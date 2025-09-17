Google krijgt Windows-app die zowel bestanden als het web doorzoekt, en doet het beter dan Microsoft zelf

Google test momenteel een nieuwe app voor Windows binnen zijn Labs-programma. Het idee is eenvoudig maar krachtig: via de toetsencombinatie Alt + Spatie open je een zoekvenster waarmee je lokale bestanden, apps, Google Drive-documenten én het web kunt doorzoeken.

Het ingebouwde Windows Search is vaak nog traag en onbetrouwbaar, en dat merk je pas écht als je ooit al eens Spotlight hebt gebruikt op een Mac. Google belooft met de nieuwe app een vlotte en universele zoekervaring, iets waar vele Windows-gebruikers al jaren naar vragen.

Meer dan een simpele zoek-app

De app heeft ook een AI-element dat veel verder gaat dan een klassieke zoekfunctie. Je kan de app laten “zien” wat er op je scherm staat – dankzij Google Lens – en er meteen vragen over stellen.

Een paar voorbeelden:

Een grafiek in een document laten uitleggen.

Een foutmelding analyseren.

Context krijgen bij een presentatie of webpagina.

Daarnaast is er een AI-modus die je optioneel kan inschakelen, waardoor de app nog meer als een persoonlijke assistent fungeert. Dit doet sterk denken aan wat Google eerder liet zien met Gemini, en wat Microsoft probeert met Copilot in Windows en Office.

Een eerste blik op de AI-modus van Google’s experimentele Windows-app. © Google

Beter dan Spotlight en Windows Search

Voor wie een Mac gebruikt, klinkt dit bekend: Apple’s Spotlight biedt al jaren een manier om bestanden, apps en het web te doorzoeken. Maar Google tilt dit concept naar een hoger niveau door ook AI en Google Drive-integratie mee te nemen.

In vergelijking met Windows Search is de meerwaarde nog groter. Microsoft’s zoekfunctie wordt vaak bekritiseerd als traag en weinig intelligent, terwijl Google met deze app de lat meteen een stuk hoger legt.

Naast lokale bestanden en het internet, kan de nieuwe app ook Google Drive-bestanden doorzoeken. © Google

Beschikbaarheid voorlopig beperkt

De app bevindt zich nog in een experimentele fase en is voorlopig enkel toegankelijk voor leden van het Google Labs-programma. Om mee te doen heb je een Windows 10- of Windows 11-pc nodig en moet je inloggen met een persoonlijk Google-account, aangezien Workspace-profielen nog niet worden ondersteund. Bovendien loopt de test momenteel uitsluitend in de Verenigde Staten en zijn de beschikbare plaatsen beperkt.

De Google app voor Windows is voorlopig slechts een experiment, maar het potentieel is enorm. Waar Microsoft al jaren probeert om zoeken in Windows slim en bruikbaar te maken, lijkt Google er nu in één klap in te slagen. Als dit project breder wordt uitgerold, zou het wel eens de ultieme zoektool van 2025 kunnen worden.