Samsung pakt vanaf nu zijn grote One UI-updates anders aan

Vorig jaar duurde het enorm lang voordat Samsung de One UI 7-update (Android 15) uitrolde naar zijn recente smartphones en dit jaar is Android 16 dan ineens weer als eerste op Samsungs nieuwste vouwbare smartphones te krijgen. Wat is nou precies Samsungs releaseschema voor zijn grote One UI-updates?

Galaxy Z Fold 7- en Z Flip 7-lancering zet de toon voor One UI-updates

In voorgaande jaren verscheen de nieuwe versie van Android (en dus One UI) meestal als eerste op zijn toestellen uit de Galaxy S-serie. Dat was bijvoorbeeld ook bij de Galaxy S25-serie nog het geval, al lanceerde die wel met een vroege versie van One UI 7 en duurde het opmerkelijk lang voordat de uiteindelijke versie beschikbaar was.

Vervolgens verscheen One UI 8 ineens tegelijkertijd met de lancering van de Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7, nog voor Google Android 16 kon introduceren op zijn eigen Pixel-toestellen. Hiermee sloeg Samsung One UI 7.1 en 7.1.1 in principe gewoon over en was dit jaar de periode tussen de lancering van Android 15 en 16 een stuk korter (via SamMobile).

In het verleden werden de Galaxy Z-toestellen ook niet met een gloednieuwe versie van One UI gelanceerd, maar dus juist met een ‘.1’- of ‘.1.1’-versie. Er zit ongeveer zes maanden tussen de lanceringen van de S- en Z-serie, dus tegen de tijd dat de Z-modellen uitkomen, zijn er meestal ook wel weer wat nieuwe functies om te introduceren. Dit jaar ging het echter dus wel om een gloednieuwe versie van Android. Misschien was dit deels om te compenseren voor de vertragingen bij One UI 7 of gewoon om het nieuwe releaseschema in te leiden.

Het nieuwe plan

Samsung lijkt de lancering van de Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7 namelijk te hebben gebruikt om zijn nieuwe strategie voor One UI-updates te introduceren. Volgens de bekende leaker @UniverseIce op X zal Samsung vanaf nu One UI-versies die een nieuwe versie van Android introduceren steeds op de Galaxy Z-serie lanceren.

Vervolgens verschijnt er in januari van het volgende jaar bij de lancering van een nieuwe Galaxy S-serie dan weer een ‘One UI X.5’-versie. Die update zou wel groter zijn dan de update bij de vouwbare modellen voorheen was. Je kan bij de Galaxy S-serie dus nog steeds wel nieuwe elementen voor de gebruikersinterface, nieuwe AI-functies en andere softwareverbeteringen verwachten.

De Galaxy S-serie heeft nog steeds de prioriteit voor Samsung en in de praktijk betekent dit nieuwe plan ook dat die S-modellen lanceren met een iets verfijndere versie van de huidige Android-versie. Deze verandering van Samsung heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Google dit jaar zelf ook eerder Android 16 heeft geïntroduceerd dan voorgaande Android-versies. Als we dit nieuws over Samsung moeten geloven, suggereert dit dat ook het aangepaste schema van Google mogelijk nu de nieuwe standaard is.