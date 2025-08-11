Einde Windows 10 leidt tot rechtszaak: “Werkende pc’s dreigen op schroothoop te belanden”

Volgens een nieuwe aanklacht van de Amerikaanse gebruiker Lawrence Klein zet dit beleid de toekomst van honderden miljoenen pc’s op het spel. Zijn redenering is simpel: zonder updates worden deze toestellen onveilig, waardoor veel gebruikers zich gedwongen zullen voelen om nieuwe hardware aan te schaffen, zelfs als hun huidige pc technisch nog jaren mee kan.

Klein stelt dat het wel eens om 400 miljoen apparaten kan gaan. Vaak zijn dat geen oude, rammelende computers, maar toestellen van vijf à zes jaar oud die prima functioneren. Het probleem zit ’m in de overstap naar Windows 11: die is gratis, maar alleen mogelijk als de pc voldoet aan strikte systeemvereisten, zoals een TPM 2.0-chip. Veel modellen van vóór 2020 hebben die niet, waardoor een upgrade onmogelijk is.

Van updates naar AI

In de aanklacht wordt Microsoft er ook van beschuldigd het updatebeleid bewust te gebruiken om zijn greep op de AI-markt te versterken. Nieuwe Windows 11-pc’s zijn uitgerust met ingebouwde AI-functies, terwijl Windows 10 achterblijft. Door oudere systemen uit te faseren, zou Microsoft gebruikers richting zijn AI-ecosysteem duwen. Klein uit bovendien zorgen over privacy: AI in Windows neemt steeds vaker systeeminstellingen over, wat volgens hem vragen oproept over gegevensbescherming.

Voor wie zijn Windows 10-pc toch langer wil blijven gebruiken, zijn er twee noemenswaardige opties: betalen voor het Extended Security Updates-programma (circa 30 euro voor een jaar) of de pc koppelen aan OneDrive voor nog een jaar gratis updates. Zakelijke klanten kunnen langer ondersteuning inkopen, maar dat loopt flink in de papieren. Edge en Office krijgen overigens wel nog updates tot oktober 2028, waardoor gebruikers in theorie zonder Windows-updates verder kunnen – maar dan wel met toenemende veiligheidsrisico’s.

Of deze rechtszaak Microsoft op andere gedachten brengt, valt te betwijfelen. Maar één ding is zeker: de discussie over hoe lang softwareondersteuning moet duren, laait opnieuw fel op. In een wereld waar duurzaamheid steeds belangrijker wordt, is het wegwerpen van miljoenen perfectly good pc’s geen populair beeld.

Microsoft Edge langer ondersteund

Microsoft verlengt de ondersteuning voor Edge en Windows-apps die op het Edge WebView-protocol draaien tot oktober 2028. Het zorgt voor extra veiligheid bij het browsen en gebruik van apps zoals WhatsApp en Teams. Ook Office-apps krijgen langer updates, tot 2028 of zelfs 2029. Hoewel dit gebruikers enige ademruimte geeft, stopt de officiële ondersteuning voor Windows 10 zelf in oktober 2025, waardoor beveiligingslekken in het besturingssysteem zelf onopgelost blijven en het risico op aanvallen toeneemt. Gebruikers kunnen die deadline dus wel nog een jaartje uitstellen door gebruik te maken van Microsofts Extended Security Updates-programma. De enige andere optie blijft dus de aanschaf van een pc die Windows 11 kan draaien.