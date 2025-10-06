Meldingencentrum Windows 11 nu eindelijk bruikbaar vanaf extra monitor

Met de nieuwste Windows 11-update (KB5065789) kun je het Meldingencentrum openen vanaf eender welk scherm.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox.
Met de nieuwste Windows 11-update (KB5065789) kun je het Meldingencentrum openen vanaf eender welk scherm.
Het heeft even geduurd, maar Microsoft luistert eindelijk naar een van de meest hardnekkige wensen van zijn trouwe Windows-gebruikers. Als je in het Meldingencentrum moest zijn, kon je dat tot nog toe enkel openen op je hoofdmonitor. Dat was behoorlijk frustrerend voor wie met meerdere beeldschermen werkt. Klikte je op de klok of systeemtray op een secundair scherm, dan gebeurde er simpelweg niets. De taakbalk op bijkomende monitoren was altijd een afgeslankte versie die minder mogelijkheden bood dan die op je hoofdscherm.
Daar komt nu eindelijk verandering in. Volgens Microsofts changelog luidt het simpelweg dat “de functionaliteit van het Meldingencentrum nu beschikbaar is op secundaire monitoren. Open het door de datum en tijd in de systeemtray van de taakbalk te selecteren”. Met andere woorden: je kunt voortaan gewoon op de klok klikken op om het even welk scherm en direct je meldingen bekijken. Geen gedoe meer met je muis naar het hoofdscherm slepen om te zien wat er binnenkomt.
Voor power users en iedereen met een meerschermenset-up is dit een kleine maar bijzonder welkome verbetering. Het lijkt een detail, maar het maakt het dagelijks werken met Windows 11 een stuk vloeiender.
Toch is de taakbalk nog steeds niet helemaal op het niveau van vroegere Windows-versies. Zo kun je ze bijvoorbeeld nog altijd niet verplaatsen naar de boven- of zijkant van het scherm, iets wat in Windows 10 en eerdere versies wél kon. Dat blijft voor veel gebruikers een gemis. Maar met deze update toont Microsoft wel dat het luistert naar feedback van de community. Misschien komt die verplaatsbare taakbalk er ooit nog aan. Voor nu mogen meerschermgebruikers in elk geval opgelucht ademhalen: het Meldingencentrum werkt eindelijk zoals het hoort.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox.
Volg Clickx op Google Nieuws om onze nieuwste artikels in je feed te krijgen. Vergeet niet om op ‘Volgen’ te klikken.
Krijg Clickx magazine 10 keer per jaar (waarvan 2 extra dikke dubbelnummers) keurig thuisbezorgd.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief
Ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox.
Geniet van exclusieve deals in onze webshop, met verbluffende kortingsacties op hoogwaardige producten.