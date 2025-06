Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Dertien jaar na de lancering van zijn eerste Weerstation brengt Netatmo een vernieuwde versie uit. Op het eerste gezicht ziet het Netatmo Weerstation ORIGINAL er hetzelfde uit: het cilindervormige ontwerp is behouden gebleven. Het opvallendst zijn nieuwe uitvoeringen in het beige en pastelgroen. De grootste update bevat monitoring voor de UV-index en pollen in de lucht. Die toevoeging is echter softwarematig en de informatie wordt door de vernieuwde app online opgehaald en niet lokaal gemeten door nieuwe sensoren. Het oude Weerstation uit 2012 zal de nieuwe info niet kunnen verstrekken. Daarvoor moeten gebruikers dus upgraden.

UV-index en pollenconcentraties gemeten

Waar het originele toestel vooral temperatuur, luchtkwaliteit, luchtvochtigheid en geluidsniveaus registreerde, kijkt de nieuwe versie ook naar factoren die rechtstreeks invloed hebben op het welzijn van gebruikers. Opvallend: de vernieuwing zit vrijwel uitstuitend in de vernieuwde Netatmo-app die online data aanvoert.

De UV-sensor werkt met een schaal van 0 tot 11+ en geeft via de Netatmo-app aan hoe intens de straling op een bepaald moment is. Zodra de waarden richting het hogere spectrum gaan, krijgen gebruikers automatisch een waarschuwing. Die zegt bijvoorbeeld dat je kan verbranden als je zonder zonnecrème of beschermende kleding naar buiten gaat. De app voorspelt ook hoe de UV-index zich de komende 24 uur zal ontwikkelen. Dat maakt het mogelijk om in te schatten wanneer het bijvoorbeeld veilig is om met kinderen naar buiten te gaan of wanneer het beter is om schaduw op te zoeken.

Ook zonlichtdata is preciezer geworden. De app toont nu per uur hoeveel zonlicht er verwacht wordt, tot aan zonsondergang. Daarnaast zie je exact wanneer de zon opkomt of ondergaat, iets wat handig is voor wie bijvoorbeeld buiten sport, tuiniert of fotografeert en daarbij afhankelijk is van natuurlijk licht. Het systeem toont in real time hoeveel lichtsterkte er nog overblijft op een dag, en wanneer piekmomenten verwacht worden.

Pollen monitoren

Een tweede nieuwe functie richt zich op pollen, iets waar veel mensen jaarlijks last van ondervinden, maar waar tot nog toe weinig digitale platformen accurate info over geven. Het Weerstation ORIGINAL informeert gebruikers over de aanwezigheid van pollen van bomen, grassen en onkruiden. Op basis van vijf risiconiveaus, van ‘geen’ tot ‘zeer hoog’, geeft de app een inschatting van de blootstelling. Bij extreme waarden wordt een waarschuwing gestuurd, bijvoorbeeld met de boodschap om langdurige buitenactiviteiten te vermijden. De app geeft ook een voorspelling voor de komende drie dagen, zodat je kunt plannen op welke momenten je best binnen blijft of een uitstap uitstelt.

Netatmo legt dus duidelijk de focus op gezondheid en persoonlijke blootstelling aan de buitenomgeving. Voor de nieuwe features legde de fabrikant zijn oor te luister bij de community. Zowel de zonlichtanalyse als de pollenmonitor zijn ingegeven door een groeiende vraag naar concrete gezondheidsdata, in plaats van enkel droge weersinformatie. Daarmee verschuift Netatmo zijn weerstation van een klassiek meettoestel naar een soort persoonlijke klimaatassistent.

Weerstation ORIGINAL: prijs en beschikbaarheid

Het vernieuwde Weerstation kost 169,99 euro en is beschikbaar vanaf 10 juni 2025. Er zijn geen abonnementskosten. Wie rechtstreeks bij Netatmo koopt, krijgt korting op een weeraccessoire zoals de regenmeter of windmeter.