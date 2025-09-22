OpenAI wil eigen hardware ontwikkelen, naar voorbeeld Apple

Vier maanden nadat OpenAI het designbedrijf van voormalig Apple-icoon Jony Ive overnam, lijken de plannen voor eigen hardware steeds concreter te worden. Volgens The Information sloot OpenAI een deal met Luxshare, de Chinese fabrikant die ook Apple-toestellen assembleert, om hardware voor consumenten te gaan bouwen.

Daarbij haalt OpenAI flink wat Apple-ervaring in huis. Zo stapten inmiddels een twintigtal oud-werknemers van Apples hardwareafdeling over, bovenop de 55 medewerkers die eerder met de overname van Ives bedrijf io Products mee verhuisden. In totaal zouden er al twaalf voormalige Apple-executives bij het project betrokken zijn.

Verschillende prototypes in ontwikkeling

OpenAI werkt momenteel aan meerdere prototypes. Die variëren van een schermloze slimme speaker en slimme bril tot een digitale voicerecorder en een draagbare AI-pin. De ambitie is om het eerste AI-toestel eind 2026 of in 2027 op de markt te brengen. Daarnaast zou OpenAI ook gesprekken voeren met Goertek, een andere Chinese toeleverancier die onderdelen maakt voor AirPods, HomePods en Apple Watches. Vooral de levering van luidsprekermodules lijkt daarbij op tafel te liggen.

De AI-hardwaremarkt is voorlopig nog een woelig terrein. De Rabbit R1 kreeg bakken kritiek en de AI Pin van Humane werd zo’n flop dat HP de technologie uiteindelijk overnam. Toch hoopt OpenAI het beter te doen door zijn toestellen contextbewust en schermloos te maken. Volgens geruchten zou een compact toestel dat in de broekzak past het meest kans maken, al lijkt een slimme bril voorlopig geen prioriteit.

De Ive-touch

Jony Ive, jarenlang verantwoordelijk voor het iconische design van Apple-producten zoals de iPhone en MacBook, verliet Apple in 2019. Zijn ervaring in industrieel design moet OpenAI helpen om een consumententoestel te ontwikkelen dat zowel stijlvol als functioneel is. CEO Sam Altman rekent erop dat deze hardware de manier waarop we AI in ons dagelijks leven gebruiken ingrijpend zal veranderen.