgende: “We verwijderen de bekende methode voor het aanmaken van lokale accounts in de Windows-setup (OOBE). Deze werden vaak gebruikt om het Microsoft-account over te slaan, maar konden er ook voor zorgen dat gebruikers het installatieproces te vroeg afsloten en hun apparaat niet volledig configureerden.”

Daarom moet elke nieuwe installatie voortaan met internetverbinding én een Microsoft-account worden afgerond. Pas daarna kun je eventueel overschakelen naar een lokaal profiel, al is dat minder intuïtief dan vroeger.

Gebruikers bij het handje genomen

Veel Windows-gebruikers vinden die verplichting betuttelend. Ze willen zelf bepalen hoe hun besturingssysteem is ingesteld, zonder verplichte koppelingen aan cloud­diensten. Door de offline-installatie over te slaan, moet je nu ook door een reeks volscherm­advertenties voor Game Pass, Microsoft 365 en Phone Link. Daarnaast kun je niet langer zelf kiezen of je OneDrive-back-up of BitLocker-versleuteling wilt inschakelen: dat wordt allemaal gepusht tijdens het installatieproces. Voor wie graag zijn pc helemaal zelf configureert, betekent dat dus minder controle en meer inmenging van Microsoft.

Toch is er nog hoop. De Windows-community staat bekend om haar vindingrijkheid, en het is wellicht een kwestie van tijd voor er weer nieuwe methodes opduiken om de verplichte Microsoft-account te omzeilen. Microsoft mag dan beweren dat dit alles gebeurt “om gebruikers te beschermen”, maar voor veel power users voelt het vooral als een nieuwe poging om Windows nog nauwer te verbinden met Microsofts eigen ecosysteem.