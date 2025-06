Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Lexar heeft een nieuwe externe SSD aangekondigd. De SL300 Portable SSD is bedoeld voor gebruikers die nood hebben aan snelle, robuuste opslag onderweg. Met lees- en schrijfsnelheden boven de 1000 MB/s richt de SL300 zich in het bijzonder op content creators en andere professionals die met grote bestanden werken.

De SSD haalt leessnelheden tot 1050 MB/s en schrijfsnelheden tot 1000 MB/s, volgens de fabrikant ongeveer 9,5 keer sneller dan een traditionele harde schijf. De behuizing is ontworpen om bestand te zijn tegen valpartijen tot twee meter hoogte. Een dubbele grafietlaag in de behuizing moet de warmte tijdens langdurig gebruik beter afvoeren, zodat de prestaties stabiel blijven.

Connectiviteit: pc, Mac, Android en iOS

Qua aansluitmogelijkheden biedt de SL300 ondersteuning voor zowel USB-C als USB-A, via een meegeleverde adapterkabel. De SSD werkt onder meer met Windows-pc’s, macOS-systemen, tablets, Android-toestellen en recente iPhones (voor bestandsoverdracht). Voor extra beveiliging wordt gebruikgemaakt van AES-256-encryptie via Lexars eigen DataShield-software. Gebruikers die per ongeluk bestanden verwijderen, kunnen die eventueel herstellen via de meegeleverde Lexar Recovery Tool.

De Lexar SL300 Portable SSD is per direct beschikbaar bij erkende verkooppunten in de Benelux. De adviesprijs bedraagt €99,99 voor de 1TB-versie en €179,99 voor het 2TB-model. De SSD wordt geleverd met drie jaar beperkte garantie.

