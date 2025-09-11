“Binnen vijf jaar is elke pc een AI-pc”

Tijdens technologiebeurs IFA 2025 in Berlijn trok Lenovo stevig van leer over de toekomst van de pc-markt. Volgens Rossi, eveneens Executive Vice President, is er geen ontkomen meer aan: “Binnen vier, maximum vijf jaar is elke pc een AI-pc”, liet hij optekenen.

Vandaag maken AI-pc’s nog maar zo’n 5 procent uit van de wereldwijde pc-markt. Lenovo heeft daarin een marktaandeel van ongeveer 30 procent, en verwacht dat dit binnen anderhalf jaar oploopt tot 50 procent. Toch geeft Rossi toe dat de populariteit voorlopig niet wordt gedreven door baanbrekende AI-apps, maar vooral door de hardware zelf: slanke laptops met krachtige NPU’s (Neural Processing Units), langere batterijduur en modern design.

Daarbovenop speelt ook het naderende einde van Windows 10 een rol. Miljoenen gebruikers zullen noodgedwongen upgraden naar Windows 11, en veel van die nieuwe toestellen zullen AI-functionaliteit aan boord hebben. AI-pc’s maakten in 2024 hun intrede met Microsofts Copilot+-laptops, maar de software hinkt voorlopig achterop. Volgens Rossi zijn fabrikanten als Microsoft en Adobe al volop bezig, en zouden 80 tot 100 softwarehuizen hun programma’s momenteel aanpassen om AI-hardware lokaal te benutten. De vergelijking met de begindagen van smartphone-apps is snel gemaakt: de hardware is er, maar dé ene ‘killer app’ die AI-pc’s onmisbaar maakt, ontbreekt nog.

AI-pc en nieuwe manier van werken

Rossi schetst een toekomst waarin AI niet enkel een extra functie is, maar de kern van onze computerervaring vormt. Hij spreekt over een “super agent”, een soort digitale assistent die je intenties begrijpt en automatisch de juiste apps of taken opstart en uitvoert. In China bestaan volgens hem al voorbeelden van zulke ecosystemen waarin AI desktops, laptops, wearables en smartphones naadloos met elkaar laat samenwerken. Lenovo wil zich met zijn partnerschappen met Intel, AMD en Qualcomm in een unieke positie zetten om die toekomst te realiseren.

Dat betekent niet dat de klassieke laptop meteen verdwijnt. Volgens Rossi blijft het toetsenbord nog wel even bestaan, maar zullen stemcommando’s, gebaren en contextbewustzijn steeds belangrijker worden. Vooral AR-brillen ziet Lenovo als een veelbelovende drager van AI, al zijn er nog de uitdagingen rond batterijduur en lenskwaliteit.