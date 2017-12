Microsoft stuurt Office 2007 op pensioen. Vanaf morgen krijgt de software geen technische ondersteuning meer en worden bugfixes en beveiligingslekken niet meer gedicht. Daarnaast werkt de suite vanaf 31 oktober niet meer samen met je mailbox van Office 365. Gebruikers van de clouddienst kunnen zo om veiligheidsredenen geen mailtje meer sturen of ontvangen met een Outlook 2007-client.

De verlengde ondersteuning van Office 2007 is dus verlopen. Daaronder vallen onder meer bugfixes en beveiligingsupdates. Al een hele poos krijgt de suite echter geen mainstream-updates meer, zoals nieuwe features. Office 2010 wordt nog tot 2020 ondersteund, Office 2013 tot 2023 en Office 2016 tot 2025.

Alternatieven

Het bedrijf adviseert gebruikers om over te stappen op één van zijn andere formules, zoals Office 365. Werk je liever niet in de cloud, dan kan je ook kiezen voor een offline-variant. Zo brengt Microsoft in de tweede helft van volgend jaar Office 2019 uit. Naar goede gewoonte zal deze versie bestaan uit bijgespijkerde versies van zijn kantoorsoftware zoals Word, Excel, Powerpoint en Outlook.

Microsoft Office is zonder enige twijfel de beste keuze voor wie een kantoorpakket zoekt, maar Office is niet goedkoop en kan voor de sporadische gebruiker overkill zijn. Plan je niet om veel te typen of in spreadsheets te werken, dan raden we een gratis alternatief aan. Eén van de bekendste gratis suites, LibreOffice, is een uitstekende keuze.