9100 PRO SSD van Samsung krijgt 8TB-versie

Samsung breidt zijn 9100 PRO SSD-assortiment uit met een forse nieuwe optie van 8 TB.

Daarmee zet het bedrijf een volgende stap richting nóg meer opslagruimte en hogere prestaties voor gamers, content creators en professionals die het uiterste vragen van hun hardware.

De 9100 PRO maakt gebruik van de PCIe 5.0-interface en levert indrukwekkende sequentiële snelheden tot 14.800 MB/s lezen en 13.400 MB/s schrijven. Ook de random lees- en schrijfprestaties zijn stevig verbeterd, met respectievelijk 2,2 en 2,6 miljoen IOPS. Daarmee presteert de drive bijna dubbel zo snel als zijn voorganger, de 990 PRO. Tegelijk is hij tot 49 procent energiezuiniger, dankzij een efficiëntere warmteafvoer.

9100 PRO SSD: geïntegreerde heatsink

De nieuwe 8TB-modellen zullen (net als de 2- en 4TB-versies) beschikbaar zijn in 2 versies: een standaardversie en eentje met geïntegreerde heatsink voor betere thermische prestaties bij langdurig gebruik. Ondanks de forse capaciteit blijft de heatsink-variant compatibel met de PlayStation 5, naast de brede ondersteuning voor laptops, desktops en consoles.

Volgens Samsung is er op de 8TB-versie ruimte voor zo’n 80 populaire pc-games, op basis van een gemiddelde gamegrootte van ruim 90 GB. Daarmee is de SSD bijzonder interessant voor gamers met grote bibliotheken en professionals die zware mediabestanden bewerken.

De 1TB-, 2TB- en 4TB-modellen van de 9100 PRO zijn al langer verkrijgbaar, maar het 8TB-model verschijnt op 15 september 2025. De adviesprijzen bedragen 1.040 euro voor de versie zonder heatsink en 1.069,99 euro voor het model mét heatsink.