De beste kleine tv’s (42 inch): grootte is niet altijd alles

Tv’s worden steeds groter, maar onze woonkamers groeien niet automatisch mee. Wij duiken dieper in de wereld van kleine tv’s en zoeken uit wat de opties zijn.

De tv is voor velen het belangrijkste voorwerp in de woonkamer. Sommigen zetten hun tv alleen aan om naar het nieuws te kijken, anderen kijken dagelijks hun favoriete soapserie en nog anderen zitten soms hele dagen voor het scherm gekluisterd voor een filmmarathon. De voorbije jaren hebben tv’s grote sprongen gemaakt, zowel in beeldschermtechnologie als formaat. Steeds meer merken hebben enkele gigantische tv’s van bijna 100 inch in hun aanbod, hoewel de gemiddelde woonkamer daar niet op voorzien is. Verder zijn de belangrijkste innovaties op vlak van beeldkwaliteit voorbehouden voor grotere tv’s (55 inch en meer), terwijl kleinere tv’s op de achtergrond verdwijnen. Omdat wij ook weten dat niet elke woonkamer even groot is, bekijken we het aanbod kleine tv’s van dichterbij en gaan we op zoek naar de beste opties voor verschillende budgetten. De term “klein” is natuurlijk subjectief, dus we maken dit meteen concreet: we focussen in deze gids op tv’s van 42 inch.

Minder keuzemogelijkheden

Wat meteen opvalt bij de zoektocht naar kleine tv’s, is dat het aanbod minder uitgebreid is. Tegenwoordig zijn 55 inch en 65 inch de meest voorkomende formaten waarin bijna alle tv’s beschikbaar zijn. Als een tv in een derde formaat verkrijgbaar is, is de kans intussen groter dat dat rond de 75 inch zit, terwijl die derde optie vroeger eerder rond de 48 inch. De zogenaamde flagship tv’s, zoals de LG G4 en Samsung S95D, zijn altijd minimaal 55 inch groot. Pas wanneer we afzakken naar de middenklasse, met modellen als de LG C4 en Samsung QN90D, zien we de eerste kleinere tv’s van 42 inch. Er is vervolgens een reden waarom we hier 42 inch hanteren als richtlijn. Zodra je nog kleiner gaat, richting de tv’s van 32 inch, komt je terecht bij modellen waar je liever niet dan wel naar kijkt. Dit soort tv’s zijn eventueel geschikt voor in de slaapkamer (van jezelf of je kinderen), maar we raden niet aan om ze in de woonkamer neer te zetten als ‘hoofdtelevisie’ van het huishouden. De nieuwste beeldschermtechnologieën, zoals oled, qled en mini-led zal je nooit zien bij deze ultra-kleine tv’s van 32 inch. Oled-tv’s van 42 inch zijn er daarentegen wel, al zijn die ook niet van precies dezelfde kwaliteit als grotere modellen. Hoewel het aanbod kleiner is, zijn er wel degelijk nog nieuwe kleine tv’s met geavanceerde functies. Gamers kunnen bijvoorbeeld modellen vinden met een refresh rate van 120 Hz, voor een vloeiende game-ervaring, terwijl filmfanaten opties hebben met ondersteuning voor HDR10+ en Dolby Vision. Er is één onderdeel waarop geen enkele kleine tv geweldig scoort en dat is audio. Dit is best logisch, want hoe kleiner de tv, hoe minder plaats er is voor speakers. Wie graag nauwkeurige ruimtelijke audio wil bij content met Dolby Atmos-ondersteuning, zal daarom moeten investeren in een soundbar. Houd in dit geval ook rekening met de afmetingen van de soundbar, want het ziet er een beetje dom uit als je een soundbar koopt die veel breder is dan je televisie.

De grootste beperking van kleine tv’s

Er is een belangrijke tekortkoming van kleine tv’s en dat is de maximale helderheid. Tv-fabrikanten voeren de voorbije jaren een ware helderheidsstrijd en iedereen probeert hun tv-schermen zo helder mogelijk te maken. Dit is vooral een probleem bij oled-tv’s, aangezien die van nature minder helder kunnen worden dan bijvoorbeeld qled-tv’s. Samsung heeft dit opgelost met QD-OLED-technologie, waarbij een laag kwantumdots boven op het oledpaneel wordt geplaatst voor extra helderheid, terwijl LG het dan weer oplost met MLA-technologie, die in de praktijk hetzelfde helderdere effect creëert als QD-OLED. Wanneer je naar het aanbod kleine tv’s kijkt, zal je snel opmerken dat de termen ‘QD-OLED’ en ‘MLA’ nergens te bespeuren zijn. Die technologie zie je voorlopig alleen terug op de topmodellen en die zijn minimaal 55 inch groot. Verder kunnen oled-tv’s hier zelfs misleidend zijn. Zo heb je de Samsung S90D die in vier formaten verkrijgbaar is: 48 inch, 55 inch, 65 inch en 75 inch. De drie grootste formaten maken gebruik van een QD-OLED-paneel, terwijl de kleinste versie van 48 inch een gewoon W-OLED-paneel heeft dat minder helder kan worden. De reden hiervoor is eenvoudig: momenteel worden er nog geen QD-OLED-panelen in formaten kleiner dan 55 inch geproduceerd. Op dit moment moet je er dus rekening mee houden dat een kleine oled-tv altijd minder helder zal zijn dan een grotere oled-tv, zelfs als het om dezelfde serie gaat. Als je een heldere kleine tv zoekt, moet je bijgevolg kijken naar qled- en mini-led-tv’s.

De beste kleine tv’s van 42 inch in 2025

Samsung QN90D

Een van de meest geavanceerde (en dure) kleine tv’s van dit moment is de Samsung QN90D. Die hoort thuis in de Neo QLED-serie, wat Samsungs benaming is voor mini-led. Je krijgt hier dus een kleine en extreem heldere mini-led-tv, waar ook nog een anti-reflectielaag aanwezig is om weerspiegelingen tegen te gaan. Dit is bijgevolg de perfecte keuze voor felverlichte kamers. Gamers komen ook aan hun trekken dankzij de refresh rate van 144 Hz, vier HDMI 2.1-aansluitingen en Samsung Game Hub. Het geluid is zelfs geen regelrechte ramp, want de tv ondersteunt Object Tracking Sound Pro waardoor geluiden goed gepositioneerd worden in de ruimte. Vanwege de goede bewegingsverwerking is dit eveneens een prima keuze voor sportfans die optimaal willen genieten van de wedstrijd.

Adviesprijs: 1.199 euro – www.samsung.com

Eigenschappen: mini-led, 43 inch, 4K/144Hz (4x HDMI 2.1), HDR10+, HDR10 en HLG, Object Tracking Sound Pro

LG C4

De LG C4 is een van de weinige oled-tv’s met een versie van 42 inch. Je geniet hier van de uitstekende kleurenweergave en het oneindige contrast van oled, zolang de tv in de juiste ruimte staat. De LG C4 bevat een iets helderder OLED evo-paneel, maar uiteindelijk is dit een W-OLED-paneel dat met behulp van de processor iets helderder wordt gemaakt. We raden daarom aan om deze tv te plaatsen in een ruimte die je kan verduisteren. Los daarvan is dit ook een uitstekende tv voor gamers met een refresh rate van 144 Hz en vier HDMI 2.1-aansluitingen. Filmfanaten kunnen verder genieten van ondersteuning voor Dolby Vision. Het dunne ontwerp zorgt er wel voor dat het geluid niet zo heel indrukwekkend is.

Adviesprijs: 1.199 euro – www.lg.com

Eigenschappen: W-OLED, 42 inch, 4K/144Hz (4x HDMI 2.1), webOS-platform, Dolby Vision, HDR10 en HLG

Philips OLED809

Ook Philips heeft een kleinere versie van zijn oled-tv’s in de middenklasse. De Philips OLED809 is ook een oled-tv met refresh rate van 120 Hz, levendige kleuren en oneindige contrast, al is de maximale helderheid hier iets lager dan die van de LG C4. Het voordeel van Philips is natuurlijk al jaren de Ambilight-technologie. Aan de achterzijde van deze tv zitten kleien ledlampjes die je kan afstemmen op de content in beeld en licht schijnen op de achterliggende muur. Dit zorgt ervoor dat het beeld groter aanvoelt dan het daadwerkelijk is. Hoewel de refresh rate van 120 Hz ideaal is voor games, moet je er rekening mee houden dat hier slechts twee HDMI 2.1-aansluitingen aanwezig zijn i.p.v. vier.

Adviesprijs: 1.099 euro – www.philips.be

Eigenschappen: W-OLED, 42 inch, 4K/120Hz (2x HDMI 2.1), Google TV, ondersteuning voor Dolby Vision, HDR10, HDR10+ en HLG

Samsung The Frame

Genoeg over oled-tv’s: tijd voor wat anders. The Frame is een van de meest unieke tv’s van Samsung en gebruikt een qled-paneel met daaroverheen een matte laag. Die matte laag heeft een kleine negatieve invloed op de beeldkwaliteit, maar gaat tegelijkertijd ook reflecties tegen. Het voordeel van The Frame is dat hij volledig kan opgaan in je interieur. In de Art Store kan je kunstwerken kiezen en als screensaver instellen zodat er geen zwart vak aan je muur hangt. Je kan zelfs de houten balkjes van het kader bestellen in de afwerking die jij wil. Dit pronkstuk van een tv kost weliswaar aanzienlijk meer dan andere qled-tv’s, terwijl de uiteindelijke beeldkwaliteit niet zo geweldig is. Je hebt hier ook een refresh rate van slechts 60 Hz.

Adviesprijs: 949 euro

www.samsung.com

Eigenschappen: qled, 42 inch, 4K/60Hz, Tizen-platform, ondersteuning voor HDR10+, HDR10 en HLG

TCL C655

We blijven in qled-territorium, alleen gaan we nu naar een traditionele qled-tv. TCL staat vooral bekend om zijn gigantische tv, maar heeft gelukkig ook kleinere formaten van verrassend goede kwaliteit. Ondanks de lage prijs van deze TCL C655 is er een refresh rate van 144 Hz. Combineer dat met functies als VRR en AMD FreeSync Premium en je hebt een betaalbare gaming-tv. Je moet het helaas doen met twee HDMI 2.1-poorten i.p.v. vier, maar voor deze prijs mag je echt niet klagen eigenlijk. Het qled-paneel is verder best helder en er is ondersteuning voor Dolby Vision en HDR10+. Toch zal je hier merken dat zwart er eerder donkergrijs uitziet en dat sommige lichte elementen op een donkere achtergrond en soort schijn rond zich hebben. Ten slotte is de tv uitgerust met het gebruiksvriendelijk Google TV-platform.

Adviesprijs: 399 euro – www.tcl.com

Eigenschappen: qled, 43 inch, 4K/144Hz (2x HDMI 2.1), Google TV, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

HiSense A72NQ

Een tweede betaalbare qled-tv is de HiSense A72NQ. Opnieuw is het paneel best helder, maar zit de kleurenweergave niet op het niveau van oled. Er is wel ondersteuning voor Dolby Atmos-audio, Dolby Vision, HDR10+ en HLG, terwijl de AI-processor alle content in lagere resoluties upscalet naar 4K. Een hoge refresh rate krijg je hier niet. De tv haalt maximaal 60 Hz en is bijgevolg niet de beste keuze voor gamers met een PS5 of Xbox Series X. De smart tv-functionaliteiten worden mogelijk gemaakt door het eigen VIDAA Smart-platform van HiSense. Je vindt hier ook alle bekende internationale en lokale streamingdiensten, van Netflix en Disney+ tot Streamz in België en Videoland in Nederland.

Adviesprijs: 449 euro – www.hisense.com

Eigenschappen: qled, 43 inch, 4K/60Hz, VIDAA Smart-platform, Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10 en HLG