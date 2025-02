Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Of je nu je pc snellere laadtijden wil geven of je gewoon extra veel opslagruimte wil, met deze interne schijven geef je je laptop of desktop een zeer mooie upgrade. Als je van plan bent om zelf een eigen pc in elkaar te zetten, als je je pc wel erg traag vindt opstarten of als je simpelweg je opslagruimte wil uitbreiden, dan is het aanschaffen van een nieuwe interne schijf zeker het overwegen waard. Als je alleen maar wat extra ruimte nodig hebt, neig je misschien al gauw naar het kopen van een externe harde schijf of SSD, maar het is vaak toch wel handiger om gewoon meer interne opslag te hebben in je laptop of desktop, zodat je uiteindelijk niet allerlei externe schijven aan je pc hebt hangen. Nu zijn er wel heel wat opties op verschillende prijsniveaus, dus in deze koopgids geven we je eerst een beetje uitleg daarover en doen we per type schijf een paar uitstekende suggesties.

Waarom een interne schijf?

Een nieuwe interne schijf kan een grote invloed hebben op de snelheid, beschikbare opslagruimte en algehele prestaties van je computer. Of je nu een schijf zoekt voor alledaagse taken, gaming of andere intensieve grafische taken: het is in elk geval belangrijk om de juiste schijf voor de juiste prijs te vinden. Als je op zoek gaat naar een nieuwe interne schijf, zal je modellen tegenkomen van verschillende fysieke formaten en die ook verschillende technologieën gebruiken. Met sommige technologieën ben je misschien al langer bekend, zoals de ‘ouderwetse’ harde schijf (SATA HDD), maar inmiddels zal je in veel computers vaker SSD’s aantreffen. Deze verschillende technologieën hebben echter allemaal hun eigen voordelen. De belangrijkste keuze die je te wachten staat, zal dan ook de keuze tussen een SSD en een HDD zijn. Deze schijven gaan op verschillende manieren om met de opslag van je data en het lezen ervan, maar er kan ook een groot prijsverschil tussen deze technologieën zitten als je kijkt naar dezelfde hoeveelheid opslagruimte. HDD’s gebruiken een oudere techniek waarbij ook echt fysiek draaiende schijven gebruikt worden, terwijl SSD’s gebruikmaken van flashgeheugen. Een harde schijf is in principe echter nog steeds wel de meest budgetvriendelijke manier om je opslagruimte uit te breiden. Als je liever voor snelheid kiest, dan is het ook goed om te weten dat er verschillende soorten SSD’s zijn. De meest gangbare opties zijn SATA-SSD’s en NVMe-SSD’s. Er zijn technologische verschillen op het gebied van snelheid, functionaliteit en natuurlijk de prijs. Hieronder zullen we de belangrijkste verschillen even verder voor je uitlichten.

© iStock

Een NVMe SSD plaats je in principe direct op je moederbord.

NVMe SSD, SATA SSD of SATA HDD?

Wanneer je op zoek gaat naar een nieuwe interne schijf, zijn er in principe drie soorten schijven die je het vaakst tegen zal komen: NVMe-SSD’s, SATA-SSD’s en SATA-HDD’s. SATA-HDD’s zijn de harde schijven die je waarschijnlijk al langer kent en dit zijn over het algemeen de goedkoopste opties (al kunnen de hoogste capaciteiten alsnog wel erg prijzig zijn). SATA-SSD’s zijn dan weer iets duurder, maar zijn inmiddels ook al redelijk in prijs gedaald, aangezien de focus tegenwoordig meer op NVMe-SSD’s ligt. Dat zijn over het algemeen dan ook de duurste schijven, omdat ze erg compact zijn en de hoogste snelheden bieden. Als je vooral gewoon meer opslagruimte wil hebben en snelheid niet zo van belang is, dan is een traditionele harde schijf waarschijnlijk nog steeds de beste optie. Dit soort schijven zijn echter wel wat groter en lawaaieriger en passen bijvoorbeeld ook niet meer in elke moderne laptop. Ze gebruiken fysieke bewegende onderdelen en dat maakt ze langzamer dan SSD’s die gebruikmaken van flashgeheugen. Kiezen voor een SSD kan er dus voor zorgen dat je favoriete programma’s, games of zelfs Windows in zijn algemeen (als je Windows op deze SSD installeert) sneller laden. Een SATA-SSD zorgt al voor een mooie snelheidsboost ten opzichte van een harde schijf, maar ben je bereid om nog iets meer uit te geven, dan biedt een NVMe-SSD je nog hogere snelheden. Deze schijven gebruiken de PCIe- in plaats van de SATA-interface en bieden echt merkbaar snellere prestaties. NVMe-SSD’s zijn ook het meest compact en plaats je over het algemeen op het moederbord zelf, terwijl SATA-apparaten met een kabel met het moederbord worden verbonden. NVMe-schijven zijn dus de duurste opties, maar ze zijn ook het meest geschikt voor veeleisende toepassingen en bieden de snelste laadtijden. SATA-SSD’s zijn een mooie middenweg tussen de tragere harde schijven en de duurdere NVMe-SSD’s en harde schijven zijn nog steeds de meest budgetvriendelijke oplossing voor het uitbreiden van je opslagruimte.

De beste interne schijven in 2025

Samsung 990 Pro

De Samsung 990 Pro is een ideale NVMe-SSD voor mensen die op zoek zijn naar echte topprestaties. Het is geen PCIe 5.0-SSD, maar weet wel het meeste uit de PCIe 4.0-snelheden te halen. Dit is dan ook een fantastische schijf voor gamers en mensen die met creatieve computerprogramma’s werken. De SSD levert zowel geweldige lees- als schrijfsnelheden en je hebt hier dan ook te maken met sequentiële leessnelheden tot 7.450 MB/s en sequentiële schrijfsnelheden tot 6.900 MB/s. Deze snelheden zorgen ervoor dat de 990 Pro enorm snelle laadtijden kan opleveren in games, maar er ook voor kan zorgen dat Windows (en apps) enorm snel opstarten als je hem als je C-schijf gebruikt. Dit is ook een uitstekende keuze als je een SSD zoekt om de opslagruimte van een PS5 uit te breiden. Hij is niet goedkoop, maar is zijn prijs zeker waard.

Adviesprijs: vanaf 174,99 euro (met heatsink 10 euro duurder)

www.samsung.com

Eigenschappen: PCIe 4.0 x4 NVMe 2.0, 1TB/2TB/4TB, 1GB/2GB/4GB cache, seq. leessnelheid tot 7.450MB/s, seq. schrijfsnelheid tot 6.900MB/s, Samsung V-NAND TLC

Samsung 990 EVO Plus

Als je niet per se het beste van het beste nodig hebt, maar je bijvoorbeeld gewoon een snellere schijf wil voor in je laptop, dan is de Samsung 990 EVO Plus een interessante keuze. Hoewel hij technisch gezien PCIe 5.0 x2 ondersteunt, heb je in de praktijk te maken met PCIe 4.0-snelheden (die ook iets lager zijn dan bij de 990 Pro). Toch levert deze SSD nog uitstekende prestaties voor zijn prijs. We hebben hier te maken met een sequentiële leessnelheid tot 7.250 MB/s en een sequentiële schrijfsnelheid tot 6.300 MB/s. Je krijgt hier over het algemeen misschien niet de topprestaties van de 990 Pro, maar de NAND is hier wel sneller dan bij zijn voorganger (de 990 EVO) en de schijf is ook veel energie-efficiënter geworden.

Adviesprijs: vanaf 129,99 euro

www.samsung.com

Eigenschappen: PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0, 1TB/2TB/4TB, HMB cache, seq. leessnelheid tot 7.250MB/s, seq. schrijfsnelheid tot 6.300MB/s, Samsung V-NAND TLC

Crucial MX500

De Crucial MX500 is een SATA-SSD en dat betekent dat hij sneller is dan een harde schijf, maar lang niet zo snel is als een NVMe-SSD. Het is echter nog steeds een uitstekende keuze als je gewoon extra opslagruimte nodig hebt en je niet per se de hoogste snelheden verlangt, maar wel van harde schijven af wil stappen. Hij biedt een sequentiële leessnelheid tot 560 MB/s en een sequentiële schrijfsnelheid tot 510 MB/s. Verder kan je met een SATA-SSD zoals deze voor een redelijk aantrekkelijke prijs een goede hoeveelheid opslagruimte aan je pc toevoegen. Daarnaast is dit ook een prima keuze om als opstartschijf te gebruiken als je pc geen ruimte heeft voor een NVMe-SSD of als je simpelweg wat geld wil besparen en nog steeds hogere snelheden wil dan bij harde schijven.

Adviesprijs: vanaf 34,85 euro

eu.crucial.com

Eigenschappen: SATA, 250GB/500GB/1TB/2TB/4TB, seq. leessnelheid tot 560MB/s, seq. schrijfsnelheid tot 510MB/s, Micron 3D NAND

Samsung 870 EVO

We bereiken misschien onderhand wel een beetje het einde van het tijdperk van de SATA-SSD, maar ze hebben nog steeds hun voordelen en de Samsung 870 EVO is naast de Crucial MX500 ook nog een uitstekende optie. Een van de voordelen van SATA-SSD’s is dat ze goedkoper zijn dan NVMe-SSD’s, maar goede kwaliteit is natuurlijk ook belangrijk en dat krijg je zeker bij de 870 EVO. Hij heeft een maximale capaciteit van 4 TB, maar je kan ook al een model vanaf 250 GB aanschaffen als je er bijvoorbeeld echt alleen Windows op wil zetten. Hij biedt een sequentiële leessnelheid tot 560 MB/s en een sequentiële schrijfsnelheid tot 530 MB/s. Dat betekent dat hij iets sneller kan schrijven dan de Crucial-schijf.

Adviesprijs: vanaf 69,99 euro

www.samsung.com

Eigenschappen: SATA, 250GB/500GB/1TB/2TB/4TB, 512MB/1GB/2GB/4GB cache, seq. leessnelheid tot 560MB/s, seq. schrijfsnelheid tot 530MB/s, Samsung V-NAND 3bit MLC

Seagate BarraCuda

Hoewel SSD’s natuurlijk tegenwoordig erg interessant zijn vanwege hun hoge snelheden en compacte formaten, kan een ouderwetse harde schijf ook nog steeds een handige toevoeging zijn voor je pc. De Seagate BarraCuda-serie biedt een erg goede balans tussen prijs en prestaties. Er zijn opties van 500 GB tot 8 TB aan opslagruimte, dus je kan met een harde schijf zoals deze veel meer opslagruimte aan je pc toevoegen dan met de SSD’s in deze koopgids. De snelste varianten halen een snelheid van 7.200 RPM en bieden een overdrachtssnelheid tot 190 MB/s.

Adviesprijs: vanaf 62 euro

www.seagate.com

Eigenschappen: SATA, 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB, 5.400/7.200 RPM, 32MB/64MB/256MB cache, overdrachtssnelheid tot 190MB/s

Western Digital Blue PC Desktop

Een andere goede optie voor als je op zoek bent naar een harde schijf is de Western Digital Blue PC Desktop. Dit is een betaalbare, maar betrouwbare optie van WD en ook dit model is te krijgen in varianten van 500 GB tot 8 TB. Vooral als je op zoek bent naar veel opslagruimte, biedt deze optie van Western Digital een interessante prijs-kwaliteitverhouding. Ook hier zijn er varianten met een snelheid van 7.200 RPM en een maximale overdrachtssnelheid tot 215 MB/s. Het is misschien niet de snelste schijf, maar als je veel bestanden kwijt moet, krijg je hier in ieder geval veel opslagruimte voor een schappelijke prijs.

Adviesprijs: vanaf 43,99 euro

www.westerndigital.com

Eigenschappen: SATA, 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB, 5.400/5.640/7.200 RPM, 32MB/64MB/128MB/256MB cache, overdrachtssnelheid tot 215MB/s