Telkens je naar een donker scherm kijkt, zijn je ogen en je batterij je dankbaar. Toch weigeren veel mensen om de donkere modus op Android continu aan te hebben staan en ‘s avonds handmatig wisselen wordt vergeten of kost te veel moeite. Gelukkig is er een optie om je telefoon automatisch van licht naar donker te laten wisselen.

’s Avonds wisselen van lichte naar donkere modus heeft zo zijn voordelen. Het leest een stuk comfortabeler en zeker in combinatie met een oledscherm bespaart het wel wat energie. Je hoeft ook helemaal niet zelf elke keer handmatig te wisselen tussen de verschillende thema’s. Vrijwel elke versie van Android biedt tegenwoordig de mogelijkheid om die wissel te automatiseren, al kunnen de menu’s en instellingen per merk verschillen. Zo wordt bij het ene merk gesproken over een “Donker thema”, terwijl elders voor “Dark” gekozen is en in het geval van Motorola zelfs iets als “Night Light” opduikt, al komen daar nog extra opties bij kijken. Hieronder alleszins een stappenplan om het wisselen tussen lichte en donkere modus te automatiseren op de meest recente versies van Android, wat voor de meeste toestellen meteen herkenbaar zou moeten zijn.

1. Open instellingen

Ga op je telefoon naar Instellingen en selecteer daar Beeldscherm, wat soms ook als Display of Scherm weergegeven wordt. Vervolgens kan je op een optie klikken om de instellingen voor de Donkere stand te openen. Soms moet je eerst het donkere thema selecteren alvorens je de extra opties krijgt. Zie je deze optie helemaal niet, kijk dan even bij Weergave & helderheid of gebruik de zoekoptie.

2. Kies de automatisering

Bij de instellingen voor de Donkere stand kan je een Schema of Plan activeren. Meestal zijn er voor de planning twee opties, met name van Zonsondergang tot zonsopkomst en Aangepast. De eerste optie volgt de lokale zonstanden, waarvoor locatiebepaling via GPS of netwerk vereist is. De tweede optie laat je zelf de starttijd en eindtijd bepalen.

3. Stel het tijdvenster in (optioneel)

Indien gewenst kan je dus zelf bepalen van wanneer tot wanneer het Donkere thema actief is. Daarvoor kies je een Aangepaste planning, waarbij je zelf de starttijd en eindtijd kan ingeven. Zodra je die hebt ingesteld en bevestigd, zal Android dit dagelijkse ritme exact aanhouden om te wisselen tussen de Lichte en Donkere modus, ongeacht de lichtcondities, tijdzone of tijd van het jaar. Zo kan je er dus bijvoorbeeld voor kiezen om het Donkere thema elke dag automatisch om 21.00 uur te laten activeren.

4. Controleer apps en widgets

De meeste apps volgen automatisch het systeemthema en zullen dus automatisch mee wisselen tussen het lichte en het donkere thema, maar het zou ook kunnen dat ze aan een eigen ingesteld thema blijven vasthouden. Via de instellingen kan je er meestal voor zorgen dat ze toch het systeemthema volgen. Widgets kunnen soms ook blijven hangen bij een bepaald thema, in welk geval je ze best even verwijderd en opnieuw plaatst om ervoor te zorgen dat ze correct de nieuwe instellingen weergeven.