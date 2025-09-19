Intel en Nvidia sluiten miljardenakkoord: nieuwe toekomst voor laptops?

Intel en Nvidia hebben een miljardendeal afgesloten. Eentje die de pc-markt stevig door elkaar kan schudden.

Met een investering van 5 miljard dollar gebruikt Nvidia zijn grafische spierkracht rechtstreeks in toekomstige Intel-processoren. Het zwaartepunt ligt bij laptops: Intel zal voortaan x86-processors bouwen waarin Nvidia RTX GPU-chiplets geïntegreerd zitten. Daarmee krijgen we een nieuwe generatie systemen waarin CPU en GPU nauwer samenwerken dan ooit.

Volgens Nvidia-CEO Jensen Huang is dit een gamechanger: “We versmelten de Intel CPU en de Nvidia RTX GPU via NVLink tot een virtuele superchip. Dat creëert een nieuw type laptops met geïntegreerde grafische kracht die de wereld nog niet eerder heeft gezien”, zegt hij aan PC World. Volgens Huang is de markt daarvoor bijzonder groot en dus rijp voor vernieuwing. Intel behoudt ondertussen zijn bestaande CPU-roadmap. De samenwerking komt dus bovenop de huidige plannen, niet in de plaats ervan.

Toekomst laptops: machtig duo

De cijfers tonen hoe groot de impact kan zijn. Intel bezit vandaag bijna 80 procent van de mobiele pc-markt, terwijl Nvidia met 94 procent de discrete grafische markt domineert. AMD komt er amper tussen, en zelfs in gaminglaptops worden AMD-CPU’s vaak gecombineerd met een Nvidia-GPU. AMD’s HX3D-chips zijn krachtig, maar duiken slechts sporadisch op in toestellen zoals MSI’s Raider A18, waar ze opnieuw naast een Nvidia RTX-kaart staan.

De samenwerking tussen Intel en Nvidia richt zich op premium apparaten in verschillende segmenten: consumenten, creators, onderwijs en natuurlijk gaming. Het gaat bovendien om meerdere productgeneraties waarvan de ontwikkeling al gestart is.

Geschiedenis die zich herhaalt?

Opvallend: dit is niet de eerste keer dat Intel een dergelijk partnerschap aangaat. In 2017 werkte het bedrijf samen met aartsrivaal AMD aan de Kaby Lake G-chip, waarin een Intel-CPU en een AMD-GPU werden samengebracht via EMIB-technologie. Technisch was dat project geslaagd, maar door een gebrek aan driverondersteuning verdween het al snel van het toneel.

Toch lijkt de deal met Nvidia steviger in de markt gezet. Naast de mobiele chips omvat de samenwerking ook plannen voor datacenters, en Nvidia heeft er 5 miljard dollar voor over. Een bron binnen Intel noemde het “een deal met de duivel”, al zou het tegelijk broodnodig kapitaal in de kas brengen.

Intel-chiparchitectuur klaar voor Nvidia-GPU’s

Intels mobiele processors zijn opgebouwd uit verschillende chiplets of ‘tiles’. Binnen de Core Ultra-generaties (Meteor Lake en Lunar Lake) werden al losse tegels voor rekenkracht, graphics en I/O samengebracht. Dat biedt flexibiliteit om zowel eigen als extern geproduceerde onderdelen te combineren.

Die aanpak opent de deur voor Nvidia: GPU-tegels kunnen relatief eenvoudig in zo’n CPU-pakket ingepast worden. Intel laat zijn mobiele CPU-tiles deels door TSMC produceren, dus ook Nvidia-chiplets zouden hier een plaats kunnen krijgen. De vraag is welke GPU-architectuur Nvidia zal leveren: hoeveel cores, hoeveel raytracing-units en hoeveel energie er naar de GPU vloeit, zal bepalen hoe sterk deze chips in de praktijk worden.

Intel Arc: toekomst of zijlijn?

Een heikel punt is Intels eigen GPU-programma, bekend onder de Arc-naam. Vandaag levert Arc geïntegreerde grafische cores in Core Ultra-chips en discrete kaarten, al blijft het marktaandeel verwaarloosbaar. Volgens sommige bronnen zou Intel Arc kunnen afbouwen en Nvidia de fakkel laten overnemen.

Intel zelf houdt de boot af. “Deze samenwerking is complementair aan onze roadmap. We zullen GPU-producten blijven aanbieden”, klinkt het officieel. Toch blijft de vraag: hoeveel ruimte is er nog voor Arc als Nvidia zijn plaats opeist in toekomstige Intel-processors?

AMD en Qualcomm onder druk

De deal plaatst de concurrentie onder druk. Nvidia had al plannen om via Arm-licenties of een samenwerking met Mediatek de pc-markt te betreden, maar nu krijgt het via Intel een directe toegang tot de laptopwereld. Voor AMD en Qualcomm, die proberen te ontsnappen aan hun niches, wordt het nog moeilijker om marktaandeel te winnen.

AMD klinkt voorlopig zelfverzekerd: “We blijven onze x86-roadmap uitbouwen en leveren high-performance producten voor zowel pc’s als datacenters. AI blijft onze strategische topprioriteit”, zegt een woordvoerder. Toch voelt het alsof de groten nóg groter worden.