Google mogelijk eerste slachtoffer van EU-boete onder Digital Markets Act

Volgens bronnen bij Reuters werkt de Europese Commissie momenteel aan een formele beslissing. Het zou de tweede zware sanctie in korte tijd zijn voor de zoekgigant: eerder deze maand kreeg Google al een boete van 2,95 miljard euro wegens machtsmisbruik rond online advertenties.

De nieuwe zaak draait om de manier waarop Google zijn eigen diensten zoals Google Shopping, Flights en Hotels bevoordeelt ten nadele van concurrenten. Dat leidde al langer tot klachten van prijsvergelijkers, luchtvaartmaatschappijen, hotels en retailers. Ondanks voorstellen van Google om tegemoet te komen, is de kritiek niet verstomd.

Wat is de Digital Markets Act?

De Digital Markets Act is in 2023 ingevoerd om de dominantie van grote techbedrijven te beperken. De wet verplicht zogenaamde gatekeepers of poortwachters (invloedrijke bedrijven als Google, Apple, Meta en Amazon) om eerlijke concurrentie toe te laten. Dat betekent onder meer dat ze hun eigen diensten niet mogen voortrekken, gebruikers keuzevrijheid moeten geven en bedrijven niet mogen buitensluiten. Bij overtredingen riskeren ze torenhoge boetes die kunnen oplopen tot 10 procent van de wereldwijde omzet. Europa heeft van de DMA een speerpunt gemaakt om de ongebreidelde macht van ‘big tech’ in te perken.

Boete blijft waarschijnlijk

De zaak wordt gevoerd onder de DMA, die sinds 2023 van kracht is en techreuzen strikte regels oplegt. Bedrijven die de wet overtreden riskeren een boete tot 10 procent van hun wereldwijde jaaromzet. Apple en Meta kregen eerder dit jaar al sancties opgelegd; Google zou nu de derde grote Amerikaanse speler worden die tegen de lamp loopt.

Ondanks stevige kritiek vanuit de Trump-administratie en spanningen tussen de VS en de EU, lijkt de Europese Commissie niet van plan haar koers te wijzigen. Wel nemen de onderhandelingen tijd: Brussel wil de zaak zorgvuldig afronden en tegelijk druk blijven zetten op Big Tech. Google kan een boete nog vermijden als het met een overtuigender voorstel komt, maar insiders achten die kans klein.