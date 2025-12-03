Must-haves #20: Amazfit Active 2, Sony WF-C510, OPPO A5 Pro & HP OmniBook X Flip 14

Ze gooien je soms doet met gadgets die beloven je leven makkelijker, sneller of leuker te maken. In deze gids zetten we vier recente apparaten in de kijker die daadwerkelijk opvallen door hun slimme functies, duurzaamheid of uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. We hebben het over een robuuste smartphone, een lichte 2-in-1 laptop, een veelzijdige smartwatch en een fitnessgerichte wearable. Elk van deze apparaten brengt iets unieks mee: van lange batterijduur en degelijke prestaties tot handige health- en productiviteitsfuncties. Of je nu een student bent, een professional die onderweg productief wil blijven, of iemand die zijn gezondheid beter wil volgen. We zetten ook deze maand we vier toptoestellen in de kijker die je zonder verpinken in je winkelmandje kan droppen.

Amazfit Active 2

© Amazfit

De Amazfit Active 2 is verrassend compleet voor een smartwatch die nog geen 100 euro kost. Het klassieke ontwerp met een roestvrijstalen rand doet denken aan duurdere horloges, terwijl het geheel opvallend licht blijft. Het amoledscherm is helder genoeg om zelfs in volle zon probleemloos af te lezen. Qua functies zit je meer dan goed. Je krijgt 164 sportprofielen, AI-coaching en een reeks gezondheidsmetingen die je normaal in veel duurdere modellen ziet. Denk aan een dagelijkse Readiness Score en uitgebreide info over slaap, hartslag en stress. De krachttrainingsmodus werkt niet altijd perfect, maar is bruikbaar. De batterijduur is een van de grootste pluspunten: een volle lading haalt zonder moeite een week, soms zelfs iets meer. En handig: de Amazfit Active 2 werkt met zowel Android-toestellen als iPhones.

Adviesprijs: 84,99 euro

Sony WF-C510

©Sony

Sony staat erom bekend zelden echt slechte oordopjes te maken, en de betaalbare WF-C510 (minder dan 50 euro) vormen daarop geen uitzondering. Je moet het wel zonder noise-cancelling stellen, maar qua geluid krijg je opvallend veel kwaliteit terug. De WF-C510 leveren een meeslepende, gedetailleerde audioweergave die duidelijk die bij Sony-gebruikers vertrouwd aanvoelt. Dankzij DSEE-upscaling klinken gecomprimeerde bronnen zoals Spotify net dat tikkeltje voller en helderder. Dat je in deze prijsklasse zelfs 360 Reality Audio krijgt, is een extra troef die je niet vaak ziet bij budgetmodellen. Het ontwerp is eveneens een pluspunt. De oordopjes zitten licht en comfortabel, waardoor je ze zonder problemen lange tijd kan dragen, of je nu onderweg bent of achter je laptop zit. De batterijduur van 11 uur per luisterbeurt is bovengemiddeld goed, al valt de oplaadcase een beetje uit de toon: die voorziet maar één volledige extra laadbeurt. Je haalt het einde van de dag dus wel, maar voor een weekend weg zonder oplader zijn ze minder geschikt.

Adviesprijs: 43,99 euro

OPPO A5 Pro

De OPPO A5 Pro heeft één doel: zo stevig voor de dag komen. Met IP69-, IP68- en IP66-certificeringen én bijkomende schokbestendigheid overtreft hij zelfs sommige flagships. De royale 256 GB opslag en zes jaar beveiligingsupdates maken hem bovendien verrassend toekomstbestendig. Op andere vlakken vallen de prestaties helaas tegen. Het 120Hz-scherm is voor deze prijsklasse bijzonder snel, maar de lage 720p-resolutie oogt al eens onscherp. Achteraan is enkel de 50MP-hoofdcamera echt bruikbaar; het ontbreken van een groothoeklens blijft een gemis. Het is niet de snelste telefoon, waardoor intensief appgebruik wel eens tot kleine vertragingen kan leiden. De batterijduur is wél een sterk punt. Je haalt makkelijk anderhalve tot twee dagen op één lading, en met 45W-snelladen zit hij snel weer vol. De A5 Pro is dus vooral geschikt voor wie robuustheid belangrijker vindt dan schermkwaliteit of camera’s.

Adviesprijs: 215 euro

HP OmniBook X Flip 14

© HP

De HP OmniBook X Flip 14 is een interessante keuze als je een lichte én betaalbare 2-in-1 zoekt. Met 1,38 kg is hij niet de lichtste in zijn klasse, en ook iets dikker, maar dat heeft een voordeel: je krijgt opvallend veel aansluitingen. Naast twee usb-a- en twee usb-c-poorten is er zelfs een HDMI-aansluiting aanwezig, wat je bij convertibles niet vaak ziet. Het touchscreen is standaard, en je kan kiezen tussen een IPS- of oledscherm. De door ons geteste configuratie met Intel Core Ultra 5 226V hoort bij de instapmodellen, maar levert meer dan voldoende power voor dagelijks werk. Zelfs met een berg tabbladen open in Chrome en Edge en chatapps als Slack en Teams tegelijk, bleef de OmniBook X Flip 14 soepel doorwerken. Lichte foto- en videobewerking kan ook nog prima. De batterij is wel het zwakste punt: na een uur of zes moet hij alweer aan de lader.

Adviesprijs: 1.399 euro