Must-haves #19: Motorola moto g56, Surface Laptop (13 inch), TCL C7K & Samsung Galaxy Watch 8

Technologie wordt steeds slimmer, lichter en veelzijdiger: van krachtige maar compacte laptops tot slimme horloges en tv’s die premiumfuncties naar een lagere prijsklasse brengen – er is voor elk type gebruiker iets te vinden. In deze koopgids bekijken we vier opvallende toestellen die je zonder verpinken kan kopen: de Samsung Galaxy Watch 8, de TCL C7K-tv, Microsofts Surface Laptop 13 inch en de Motorola moto g56. Elk toestel blinkt uit binnen zijn eigen categorie, maar heeft ook wel zijn minpunten. In elk geval zijn het simpelweg slimme aankopen wat prijs-kwaliteit betreft.

Motorola moto g56

De Motorola moto g56 positioneert zich stevig in de budgetklasse met een prijs van 185 euro. Daarvoor krijg je opvallend veel opslagruimte: 256 GB, een groot pluspunt tegenover rivalen zoals Samsung. Uiteraard zijn er compromissen. Het lcd-scherm haalt niet het contrast en de helderheid van een amoleddisplay, al biedt het wel een soepele verversingssnelheid tot 120 Hz. De echte troef van de moto g56 zit in zijn robuuste bouw. Dankzij de IP68- én IP69-certificering is hij bestand tegen water, stof en zelfs hete waterstralen. Een onbedoelde wasbeurt zou hij dus in theorie overleven. Het scherm is bovendien beschermd door krasbestendig Gorilla Glass 7i. De prestaties en camera’s zijn degelijk voor deze prijsklasse. De telefoon draait vlot bij dagelijks gebruik, maar is minder geschikt voor zware games. De hoofdcamera en selfiecamera leveren prima beelden, al blijft de groothoekcamera achter.

Adviesprijs: 200 euro

Surface Laptop (13 inch)

De 13-inch Surface Laptop is het instapmodel in Microsofts line-up en wordt geleverd met een Snapdragon X Plus-chip en 256 of 512 GB opslag. Met zijn gewicht van slechts 1,22 kilo is het een van de lichtste laptops op de markt. Ondanks dat compacte ontwerp weet hij te imponeren met een batterijduur tot 17 uur, al zijn de aansluitmogelijkheden eerder karig: twee usb-c-poorten (waarvan één voor opladen) en één usb-a maken een docking station bijna onmisbaar. Het 13-inch PixelSense-touchscreen heeft een resolutie van 1.920 x 1.280 pixels en gebruikt een IPS-paneel in plaats van OLED. De helderheid van 400 nits is voldoende voor dagelijks gebruik, maar niet ideaal voor wie professioneel met beeldbewerking bezig is. De Surface Laptop 13 is dus vooral een uitstekende keuze voor wie een lichte, draagbare en langdurig presterende laptop zoekt voor werk en studie.

Adviesprijs: 1.099 euro

TCL C7K

De TCL C7K is een betaalbare mini-LED-tv die verrassend veel biedt voor zijn prijs. De beeldkwaliteit is helder en levendig, met diepe zwarttinten en vloeiende bewegingsverwerking, al vraagt die laatste wat finetuning. Een klein minpunt is de schermuniformiteit: bij zwart-witbeelden zie je soms een lichte bruine gloed aan de randen. Dat is echter de enige echte zwakte in een verder indrukwekkend beeld. Voor gamers is de C7K een uitstekende keuze. De tv ondersteunt 4K/144Hz, VRR (inclusief AMD FreeSync Premium Pro), ALLM en Dolby Vision Gaming. De input lag van 13,5 ms zorgt ervoor dat zelfs snelle online games soepel aanvoelen. Het geluid is niet spectaculair, maar dat weegt niet op tegen de sterke beeldprestaties. Dankzij zijn combinatie van functies, beeldkwaliteit en prijs is de TCL C7K een van de beste koopjes in het middensegment.

Adviesprijs: 999 euro

Samsung Galaxy Watch 8

De Samsung Galaxy Watch 8 is niet het vlaggenschip van de lijn (dat blijft de Watch Ultra), maar hij leent wel veel van diens functies én combineert dat met een eleganter ontwerp. Het super-AMOLED-scherm is helder, scherp en uitstekend leesbaar in zonlicht. De prestaties zijn vlot, en het horloge werkt met elke Android-smartphone, al blijven sommige functies zoals Health Monitor exclusief voor Samsung-gebruikers. Met nauwkeurige gps, een Running Coach, lichaamssamenstellingsmetingen en de nieuwe Antioxidant Index biedt de Watch 8 uitgebreide gezondheids- en fitnessfuncties. Ook de slaaptracking en automatische trainingsdetectie zijn erg nauwkeurig. De batterij houdt het ongeveer anderhalve dag vol. Dat is niet geweldig, maar voldoende voor dagelijks gebruik. De Galaxy Watch 8 is beschikbaar in 40 en 44 mm, met optionele LTE-versie voor wie volledig draadloos verbonden wil blijven.

Adviesprijs: 250 euro