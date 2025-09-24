Qualcomm pakt uit met 6G en ChromeOS/Android-fusie op Snapdragon Summit

Tijdens de tiende editie van de Snapdragon Summit in Hawaï trok Qualcomm stevig van leer, met 6G en een fusie van ChromeOS met Android.

CEO Cristiano Amon nam er het woord en sprak over een “nieuw tijdperk van Snapdragon”, waarin artificiële intelligentie letterlijk overal aanwezig moet zijn. Daarbij onthulde hij ook twee opvallende plannen: de komst van 6G tegen 2028 én een nauwere samenwerking met Google rond een mogelijke fusie van ChromeOS en Android.

AI als nieuwe gebruikersinterface

Volgens Amon is “AI de nieuwe UI”. Of het nu gaat om smartphones, slimme horloges, brillen of auto’s: artificiële intelligentie moet op elk toestel aanwezig zijn en samenwerken. Zo zouden slimme accessoires taken autonoom kunnen uitvoeren of conflicten oplossen in je agenda, terwijl de cloud enkel nog de zwaardere trainingsmodellen voedt. De rekenkracht op het toestel zelf (de ‘edge’) zal steeds belangrijker worden om AI persoonlijker en efficiënter te maken.

Daarbij kijkt Qualcomm ook vooruit naar de opvolger van 5G. Het bedrijf kondigde aan dat het in 2028 de eerste pre-commerciële toestellen met 6G wil tonen. Die nieuwe netwerkgeneratie moet razendsnelle en intelligente communicatie mogelijk maken, zodat de enorme hoeveelheden data tussen AI-modellen, apparaten en de cloud vlekkeloos verlopen. Denk aan slimme brillen die mensen herkennen, een smartring die je gezondheid volgt of je wagen die samenwerkt met de AI op je smartphone.

Fusie ChromeOS en Android?

Op het podium kreeg Amon gezelschap van Rick Osterloh, topman van Googles hardwaretak. Hij liet verstaan dat Google werkt aan een “gemeenschappelijke technische basis voor pc’s en smartphones”. Daarmee bedoelt hij waarschijnlijk Project Aluminium, een intern initiatief waarbij ChromeOS en Android dichter naar elkaar toegroeien.

Het idee is om alle voordelen van Android (van Gemini AI-modellen tot Google Assistent en apps) naar de pc-omgeving te brengen. Voor gebruikers zou dat betekenen dat de lijn tussen Chromebook en Android-apparaat steeds verder vervaagt. Qualcomm en Google werken hierbij samen, wat erop wijst dat toekomstige Snapdragon-chips een belangrijke rol gaan spelen in deze nieuwe koers.

De boodschap van de summit is duidelijk: voor Qualcomm is de smartphone slechts het begin. Met AI als drijvende kracht, de belofte van 6G en Googles poging om pc en mobiel samen te brengen, wil het bedrijf zich stevig verankeren in de toekomst van onze digitale wereld.