WhatsApp-app voor Windows wordt drastisch aangepast

WhatsApp is een van de meest gebruikte apps ter wereld en heeft naast een smartphone-app ook een app voor Windows-pc’s. Die app krijgt binnenkort een drastische update die de gehele werking over een andere boeg gooit. De update heeft geen grote invloed op het uiterlijk van de WhatsApp-app voor Windows, want dat ziet er nog grotendeels hetzelfde uit. Het is daarentegen wel mogelijk dat de app nu trager werkt.

Windows Latest heeft ontdekt dat Meta de WhatsApp-app voor Windows niet langer zal ontwikkelen als losstaande app. In de plaats daarvan zal de app een zogenaamde wrapper worden van de webversie, die je kan vinden door in je browser naar keuze naar web.whatsapp.com te gaan. De WhatsApp-zal in de praktijk gewoon de webversie openen zonder dat je daarvoor je browser nodig hebt. Dit is ook de reden waarom de app trager kan werken. De webversie heeft namelijk meer geheugen (ongeveer 30 procent) nodig om hetzelfde te doen en zwakkere systemen kunnen daarom prestatieproblemen ondervinden. Laptopgebruikers kunnen zelfs te maken krijgen met een kortere batterijduur.

Deze wijziging heeft ten slotte niet alleen maar nadelen. Het voordeel voor Meta is natuurlijk dat ze één versie minder moeten ontwikkelen en dat bespaart hen natuurlijk tijd en geld. De Windows-app was trouwens altijd al als laatste aan de beurt als het ging om updates. Het voordeel voor gebruikers van de Windows-app is dat ze nu meteen de updates van de webversie krijgen en niet meer moeten wachten.