Must-haves #22: OnePlus Pad 3, Samsung Galaxy S25 Ultra, Acer Aspire 14 AI & Shokz OpenDots One

Wie vandaag een nieuw toestel zoekt, wordt al snel overweldigd door het keuze-aanbod. Fabrikanten blijven hun gamma vernieuwen met snellere hardware, slimmere functies en ontwerpen die beter inspelen op hoe we technologie dagelijks gebruiken. In deze koopgids zetten we vier recente apparaten op een rij die elk in hun categorie de moeite waard zijn om te bekijken. Zo zijn er de Shokz OpenDots One, die het klassieke oortjesconcept over een andere boeg gooien, en de Samsung Galaxy S25 Ultra, het nieuwste vlaggenschip van Samsung. Ook de OnePlus Pad 3 komt aan bod, een tablet die mikt op snelheid en veelzijdigheid, net als de Acer Aspire 14 AI, een laptop die AI-functies naar een breder publiek brengt.

Acer Aspire 14 AI

De Acer Aspire 14 AI valt op door zijn sterke prijs-kwaliteitverhouding. Je krijgt een Copilot+ PC met AI-functies zoals Recall én een oleddisplay voor een prijs die ruim onder de 1.000 euro blijft. Het is niet de dunste of meest luxueuze laptop op de markt, maar met een gewicht van 1,4 kg is hij wel makkelijk mee te nemen. Wij testten een betaalbare configuratie met een Intel Core Ultra 5 226V, 16 GB RAM en 512 GB opslag. In de praktijk presteerde die verrassend vlot: geen merkbare haperingen, een stille ventilator en genoeg kracht voor alledaagse taken en lichte fotobewerking. Ook de AI-functies werkten probleemloos. Het oledscherm is een duidelijke troef in deze prijsklasse. Het is scherp en goed gekalibreerd, al zijn reflecties soms storend. De batterij houdt het gemiddeld zeven à acht uur vol, zonder duidelijke prestatiedalingen op batterij. Minpunten blijven de matige speakers en een behuizing die wat minder stevig aanvoelt.

Adviesprijs: 799 euro

OnePlus Pad 3

De OnePlus Pad 3 haalt met de Snapdragon 8 Elite eindelijk een echte flagship-chip naar Android-tablets. Het resultaat is simpel: dit is de snelste Android-tablet die je momenteel kan kopen, gecombineerd met een opvallend sterke batterijduur. Echt veel steken laat OnePlus hier niet vallen. Ook het display hoort bij de absolute top in deze prijsklasse. Het scherm is scherper dan dat van de Galaxy Tab S10 FE Plus en OnePlus gaat verder dan Samsung en Apple met een refresh rate van 144 Hz. In de praktijk oogt het scherm vooral helder en strak, ideaal voor langdurig gebruik dankzij die goede batterij. Je hebt geen OnePlus-smartphone nodig om van de Pad 3 te genieten, al maken enkele ecosysteemfuncties het delen van bestanden wel net wat handiger. Verwacht geen Apple- of Samsung-achtige omgeving, maar de basis zit goed. De OnePlus Pad 3 is op bijna elk vlak een premium tablet en dat zie je ook aan de prijs. Zoek je pure topprestaties en een groot, indrukwekkend scherm, dan is dit momenteel de beste Android-tablet die je kan kopen.

Adviesprijs: 479 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra



We beseffen dat de Galaxy S25 Ultra niet binnen ieders budget ligt, al krijg je daar in vrijwel elk ander opzicht een absolute toptelefoon voor terug. Van het scherm en de camera’s tot de prestaties, batterij en uitgebreide AI-functies: Samsung laat hier weinig liggen. Het grote QHD+-display met variabele 120Hz-refresh rate en een piekhelderheid tot 2.600 nits behoort tot het beste wat je op een smartphone kan vinden. De batterij houdt het bij normaal gebruik ruim een dag vol en met 45W-snelladen zit je redelijk snel weer vol, al voelt Samsungs vasthouden aan 5.000 mAh ondertussen wat conservatief tegenover concurrenten met grotere accu’s. De cameraopstelling is bijzonder veelzijdig, met een 200MP-hoofdcamera, een nieuwe 50MP-groothoek en twee telefotolenzen met 3x en 5x optische zoom. Vooral zoomen is een specialiteit: zelfs 30x-opnames blijven verrassend bruikbaar. Galaxy AI speelt tot slot een steeds grotere rol, met slimme assistenten die instellingen aanpassen of afspraken toevoegen, en vormt een belangrijk onderdeel van de totale ervaring.

Adviesprijs: 999 euro

Shokz OpenDots One

Shokz heeft een sterke reputatie bij sporters en fitnessliefhebbers, en met de OpenDots One betreedt het merk voor het eerst de wereld van clip-on open-ear oordopjes. Deze haak je rond je oor, waardoor de speaker vóór je gehoorgang zweeft in plaats van erin te zitten. Zo blijf je je omgeving goed horen, wat vooral handig is tijdens het sporten of onderweg. Het ontwerp is duidelijk doordacht. De OpenDots One hebben een subtiel gebogen, ergonomische vorm en het deel dat rond je oor klemt, zit iets strakker tegen het oor aan. Dat oogt niet alleen stijlvoller, maar zorgt ook voor een stabiele pasvorm. De oortjes zijn licht en comfortabel genoeg om ze urenlang te dragen. Met een batterijduur van 10 uur per lading kom je moeiteloos een werkdag door, terwijl de case nog drie extra laadbeurten biedt. Qua geluid levert Shokz een aangename, evenwichtige afstemming. De bas is aanwezig maar gecontroleerd en overstemt de hoge tonen niet. Fijne details verdwijnen soms wat naar de achtergrond en Dolby Atmos voegt weinig toe, maar voor open-ears klinkt dit gewoon goed.

Adviesprijs: 159 euro