Als hoofdredacteur wordt Vervoort verantwoordelijk voor de redactionele planning en productie van de magazines Clickx en PC Magazine en de websites Clickx.be en nl.pcmag.com. Vervoort werkt sinds juni 2015 als redacteur van Clickx en PC Magazine en heeft via deze weg de nodige ervaring opgedaan om het roer van Van Loon over te nemen.

“Sinds haar aanstelling werkt Vervoort mee aan de redactionele inhoud van Clickx en PC Magazine. De vaardigheden die Vervoort tijdens haar periode als redacteur heeft ontwikkeld, kan ze perfect toepassen in haar nieuwe functie als hoofdredacteur. We hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat Vervoort Clickx en PC Magazine naar een nieuw niveau zal brengen,” aldus uitgever Leo Vogels.

Dorien Vervoort: “Ik kijk er naar uit om de vaardigheden die ik de voorbije jaren heb bijgeleerd, toe te passen als hoofdredacteur. Als redacteur schreef ik vol interesse over uiteenlopende technologische thema’s. Het hoofdredacteurschap van Clickx en PC Magazine voelt dan ook aan als een logische stap in mijn carrière, waarbij ik me volop kan toespitsen op deze interesses.”

Cédric Van Loon heeft eind vorig jaar besloten zijn functie als hoofdredacteur van Clickx en PC Magazine naast zich neer te leggen en een nieuwe uitdaging buiten Minoc aan te gaan. Het management wenst zowel Vervoort in haar nieuwe rol binnen Minoc, als Van Loon in zijn nieuwe uitdaging, veel succes toe!