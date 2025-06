Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Monitorproducent BenQ heeft vandaag de ScreenBar Halo 2 op de markt gebracht. De lichtgevende balk verbetert je kijkcomfort en laat je comfortabel werken bij weinig licht. “Deze nieuwe generatie werkplekverlichting is ontworpen om het kijkcomfort te verbeteren, vooral voor gebruikers die vaak werken in omgevingen met weinig omgevingslicht”, aldus de fabrikant. Naar verluidt heeft BenQ vier jaar aan de ontwikkeling gewerkt van de ScreenBar Halo 2, die zowel voor- als achtergrondverlichting combineert.

De ScreenBar Halo 2 bouwt voort op het concept van zijn voorganger en introduceert een nieuwe benadering van achtergrondverlichting. Door een driedubbele kromming zou het verlichte oppervlak tot 423% groter zijn. Het idee erachter is om het contrast tussen het scherm en de omgeving te verminderen en zo visuele vermoeidheid tegen te gaan. Aan de voorzijde maakt de lamp gebruik van BenQ’s ASYM-Lighttechnologie. “Door een asymmetrisch optisch ontwerp en een afsnijhoek van 18 graden projecteert de ScreenBar Halo 2 het licht gericht op het werkvlak, zonder reflecties op het scherm of verblinding”, aldus BenQ.

Ontwikkeling ScreenBar Halo 2

De National Taiwan University of Science and Technology werkte mee aan de ontwikkeling van de Halo 2. Hun onderzoek zou aantonen dat een gelijkmatige lichtverdeling rondom het scherm het kijkcomfort aanzienlijk kan verbeteren. Het ontwerp volgt naar eigen zeggen de ANSI-richtlijn voor een maximale helderheidsverhouding van 3:1 tussen scherm en omgeving.

JC Pan, hoofdontwerper bij BenQ Smart Lighting, benadrukt het belang van nauwkeurige controle. De bedieningsknop is daarom vernieuwd, waardoor gebruikers de helderheid (0–100%) en kleurtemperatuur (2700K–6500K) nauwkeurig kunnen instellen. Dit zou vooral nuttig zijn voor taken zoals kleurcorrectie en videobewerking.

Ook het bevestigingssysteem heeft een update gekregen. De nieuwe klem is van zink vervaardigd en gebruikt hetzelfde zwaartekrachtmechanisme van de ScreenBar Pro. De plaatsing is daardoor stabiel, zonder het scherm te beschadigen, klinkt het. Judy Yang, mechanisch ingenieur, licht toe: “De lamp rust zachtjes op het scherm, wat vriendelijker is voor het oppervlak. Dat maakt de Halo 2 geschikt voor een breed scala aan monitoren, van ultradunne tot gebogen modellen.”

Slimme functies en beschikbaarheid

Tot slot is de ScreenBar Halo 2 uitgerust met slimme functies zoals automatische helderheidsaanpassing, automatische in- en uitschakeling, en geheugeninstellingen voor gepersonaliseerd gebruik. Het design gebeurde door MINIMAL (het bureau van voormalig Nike Global Creative Director Scott Wilson) en dat laat zich op het eerste gezicht opmerken in de strakke metalen afwerking.

De ScreenBar Halo 2 is vanaf 3 juni 2025 verkrijgbaar voor een adviesprijs van €179. We hebben bij Clickx een testexemplaar ontvangen en brengen er uitgebreid verslag van uit in Clickx 445 (verschijningsdatum 20 augustus).

