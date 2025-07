Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Laagprofieltoetsenborden, ook wel low-profile keyboards genoemd, zijn toetsenborden met een platter ontwerp en toetsen met een kortere aanslag. Ze worden vaak vergeleken met laptoptoetsenborden en hebben toetsen die sneller en efficiënter typen dan de traditionele varianten. Maar is een laagprofieltoetsenbord ook iets voor jou?

Een laagprofiel toetsenbord kan een wereld van verschil maken, niet alleen ergonomisch (als je last hebt van je polsen, bijvoorbeeld) maar ook qua productiviteit. Doordat de toetsen een kortere weg moeten afleggen voordat ze volledig ingedrukt (en dus geregistreerd) worden, kan je er in sommige gevallen zelfs sneller mee typen en reageren in games. Vooral wanneer je een zogenaamde power user bent, die steeds op zoek blijft naar meer efficiëntie of gebruiksgemak, kan je er je voordeel mee doen. Daarnaast zorgt het lagere ontwerp ervoor dat je polsen minder hoeven te buigen, wat de ergonomie ten goede komt en vermoeidheid vermindert bij langdurig typen. Laagprofieltoetsenborden zijn over het algemeen ook stiller dan traditionele mechanische varianten, wat handig is in gedeelde werkruimtes of tijdens late gamingsessies. Bovendien zijn ze compacter en lichter, wat ze ideaal maakt voor gebruikers die hun toetsenbord vaak meenemen of een strakke en minimalistische werkplek willen behouden. Het moderne design past vaak goed bij een gamingset-up, maar komt net zo goed tot zijn recht in een professionele werkomgeving. Maar, de gebruikservaring verschilt nu eenmaal voor iedereen. Daardoor zijn er ook wat nadelen aan verbonden waar je rekening mee moet houden. Wie gewend is aan traditionele (mechanische) toetsenborden met hoge toetsen en een duidelijke klik bij het registreren van de toetsaanslag, kan laagprofiel switches als minder responsief of ‘vlak’ ervaren. De kortere toetsaanslag kan dus in het begin vreemd aanvoelen voor wie overstapt van een standaard toetsenbord en enige gewenning vereisen. De typervaring is wel grotendeels vergelijkbaar met die van een laptoptoetsenbord. Als je dat prettig vindt, is het alvast een goede indicatie of een laagprofieltoetsenbord je zou liggen. Verder is de keuze in switches (de mechanismen onder elke toets) beperkter dan bij doorsnee mechanische toetsenborden. Daardoor heb je wel wat minder mogelijkheden om de typervaring aan te passen aan je persoonlijke voorkeur. Hoogwaardige laagprofieltoetsenborden zijn doorgaans wel een tikje duurder dan standaard membraantoetsenborden (het meest voorkomende, goedkope soort keyboards). Maar je krijgt er ook wat voor terug, natuurlijk.

Laagprofiel of toch maar mechanisch?

Het mag dus duidelijk zijn: in vergelijking met andere soorten toetsenborden biedt een laagprofieltoetsenbord een unieke mix van snelheid, comfort en een strak design. Wie veel tekst moet verwerken, zal misschien zweren bij een mechanisch toetsenbord en ben je zo’n gebruiker, dan is overstappen lastiger. Mechanische toetsenborden staan nu eenmaal bekend om hun tactiele feedback en duurzaamheid, maar ze zijn vaak luidruchtiger, waardoor ze niet altijd geapprecieerd worden in een kantooromgeving. Ze zijn ook wat zwaarder en meestal een stuk duurder dan membraantoetsenborden. Die laatsten missen de gevoelsmatige feedback, maar zijn alleszins wel stiller en kosten dus het minst. Tik je vaak op je laptoptoetsenbord, dan is overstappen naar een laagprofieltoetsenbord laagdrempelig. Er bestaan ook laagprofieltoetsenborden die ook nog eens mechanisch zijn, maar ze zijn toch een tikje hoger dan ‘gewone’ laagprofieltoetsenborden en doorgaans wat duurder. In ieder geval: wat ons betreft is de ergonomische vormfactor misschien wel het belangrijkste aankoopargument voor een laagprofieltoetsenbord. Uiteraard zijn er ook ergonomische toetsenborden die specifiek ontworpen zijn om pols- en handklachten te verminderen, maar die hebben vaak een ‘gekke’ lay-out waar je sowieso aan moet wennen én ze zijn prijziger. Laagprofieltoetsenborden vormen dus een soort gulden middenweg voor wie snelheid, een stille aanslag en een ergonomisch ontwerp zoekt. Mogelijk is het ook spek naar de bek van minimalisten en voor wie vaak onderweg is op trein of vliegtuig. Het hangt er dus maar vanaf in welk scenario jij jezelf het meest herkent. We hebben alvast vier uitstekende producten verzameld.

De beste laagprofieltoetsenborden in 2025

NuPhy Air75 V2

De NuPhy Air75 V2 is een van de beste laagprofieltoetsenborden op de markt, zowel qua design als prestaties. De behuizing is gemaakt van stevig aluminium, wat het toetsenbord een premium uitstraling geeft en tegelijkertijd erg licht houdt. De Gateron Low-Profile 2.0 switches zorgen voor een snelle en responsieve typervaring, waarbij je kan kiezen tussen lineaire, tactiele en clicky varianten. Dankzij de drie verbindingsopties – Bluetooth 5.0, 2.4 GHz en USB-C – is het toetsenbord breed inzetbaar, van kantoorwerk tot gaming. De polling rate van 1000 Hz in 2.4 GHz-modus betekent minimale inputvertraging, wat cruciaal is voor competitieve gamers. De batterijduur is indrukwekkend: met de verlichting uit gaat de 4000mAh-batterij weken mee. Een nadeel is de hogere prijs en het ontbreken van diepgaande software-aanpassingen. Daarnaast kan het 75%-formaat even wennen zijn voor wie een numeriek blok gewend is.

Eigenschappen: premium afwerking, mechanische switches, meerdere verbindingsopties, lange batterijduur, prijzig, geen uitgebreide software-aanpassingen.

Logitech MX Keys S

De Logitech MX Keys S is een van de beste laagprofieltoetsenborden voor productiviteit en kantoorwerk. Het toetsenbord gebruikt scissor-switches, wat zorgt voor een stille en vloeiende toetsaanslag met een lichte tactiele feedback. Dit maakt langdurig typen comfortabel en voorkomt overbelasting van de vingers. De toetsen lichten automatisch op wanneer je handen in de buurt komen en passen de helderheid aan op basis van omgevingslicht. Dit bespaart batterij en maakt werken in het donker prettiger. De MX Keys S ondersteunt multi-deviceconnectiviteit, waardoor je moeiteloos kan schakelen tussen drie apparaten. De batterijduur is uitstekend: zonder verlichting gaat de batterij tot vijf maanden mee, met verlichting enkele weken. Het ontbreken van mechanische switches kan voor sommige gebruikers een nadeel zijn, net als het ontbreken van programmeerbare macro’s. Toch is dit toetsenbord een ideale keuze voor wie efficiënt en comfortabel wil werken.

Eigenschappen: stille en comfortabele toetsaanslag, multi-device-ondersteuning, slimme verlichting, lange batterijduur, geen mechanische switches, beperkte aanpassingsmogelijkheden.

Keychron K1

De Keychron K1 is een baanbrekend low-profile mechanisch toetsenbord dat even lekker werkt als het eruitziet. Met een dikte van slechts 18 mm biedt het een slank en modern ontwerp dat perfect past bij zowel kantooromgevingen als thuiswerkplekken. De aluminium behuizing zorgt voor duurzaamheid en een premium uitstraling, terwijl het lichte gewicht het toetsenbord gemakkelijk draagbaar maakt. Uitgerust met low-profile mechanische switches, levert de Keychron K1 een responsieve en bevredigende typervaring. Dankzij de Bluetooth 5.1-technologie kan het toetsenbord naadloos verbinding maken met maximaal drie apparaten tegelijk. De RGB-achtergrondverlichting van de Keychron K1 biedt een scala aan aanpasbare lichteffecten en helderheidsniveaus. Hoewel de batterijduur varieert afhankelijk van het gebruik van de achtergrondverlichting, is de batterijduur (100 uur met RGB uit) respectabel. Het ontbreken van uitgebreide software-aanpassingsmogelijkheden kan een beperking zijn voor wie op zoek is naar diepgaande personalisatie.

Eigenschappen: slank en modern ontwerp, multi-deviceconnectiviteit, aanpasbare RGB-achtergrondverlichting, ietwat beperktere software-aanpassingsmogelijkheden.

ASUS ROG Falchion RX Low Profile

In plaats van traditionele mechanische switches gebruikt ASUS RX Low-Profile optische switches, die razendsnelle input leveren met minimale vertraging. Dankzij de 2.4 GHz draadloze verbinding met een polling rate van 1000 Hz is de reactietijd vrijwel gelijk aan die van een bedraad toetsenbord. De batterijduur is extreem goed, tot 450 uur gebruik zonder RGB-verlichting. Aan de zijkant bevindt zich een innovatief touchpaneel, waarmee je snel het volume kan aanpassen of macro’s instelt. Het compacte 65%-formaat betekent wel dat er geen aparte functietoetsen of een numeriek blok is, wat sommige gebruikers als een gemis kunnen ervaren. Ook is de prijs relatief hoog, maar gezien de gamingprestaties is dit te verantwoorden. De ASUS ROG Falchion RX Low Profile is een uitstekende keuze voor wie een snel, compact en veelzijdig gamingtoetsenbord zoekt.

Eigenschappen: razendsnelle optische switches, draadloos met lage latentie, lange batterijduur, innovatief touchpaneel, compact formaat vereist gewenning, relatief duur.

Logitech G915 TKL

Met een dikte van slechts 22 mm biedt de Logitech G915 TKL een ultradun profiel, zonder in te boeten aan stevigheid, dankzij de hoogwaardige aluminium constructie. Het ontwerp zonder nummerblok zorgt voor een compacte vormfactor. Uitgerust met GL low-profile switches, beschikbaar in tactiele, lineaire en clicky varianten, levert de G915 TKL een responsieve en nauwkeurige typervaring. Een van de opvallende kenmerken is de Lightspeed draadloze technologie, die een stabiele en lag-vrije verbinding garandeert met een rapportagesnelheid van 1 ms. Ook hier laat de multipoint-ondersteuning je naadloos schakelen tussen meerdere apparaten. De batterijduur is prima; met de RGB-verlichting ingeschakeld gaat het toetsenbord tot 40 uur mee op een enkele lading. Het ontbreken van een polssteun kan voor sommige gebruikers een minpunt zijn, vooral bij langdurig gebruik. Hoewel de G915 TKL een wat hoger prijskaartje heeft, is dat wel gerechtvaardigd.

Eigenschappen: ultradun ontwerp, Lightspeed draadloze technologie, snelle verbinding met latency van 1 ms, prima batterijduur, geen polssteun inbegrepen.

Keychron K3 Ultra-Slim

De Keychron K3 Ultra-Slim is een innovatief laagprofiel mechanisch toetsenbord dat speciaal is ontworpen voor gebruikers die mobiliteit en functionaliteit hoog in het vaandel dragen. Met een profiel van slechts 22 mm en een gewicht van ongeveer 396 gram is de K3 uiterst draagbaar. Dit 75%-toetsenbord beschikt over 84 toetsen, inclusief de functierij en pijltjestoetsen, wat een balans biedt tussen compactheid en functionaliteit. Keychron biedt zowel optische als mechanische switch-opties. De K3 ondersteunt zowel Bluetooth 5.1 (multipoint voor drie apparaten) als usb-c-connectiviteit. De batterijduur varieert afhankelijk van het gebruik van de verlichting, maar de ingebouwde 1550mAh-batterij biedt een respectabele gebruiksduur voor dagelijks gebruik. Hoewel de Keychron K3 Ultra-Slim veel te bieden heeft, is het belangrijk op te merken dat het compacte ontwerp en het ontbreken van een polssteun voor sommige gebruikers minder comfortabel kunnen zijn tijdens langdurige typsessies.

Eigenschappen: ultradun en lichtgewicht ontwerp, verwijderbare switches, multi-device-connectiviteit, geen polssteun.

