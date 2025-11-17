De beste draadloze muizen in 2025: laat die kabel maar achterwege

De meeste mensen hebben vandaag de dag echt geen bedrade muis meer nodig. Draadloze muizen zijn comfortabeler (omdat je nergens meer aan vast zit), bieden meer flexibiliteit en zorgen ervoor dat je bureau wat overzichtelijker blijft. Je kan ze vaak ook met meerdere apparaten tegelijk verbinden en makkelijk wisselen tussen die apparaten. Draadloze verbindingen zijn inmiddels meer dan snel en stabiel genoeg en de muizen in deze koopgids zijn ook allemaal van uitstekende sensoren voorzien die op allerlei oppervlakken moeten werken. Batterijduur is ook niet zo snel een probleem meer, want veel modellen gaan maanden tot zelfs jaren mee op een volle batterij.

In dit artikel vind je dus zes van de beste modellen van dit moment. De selectie bestaat uit topmodellen voor productiviteit, mooi compacte muizen voor onderweg, een verticale, ergonomische muis en een gamingmuis. Er is dus voor ieder wat wils.

Compacte, draadloze muizen, zoals de MX Anywhere 3S van Logitech, zijn ideaal om overal mee naartoe te nemen.

Draadloos is nu de standaard

Voorheen waren draadloze modellen vaak wel handig, maar zaten er nog beperkingen aan verbonden ten opzichte van bedrade muizen. Inmiddels zijn draadloze muizen toch wel de standaard voor wanneer je zo comfortabel en flexibel mogelijk te werk wil gaan. Draadloze verbindingsmogelijkheden zoals bluetooth en 2.4GHz-dongles zijn op een punt beland dat ze bijna net zo snel en stabiel zijn als een bedrade verbinding (bij goede muizen in ieder geval), dus echte vertraging zou je niet meer moeten merken.

Aangezien de meeste draadloze muizen de mogelijkheid bieden om met drie apparaten tegelijk te verbinden, zijn ze ook ideaal voor mensen die af en toe moeten wisselen tussen bijvoorbeeld een laptop en een desktop-pc en toch dezelfde fijne muis willen blijven gebruiken. Met één druk op de knop wissel je naar een ander profiel en werkt je muis meteen op de andere computer. Het is daarnaast ook gewoon fijn om iets minder kabels over je bureau te hebben hangen. Dat ziet er netter uit en je blijft nergens meer achter haken, plus je hebt meer bewegingsvrijheid. Geen kabel betekent wel dat draadloze muizen een batterij nodig hebben.

Veel modellen gebruiken een oplaadbare batterij die vaak weken tot maanden meegaat en tegenwoordig met een usb-c-kabel ook zo weer opgeladen zijn. Bovendien kan je de meeste modellen ook blijven gebruiken als ze aan het opladen zijn. Andere muizen gebruiken gewoon een AA- of AAA-batterij die nog langer mee kan gaan. Als je een muis voor onderweg zoekt, is draadloos ook simpelweg veel praktischer. Kies dan een lekker compact model en je pakt hem er heel gemakkelijk bij als je bijvoorbeeld even in de trein of op kantoor je laptop erbij wil pakken, maar geen fan bent van werken met een trackpad.

Het meest ergonomisch en comfortabel voor je arm en pols is een verticale muis zoals de Logitech Lift.

Comfort is een van de belangrijkste onderdelen

Het gemak van een draadloze muis mag dus duidelijk zijn, maar dat is niet het enige dat belangrijk is bij het kiezen van een nieuwe muis. Als je voor je werk of in je vrije tijd veel tijd achter de computer doorbrengt, is het ook belangrijk dat je een muis kiest die bij jou comfortabel in de hand ligt. Natuurlijk moet je soms ook wel de juiste balans vinden tussen comfort en een compact design als je iets voor onderweg zoekt.

Over het algemeen zijn de muizen met wat hogere, rondere en asymmetrische vormen iets meer gefocust op comfort, en verticale muizen natuurlijk nog iets meer, omdat die voor minder spanning in je arm moeten zorgen. Daarnaast zijn andere elementen natuurlijk ook belangrijk. Een goede, efficiënte sensor die op vrijwel elk oppervlak werkt is ook een fijne toevoeging, zeker voor onderweg.

Afhankelijk van waar je de muis vooral voor zal gebruiken, is de snelheid van die sensor (DPI) ook belangrijk. Daarnaast kan een fijn scrolwiel ook meer impact hebben dan je misschien zou denken. De MagSpeed-scrolwielen van Logitech, die zowel stapsgewijs scrollen en vrij scrollen mogelijk maken, voelen bijvoorbeeld echt als een gamechanger. Je krijgt nog steeds precieze feedback wanneer nodig, maar je kan ook lekker snel van boven naar beneden scrollen (of andersom) op een webpagina.

De beste draadloze muizen in 2025

Logitech MX Master 4

De MX Master 4 is de nieuwste productiviteitsmuis van Logitech en het is weer echt een mooie verbetering ten opzichte van zijn voorganger, de MX Master 3S. Het design blijft grotendeels hetzelfde, met een hoge, comfortabele steun voor je handpalm en een redelijk breed vlak om je duim op neer te leggen. Het MagSpeed-scrolwiel blijft ook een enorm fijne toevoeging. Je kan stapsgewijs scrollen met precieze feedback, maar het scrolwiel kan ook vrij scrollen, zodat je heel snel naar de boven- of onderkant van een webpagina, spreadsheet of document kan navigeren. Een nieuwe toevoeging voor deze generatie is haptische feedback bij het gebruiken van de Actions Ring. Deze activeer je met je duim en deze ring kan je instellen met allerlei snelkoppelingen voor instellingen, apps en veel meer. Het is een ideale muis voor multitasking en productiviteit.

Adviesprijs: 129,99 euro

Eigenschappen: Verbinden via bluetooth/usb-c-dongle, 200-8.000 DPI, 8 knoppen, MagSpeed-scrolwiel, duimwiel, batterijduur tot 70 dagen, 150 gram

Logitech MX Anywhere 3S

De MX Anywhere 3S is een ideale muis voor onderweg. Hij is wat kleiner dan de MX Master-modellen en heeft een iets minder ergonomisch ontwerp, maar hij behoudt wel een aantal van dezelfde handige features. Met zijn 8K DPI-sensor biedt hij vrijwel op elk oppervlak accurate tracking en de ‘S’ in de naam staat voor ‘silent’, oftewel muisklikken klinken erg stil, waardoor je niemand om je heen stoort. Hij heeft geen Actions Ring of haptische feedback, maar het MagSpeed-scrollen van de MX Master-serie is hier ook aanwezig. Je verbindt hem via bluetooth met maximaal drie apparaten tegelijk en hij is op te laden via usb-c. Daar hoef je gelukkig niet continu mee bezig te zijn, want de muis gaat tot 70 dagen mee op een volle batterij.

Adviesprijs: 99,99 euro

www.logitech.com

Eigenschappen: Verbinden via bluetooth/optionele usb-dongle, 200-8.000 DPI, 6 knoppen, MagSpeed-scrolwiel, batterijduur tot 70 dagen, 99 gram

Razer Pro Click V2

Razer staat over het algemeen vooral bekend om zijn gamingmuizen, zoals de Basilisk V3 Pro 35K verderop. Met de Pro Click V2 richt het bedrijf zich echter meer op een comfortabel design voor tijdens het werken. Het design is dan ook niet zo typisch gamer-achtig als bij andere Razer-producten, al is er nog steeds wel RGB-verlichting beschikbaar. Het is verder een vrij dunne muis. De vorm lijkt wel wat op die van de MX Master-serie van Logitech. Hij heeft wel een iets indrukwekkendere Focus Pro 30K-sensor dan de Logitech-muizen. Dat maakt hem ideaal voor taken waarbij precisie van groot belang is. Je kan hem verder via bluetooth, Razers draadloze HyperSpeed-dongle en een usb-c-kabel verbinden met je apparaten. HyperSpeed zorgt voor een lagvrije draadloze verbinding. Ook deze muis biedt verder redelijk stille klikken en een indrukwekkende batterijduur tot 3,5 maanden.

Adviesprijs: 109,99 euro

www.razer.com

Eigenschappen: Verbinden via bluetooth/HyperSpeed-usb-dongle/usb-c-kabel, tot 30.000 DPI, 9 knoppen, HyperScroll-scrolwiel, RGB-verlichting, batterijduur tot 3,5 maanden, 110 gram

Trust Ozaa

De Trust Ozaa voelt ook nog als een redelijk premium compacte productiviteitsmuis, maar is wel een stuk goedkoper dan de opties van Logitech. Je kan dit model ook gewoon aan drie apparaten koppelen en dat werkt via bluetooth of de meegeleverde usb-ontvanger. Hij is qua ontwerp dus lekker compact en is, net als de MX Anywhere 3S ideaal voor onderweg. Je kan hier de DPI (snelheid van de muisbewegingen) niet compleet zelf naar wens instellen, maar je kan met een knop bovenop de muis wel wisselen tussen drie verschillende snelheidsniveaus. Verder gaat de batterij weken mee en laad je de muis gewoon met usb-c weer op wanneer dat nodig is. Je levert bij zo’n compact design wel weer wat in op ergonomie. Voor deze prijs valt er echter maar weinig te klagen.

Adviesprijs: 39,99 euro

www.trust.com

Eigenschappen: Verbinden via bluetooth/usb-dongle, 800-3.200 DPI, 6 knoppen, 69 gram

Logitech Lift

Muizen zoals de MX Master 4 en de Pro Click V2 zijn al erg comfortabel, maar als je op zoek bent naar een echte ergonomische muis, moet je er eentje met een meer verticaal design hebben, zoals de Logitech Lift. Dit soort muizen zijn ontworpen om je hand in een natuurlijkere positie te houden. Hierdoor staan je spieren minder onder spanning en krijg je minder snel klachten vanwege een slechte houding. Dat is vooral fijn als je bijvoorbeeld voor je werk vrijwel continu achter de computer zit. De verticale positie is wel even wennen, maar hij ligt comfortabel in de hand en werkt verder gewoon vergelijkbaar met de andere Logitech-muizen. De muis is vrij stil en maakt verbinding via bluetooth en/of de meegeleverde usb-ontvanger. De batterij gaat tot twee jaar mee, maar het gaat wel om een AA-batterij (die inbegrepen is), geen oplaadbare accu.

Adviesprijs: 79,99 euro

www.logitech.com

Eigenschappen: Verbinden via bluetooth/usb-dongle, 400-4.000 DPI, 6 knoppen, batterijduur tot 24 maanden, 125 gram

Razer Basilisk V3 Pro 35K

De Basilisk V3 Pro 35K van Razer is een van de beste en meest geavanceerde gamingmuizen op de markt. Als je meer op gaming gefocust bent dan op productiviteit, dan is dit dus een geweldige optie. Hij heeft nog steeds wel een comfortabele vorm. Dat is namelijk niet alleen van belang tijdens lange werkdagen, maar ook tijdens lange gamesessies. Dit model gebruikt Razers meest accurate sensor, de Focus Pro 35K optische sensor Gen-2. De muis biedt dus zeer nauwkeurige tracking en ook een lagvrije draadloze HyperSpeed-verbinding (plus opties voor bluetooth- en usb-c-verbindingen. Dit scrolwiel biedt dezelfde functionaliteit als het MagSpeed-scrolwiel van Logitech en daarnaast zou het natuurlijk geen Razer-product zijn zonder RGB-verlichting.

Adviesprijs: 179,99 euro

www.razer.com

Eigenschappen: Verbinden via bluetooth/HyperSpeed-usb-dongle/usb-c-kabel, tot 35.000 DPI, 8 knoppen, RGB-verlichting, batterijduur tot 210 uur, 112 gram

