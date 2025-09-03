Devolo toont eerste WiFi 7-meshrouters op IFA 2025

De Duitse netwerkspecialist wil zo alvast inspelen in op de volgende generatie draadloze netwerken. WiFi 7 belooft vooral meer capaciteit en stabiliteit, en dat is precies waar deze nieuwe modellen op inspelen. De BE6500 haalt snelheden tot 6,5 gigabit per seconde, terwijl de BE9300 Tri-Band met zijn extra frequentieband zelfs pieken tot 9,3 gigabit per seconde kan bereiken. Beide routers zijn achterwaarts compatibel, zodat ook oudere apparaten zonder problemen blijven werken.

Een opvallend detail is dat de routers niet enkel als hoofdroutingpunt gebruikt kunnen worden, maar ook als accesspoint of als onderdeel van een mesh-systeem. Daarmee zijn ze eenvoudig in te passen in bestaande netwerken met bijvoorbeeld Devolo Magic 2 WiFi-adapters of repeaters. Installatie en beheer verlopen via de bekende Home Network-app of via een webinterface.

Begin 2026 beschikbaar

De introductie van de BE6500 en BE9300 staat gepland voor begin 2026. Ze zullen beschikbaar zijn als losse router, maar ook in pakketten met twee of drie toestellen voor wie meteen een volledig mesh-netwerk wil uitrollen. Wat de prijskaartjes zullen zijn, laat Devolo pas later weten. Wie nieuwsgierig is, kan de nieuwe routers alvast van dichtbij bekijken tijdens de IFA 2025 in Berlijn. De beursvloer is geopend van vrijdag 5 september tot en met dinsdag 9 september.