Meldingencentrum Windows 11 nu eindelijk bruikbaar vanaf extra monitor

Het heeft even geduurd, maar Microsoft luistert eindelijk naar een van de meest hardnekkige wensen van zijn trouwe Windows-gebruikers. Als je in het Meldingen­centrum moest zijn, kon je dat tot nog toe enkel openen op je hoofdmonitor. Dat was behoorlijk frustrerend voor wie met meerdere beeldschermen werkt. Klikte je op de klok of systeemtray op een secundair scherm, dan gebeurde er simpelweg niets. De taakbalk op bijkomende monitoren was altijd een afgeslankte versie die minder mogelijkheden bood dan die op je hoofdscherm.

Meldingencentrum op elk scherm

Daar komt nu eindelijk verandering in. Volgens Microsofts changelog luidt het simpelweg dat “de functionaliteit van het Meldingen­centrum nu beschikbaar is op secundaire monitoren. Open het door de datum en tijd in de systeemtray van de taakbalk te selecteren”. Met andere woorden: je kunt voortaan gewoon op de klok klikken op om het even welk scherm en direct je meldingen bekijken. Geen gedoe meer met je muis naar het hoofdscherm slepen om te zien wat er binnenkomt.

Voor power users en iedereen met een meer­schermen­set-up is dit een kleine maar bijzonder welkome verbetering. Het lijkt een detail, maar het maakt het dagelijks werken met Windows 11 een stuk vloeiender.

Taakbalk nog niet perfect

Toch is de taakbalk nog steeds niet helemaal op het niveau van vroegere Windows-versies. Zo kun je ze bijvoorbeeld nog altijd niet verplaatsen naar de boven- of zijkant van het scherm, iets wat in Windows 10 en eerdere versies wél kon. Dat blijft voor veel gebruikers een gemis. Maar met deze update toont Microsoft wel dat het luistert naar feedback van de community. Misschien komt die verplaatsbare taakbalk er ooit nog aan. Voor nu mogen meer­scherm­gebruikers in elk geval opgelucht ademhalen: het Meldingen­centrum werkt eindelijk zoals het hoort.