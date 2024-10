Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Naast systeemcrashes veroorzaakt de 24H2-update van Windows 11 nu ook problemen met het klembord. Microsoft heeft recent de 24H2-update voor Windows 11 uitgerold, maar die lijkt meer problemen te veroorzaken dan hij oplost. Naast de bekende crashes, veroorzaakt door verouderde audiodrivers en de Easy Anti-Cheat-tool die wordt gebruikt in games zoals Fortnite, is er nu ook een hardnekkige bug in de Klembord-app van Windows 11.

Klembord-bug in Windows 11 24H2

Het klembord, een handig hulpmiddel om gekopieerde items te beheren, werkt na de update niet meer naar behoren. Normaal slaat de app een geschiedenis op van alles wat je kopieert, maar nu blijft de app leeg en geeft hij aan dat er “niets te zien is”. Items worden niet meer opgeslagen, waardoor de functionaliteit van het klembord volledig verloren gaat. Een aantal gebruikers meldt dat het probleem al in de previewversies van de update zichtbaar was, maar dat Microsoft de bug niet heeft aangepakt voor de definitieve uitrol.

De fout lijkt slechts een klein deel van de gebruikers te treffen, maar een oplossing is vooralsnog niet beschikbaar. Een aantal gebruikers heeft een tijdelijke workaround ontdekt: door naar het instellingenmenu van Windows 11 te gaan, de ‘Aanbevolen acties’-functie uit te schakelen en de Klembord-app opnieuw te openen, zou die weer moeten werken. Helaas biedt dit niet voor iedereen een oplossing.

Meer bugs in 24H2: ongewenste cachebestanden

Naast het klembordprobleem stuitten gebruikers ook op een bug in de systeemcache. Windows geeft ten onrechte aan dat er maar liefst 8,63 GB aan bestanden in de systeemcache zit, zonder dat deze verwijderd kunnen worden. Hoewel dit probleem vooral cosmetisch lijkt, zorgt het voor onduidelijkheid bij gebruikers die willen opruimen om schijfruimte vrij te maken.

Microsoft heeft nog niet officieel gereageerd op deze nieuwe bugs, maar het lijkt waarschijnlijk dat een oplossing niet lang op zich zal laten wachten. De softwaregigant brengt tegen het einde van de maand vaak optionele updates uit met bugfixes, die vervolgens worden opgenomen in de reguliere Patch Tuesday-update. Hopelijk zijn deze problemen in de update van november opgelost, zodat Windows 11-gebruikers eindelijk weer zonder problemen verder kunnen werken.