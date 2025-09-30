Vier op de tien Belgische pc’s draaien Windows 10

Maar liefst vier op de tien pc’s in Belgische woonkamers draaien nog op Windows 10. Dat blijkt uit cijfers van Statcounter.

Windows 11 is stilaan de norm aan het worden, maar Windows 10 houdt verrassend goed stand. Volgens de cijfers van Statcounter draait in september 2025 nog altijd bijna 38,4 procent van alle Belgische Windows-pc’s op het oudere besturingssysteem. Ook in Nederland ligt dat aandeel nog boven de 38 procent.

Windows 11 breidt uit, maar traag

Hoewel Windows 11 intussen al vier jaar meegaat, is de overstap niet in één ruk gegaan. In België is het marktaandeel inmiddels gestegen tot ruim 60,5 procent, terwijl Windows 10 langzaam terrein verliest. In Nederland gaat die overgang nog sneller: daar zakte Windows 10 in één maand tijd van 48 naar 38,5 procent. Windows 11 won in diezelfde periode ruim 10 procentpunt: het OS staat er nu op bijna 60 procent van de pc’s.

Opvallend is dat Nederland bovendien nog een relatief groter aandeel Windows 7-gebruikers heeft dan België. Dat verklaart meteen waarom het aandeel van Windows 11 er net iets lager ligt. Internationaal bekeken doen België en Nederland het best goed: wereldwijd staat Windows 11 op zo’n 49 procent, en Windows 10 op net geen 41 procent. Statcounter wijst wel zelf op mogelijke meetfouten, want de plots opgemerkte stijging van Windows 7 in september strookt niet met de algemene trend.

Gratis extra jaar ondersteuning

De klok tikt intussen onverbiddelijk door: op 14 oktober 2025 stopt Microsoft officieel met de reguliere updates voor Windows 10, tien jaar na de lancering. Toch hoeven Belgische en Nederlandse gebruikers niet meteen te panikeren. Na druk van onder meer consumentenorganisatie Testaankoop besloot Microsoft om in de Europese Economische Ruimte een extra jaar gratis beveiligingsupdates aan te bieden.

Concreet betekent dit dat Windows 10 nog tot 13 oktober 2026 beveiligd blijft, op voorwaarde dat je je toestel koppelt aan een Microsoft-account. Voor miljoenen pc’s die niet compatibel zijn met Windows 11, is dat extra jaar een welkome adempauze.