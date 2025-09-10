iPhone 17-serie voorgesteld: helemaal mee met ons overzicht

Op het ‘Awe-dropping’-event stonden weer vier kersverse iPhones in de spotlights. Daarbovenop onthulde Apple de AirPods Pro 3 en Apple Watch 11-serie, die eveneens een boeiende update kregen. Geen tijd gehad om de keynote te volgen? Geen zorgen: wij serveren je de hoogtepunten in één overzicht.

iPhone 17: het nieuwe basisrecept

Het standaardmodel van de iPhone 17 krijgt een 6,3 inch groot oledscherm dat dankzij ProMotion (120 Hz) heerlijk soepel oogt. Onder de motorkap draait de nieuwe A19-chip, die niet alleen sneller is maar ook zuiniger. Extra bonus: de N1-chip zorgt voor Wi-Fi 7, Bluetooth 6 en zelfs Thread-support voor je smarthome.

© Apple

Apple schrapt meteen de instapversie met 128 GB opslag: voortaan start je bij 256 GB. Ook de fysieke simkaart gaat in steeds meer landen de deur uit, want de iPhone 17 is grotendeels eSIM-only. Bestellen kan vanaf 12 september, voor een startprijs van 969 euro.

iPhone Air: dunste iPhone ooit

De verrassing van de avond? De iPhone Air. Met amper 5,6 millimeter dikte is dit de dunste iPhone ooit. Apple verpakt hem in titanium met een glanzende Mirror-finish, waardoor hij niet alleen licht maar ook stevig aanvoelt. Het 6,5-inchscherm ondersteunt eveneens 120 Hz, en binnenin werken de A19 Pro, N1 en C1X samen om alles bliksemsnel te laten draaien.

© Apple © Apple

Qua camera rekent de Air op een 48MP-sensor en de slimme Center Stage-selfiecamera. De batterij houdt het zo’n 27 uur uit bij video’s. Helemaal eSIM-only, en verkrijgbaar in frisse tinten zoals Sky Blue en Light Gold. Vanafprijs: 1.229 euro.

iPhone 17 Pro en Pro Max: voor de power users

De Pro is de keuze voor wie net dat tikkeltje meer wil. Het display van 6,3 inch haalt een straffe 3.000 nits helderheid, zodat je zelfs in volle zon alles perfect moet kunnen zien. De A19 Pro-chip wordt gekoeld door een speciale vapor-chamber (een open koelingselement in de behuizing), om zware games en video’s zonder haperen te trekken. Fotografen en filmmakers kunnen hun hart ophalen: drie 48MP-lenzen, 8x optische-kwaliteitszoom, ProRes RAW en 4K-video tot 120 fps. De batterij? Tot 33 uur video, en via MagSafe laad je volgens Apple in 20 minuten de helft bij.

© Apple

Hou je van groot, groter, grootst? Dan is de Pro Max jouw toestel. Met zijn 6,9 inch grote scherm is hij het absolute vlaggenschip van de familie. Alle Pro-functies zitten erin, maar dan met de grootste iPhone-batterij ooit. Apple zelf spreekt over 39 uur videoplayback. Volgens GSM Arena bedraagt de capaciteit 4.832 mAh voor het gewone Nano SIM-model en 5.088 mAh voor de eSIM-versie De vanafprijzen zijn 1.329 (voor de Pro) en 1.479 euro (Pro Max).

AirPods Pro 3: oortjes die meedenken

Niet alleen de iPhones kregen liefde. De nieuwe AirPods Pro 3 zetten nog sterker in op slimme features. Zo krijg je verbeterde ruisonderdrukking, live vertaling tijdens gesprekken én zelfs een ingebouwde hartslagmeter. Handig voor sporters en reizigers tegelijk. De batterij gaat nu tot acht uur mee. Prijs: 249 euro.

© Apple

Apple Watch: dokter om je pols

Apples horloges zijn intussen meer gezondheidscoach dan gadget, en dat wordt dit jaar nog duidelijker. De Series 11, SE 3 en Ultra 3 kregen allemaal een upgrade. Hoogtepunt: een nieuwe functie die je kan waarschuwen voor hoge bloeddruk. Daarbovenop experimenteert Apple met satellietconnectiviteit, al wacht dat nog op officiële goedkeuring. De prijzen lopen van 269 (SE 3) tot 899 euro (Ultra 3).

© Apple – Apple Watch SE 3 © Apple © Apple – Apple Watch Series 11

Je kan hieronder een samenvatting van het event bekijken.