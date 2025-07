Slechte mobiele verbinding? Zo kan je bellen via wifi

Heb je last van een slechte verbinding bij het bellen via het gebruikelijke mobiele netwerk? Als je wel een goede wifiverbinding hebt, kan je proberen om via wifi te bellen.

Tegenwoordig hoef je je er niet zomaar altijd maar bij neer te leggen dat je tijdelijk onbereikbaar bent als je even geen (of een erg slecht) mobiel signaal hebt. De meeste (recente) smartphones bieden je namelijk ook de mogelijkheid om via wifi te bellen. Je gebruikt dan gewoon je draadloze verbinding in huis, in plaats van het gebruikelijke mobiele netwerk. Zolang je wifiverbinding goed genoeg is, kan je op deze manier toch bereikbaar blijven, ook als je verbinding met het mobiele netwerk dat dus niet is. In deze workshop lees je hoe je bellen via wifi inschakelt op je smartphone. Het werkt binnen Android en iOS net iets anders, maar we leggen hier beide opties uit.

1. Android & iPhone: check je provider

Het zal tegenwoordig niet snel een probleem zijn dat je provider bellen via wifi niet ondersteunt, zeker niet als je een klant bij een van de grotere providers bent. Toch is het aan te raden om eerst even te checken of jouw provider bellen via wifi ondersteunt (door het bijvoorbeeld even te googelen), zodat je niet onnodig de volgende stappen doorloopt en aan het einde misschien toch teleurgesteld wordt.

2. Bellen via wifi op Android: Telefoon-app

De precieze locatie van deze instelling kan een klein beetje verschillen per merk bij Android-toestellen, maar het gaat dan meer om of de instelling wel of niet achter een extra submenu verstopt zit. Hoe dan ook, het is het makkelijkst om eerst de Telefoon-app op je smartphone te openen.

De simpelste weg naar de juiste instelling is via de Telefoon-app.

3. Bellen via wifi op Android: instellingen

Ga in de Telefoon-app op zoek naar het symbool de drie puntjes onder elkaar (of eventueel een tandwiel-symbool) om vervolgens specifiek naar instellingen gerelateerd aan bellen te gaan. Bij sommige telefoons moet je nu misschien nog naar Gesprekken navigeren, maar bij andere telefoons (zoals Samsung-telefoons) zie je in de oproep-instellingen meteen een optie om Bellen via wifi aan te zetten als dit beschikbaar is op jouw telefoon. Bij Samsung kan je ook nog een voorkeur aangeven tussen bellen via wifi, het mobiele netwerk of VoIP (Voice over Internet Protocol).

In de oproep-instellingen kan je Bellen via wifi vinden en aangeven wat voor verbinding normaal gesproken je voorkeur heeft.

4. Bellen via wifi op iPhone

Op een iPhone ga je niet eerst naar de Telefoon-app. Hier ga je gewoon naar de algemene instellingen, vervolgens naar Mobiel en hier vind je Bellen via wifi terug als optie. Je moet hier misschien ook een adres invoeren, omdat het ook voor hulpdiensten kan worden gebruikt. Als je meerdere simkaarten hebt, moet je misschien eerst de gewenste simkaart kiezen. Je kan op iPhones ook andere apparaten toestemming geven om te bellen via wifi, zoals bijvoorbeeld je iPad of MacBook. Dit kan via het menu Bel via andere apparaten.

