Microsoft installeert Copilot-app binnenkort automatisch

Binnenkort installeert Microsoft Copilot automatisch op alle Windows-pc’s die de 365-apps gebruiken, of je dat nu wil of niet.

Het AI-hulpmiddel is de laatste jaren steeds belangrijker geworden voor Microsoft, en het bedrijf wil dat meer gebruikers ontdekken wat Copilot kan betekenen voor hun werk. Microsoft laat weten dat de Copilot-app vanaf begin oktober automatisch op computers met 365-apps zoals Excel, PowerPoint en Word wordt geïnstalleerd… met uitzondering van Europa, dat later pas kan volgen. Dat meldt Bleeping Computer. De exacte uitroldatum is nog niet bekend, maar tegen half november zouden alle compatibele apparaten de app moeten hebben.

Copilot-update (nog) niet in Europa

Microsoft raadt bedrijven aan om gebruikers vooraf te informeren over de komst van Copilot, zodat niemand voor verrassingen komt te staan. Het advies geldt ook voor thuisgebruikers. De automatische installatie gebeurt wereldwijd, behalve voor klanten in de Europese Economische Ruimte (EER). Dat hangt vermoedelijk samen met de Europese AI-regelgeving. Het betekent dat Microsoft de uitrol daar mogelijk later alsnog doorvoert.

Met Copilot wil Microsoft één centrale plek creëren om functies om te zoeken, chatten en AI-agents te gebruiken. De app verschijnt bovendien in het Startmenu van Windows, zodat je er snel bij kunt. Microsoft wil zijn Copilot duidelijk pushen en de app helemaal deïnstalleren is doorgaans wat ingewikkelder dan we zouden willen.