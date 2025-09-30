Optionele Windows 11-update voegt flink wat nieuwe functies toe

Het gaat om een preview van de verplichte oktober-update, die de komende weken gefaseerd wordt uitgerold. Om te beginnen krijgt de bestandsverkenner enkele slimme functies. Klik je met de rechtermuisknop op een afbeelding, dan verschijnen er AI-opties zoals Visual Search (zoeken via een afbeelding op het web), Achtergrond vervagen of Objecten wissen (via de Foto’s-app), en Achtergrond verwijderen (via Paint). Voorlopig werken deze functies alleen met JPG-, JPEG- en PNG-bestanden.

Daarnaast kun je documenten in OneDrive of SharePoint laten samenvatten door Copilot, zonder dat je ze hoeft te openen. Daarvoor is wel een Microsoft 365-abonnement met Copilot-licentie nodig. Ook het contextmenu Click To Do werd uitgebreid met veelgebruikte AI-acties en de verbeterde Samenvatten-optie.

Verbeteringen in Windows-instellingen

Ook de instellingenapp wordt aangepakt. Zo is er nu een directe link naar de Agents-pagina vanuit de zoekresultaten (voor Copilot+ PC’s). De vernieuwde pagina ‘Geavanceerde instellingen’ (te vinden onder Systeem) vervangt de oude ‘Voor ontwikkelaars’-pagina en bundelt verschillende opties overzichtelijker. Verder zijn klok-, datum- en toetsenbordinstellingen verhuisd van het Configuratiescherm naar de Instellingen-app.

Nieuw zijn ook sneltoetsen voor speciale tekens: Windows + Min voor een en-dash en Windows + Shift + Min voor een em-dash.

Daarnaast ondersteunt de schermlezer Windows Narrator voortaan Braille Viewer, waarbij tekst en de Braille-versie tegelijk zichtbaar zijn. Ook Windows Voice Access begrijpt nu natuurlijke taalcommando’s, voorlopig enkel op Intel- en AMD-aangedreven Copilot+ PC’s. Verder is er een ingebouwde plug-in voor het beheren van passkeys, bereikbaar via Instellingen > Accounts > Passkeys.

Bugfixes

Tot slot verhelpt Microsoft een reeks fouten. Zo is de weergave van pictogrammen en tekst in Verkenner verbeterd bij grotere tekstschaal, worden cloudbestanden sneller geopend en is een probleem opgelost waarbij Hyper-V-VM’s niet startten op Arm64-apparaten met TPM. Ook fouten met Chinese invoermethoden en SMB v1-shares zijn verholpen. DRM-content in Blu-ray- of dvd-apps kan nog steeds problemen geven, al geldt dat niet voor streamingdiensten zoals Netflix.

De updates worden wereldwijd verspreid, maar niet iedereen krijgt ze meteen te zien in Windows Update. Omdat het om optionele previews gaat, moet je ze bovendien zelf activeren via Instellingen > Windows Update. In oktober 2025 volgen dezelfde verbeteringen in een verplichte beveiligingsupdate, die dan automatisch op alle systemen wordt geïnstalleerd.