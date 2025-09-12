Apple Watch mag meldingen voor hoge bloeddruk tonen

Apple mag zijn nieuwste gezondheidsfunctie officieel lanceren. De Hypertension Notification, die bloeddrukproblemen in een vroeg stadium moet signaleren, kreeg groen licht van de Amerikaanse FDA. Daarmee verdwijnt het laatste vraagteken dat nog boven de aankondiging van de nieuwe Apple Watches hing, in de VS althans.

In Europa moet de European Medicines Agency (EMA) die toestemming geven. Die volgt de MDR-regelgeving (Medical Device Regulation) die geldt voor medische hulpmiddelen. Bij ons moet Apple voor functies zoals de Hypertension Notification (voor hoge bloeddruk) een CE-markering krijgen. Dat is het officiële Europese keurmerk dat aangeeft dat een product voldoet aan de Europese veiligheids- en kwaliteitsnormen. Voor medische functies gebeurt die keuring meestal via een ‘notified body’: een onafhankelijk keuringsinstituut dat controleert of Apples technologie betrouwbaar en veilig genoeg is. Hoever het met de Europese goedkeuring staat, is nog niet duidelijk, al wordt verwacht dat die wel zal volgen.

Apple Watch waarschuwt voor hoge bloeddruk

De functie verschijnt op de Apple Watch Series 11 en de Ultra 3, maar ook oudere modellen profiteren mee. Dankzij watchOS 26 werkt het systeem namelijk vanaf de Series 9 en de Ultra 2. De smartwatch meet niet constant je bloeddruk, maar houdt wel langere trends bij via een optische sensor en slimme algoritmes. Ziet de Watch een patroon dat kan wijzen op hoge bloeddruk, dan krijg je een seintje om het te laten checken. Het idee is simpel: beter nu even stilstaan bij je gezondheid, dan later voor verrassingen komen te staan.

Hypertensie staat bekend als de “stille moordenaar”. Miljoenen mensen lopen ermee rond zonder klachten, terwijl het risico op hart- en vaatziekten ondertussen toeneemt. Juist daarom kan een subtiele tik op de pols levens redden. Apple benadrukt wel dat de functie geen dokter vervangt, maar vooral bedoeld is als extra waarschuwingssignaal.

Van hippe gadget naar serieuze gezondheidscoach

Met deze stap onderstreept Apple opnieuw de koers die het al jaren vaart. De eerste Apple Watch uit 2015 draaide vooral om meldingen en fitness, maar intussen is het horloge uitgegroeid tot een kleine gezondheidsassistent. Denk aan hartslagwaarschuwingen, ECG, zuurstofmetingen en zelfs temperatuursensoren. De nieuwe bloeddrukfunctie past perfect in dat rijtje.

Dat Apple de functie in meer dan 150 landen tegelijk uitrolt, toont hoe serieus het bedrijf dit neemt. Voor concurrenten wordt het steeds lastiger om bij te benen: wie gezondheid zegt, zegt tegenwoordig ook Apple Watch. Of we binnenkort nog meer medische functies mogen verwachten, wil Apple niet kwijt. Maar dat het horloge stap voor stap een volwaardige gezondheidscoach wordt, lijkt intussen meer dan duidelijk.