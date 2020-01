Aflevering 39 van TechPod is live en kan vanaf nu beluisterd worden!

We trappen episode 39 af met een diepgaande analyse over wat er nu eigenlijk mis is met onze redacteur Bram. Maak je dus op voor een extra lange episode. Daarnaast hebben we het ook over de nieuwe OnePlus 7T (Pro), de Google Pixel 4, de verhoogde datalimiet van Proximus en enkele pareltjes op Netflix!