Elk jaar worden smartphones gesofisticeerder en sterker. Dat heeft echter vooral betrekking tot de rekenkracht. Uiteindelijk blijven toestellen met een glazen scherm en soms zelfs glazen achterkant toch maar fragiel. Intussen zijn er smartphones in veel verschillende vormen en maten. Van kleine modellen die gemakkelijk in je broekzak passen, tot de allergrootste krachtpatsers die nog amper in je hand passen. Of je nu rondloopt met een compacte smartphone of een halve tablet, alle smartphones hebben één ding gemeen: als je ze hard genoeg laat vallen, gaan ze stuk. Een ongeluk is echter snel gebeurd, zeker wanneer je aan het werk bent. Een aantal fabrikanten is daarom begonnen met het fabriceren van rugged smartphones, smartphones die tegen een stootje kunnen. Als zo’n toestel uit je zak valt terwijl je op een ladder staat, kan je hem daarna met een gerust hart oprapen.

Minder goede smartphones?

Het is moeilijk om er doekjes om te winden: rugged smartphones zijn, strikt genomen, vaak niet de allerbeste smartphones. Dat heeft een aantal redenen. Eerst en vooral zijn het meestal niet de klassieke merken die met ruggedsmartphones op de markt komen. Doorgaans hebben die fabrikanten iets minder ervaring en ook minder goede contacten bij de leveranciers van onderdelen. Zelfs merken die anders wél supersterke smartphones maken, zoals Samsung, hebben de neiging om hun rugged toestel iets minder uit te rusten. Toch gaat het hier niet om slechte toestellen. Deze smartphones werden ontwikkeld met essentiële taken in het achterhoofd. Ze bestaan dan ook zodat jij, terwijl je op de werf staat, met een gerust hart je telefoon kan opnemen of berichtjes kan beantwoorden. Om telefoontjes te plegen, om door sociale media te scrollen of om series te kijken via een streamingdienst tijdens je pauze, zijn deze toestellen zeker wel geschikt. Speel je graag spelletjes op je telefoon? Dan zoek je best een andere telefoon of hou je dat voor op een snellere smartphone.

Waar moet ik op letten?

Op welke aspecten van een rugged smartphone je gaat letten, hangt grotendeels af van hoe je hem wil gaan gebruiken. Als er een goede processor in de telefoon zit, zal je dat gewaar worden: het toestel zal namelijk vlotter reageren en over het algemeen fijner aanvoelen in gebruik. De vraag is natuurlijk: hoe vaak ga je het toestel gebruiken? Een betere processor is altijd aan te raden, maar alleen nodig als je het toestel ook daadwerkelijk gebruikt. Voor rugged telefoons wordt ook vaak naar de camerakwaliteit gekeken. Als je bijvoorbeeld een badkamer gezet hebt, is het wel even fijn om daar ook een foto van te kunnen trekken. Heb je een goede camera nodig? Dat hangt grotendeels af van hoeveel waarde je eraan hecht. Moet je voor je job af en toe foto’s maken? Dan is het haast vanzelfsprekend dat je voor een smartphone met een goede camera gaat. Als laatst is het belangrijk om ook de grootte van het toestel in acht te nemen. Zit je werkbroek al vol met allerlei werkgerei? Dan is het misschien niet het beste idee om een smartphone van 6,5 inch te nemen – toch zeker niet als je het toestel op zak wil hebben. Langs de andere kant: als je al de hele dag aan het werk bent, is het wel interessant om een iets grotere telefoon aan te schaffen. Die zijn iets aangenamer in gebruik, zeker als je al de hele dag handschoenen aanhebt en vooral grote bewegingen gewend bent. Ook hier zal je keuze grotendeels afhangen van je persoonlijke voorkeur en het type job dat je uitoefent.

De beste rugged smartphones in 2023

CAT S75

Als het over rugged smartphones gaat, is het moeilijk om niet bij CAT stil te staan. Deze S75 is met zijn formaat van 6,6 inch aan de grote kant, maar dat heeft een goede reden: je kan het toestel ook bedienen terwijl je handschoenen aanhebt. Het toestel overleeft zonder problemen een val van 1,8 meter hoog en biedt volledige bescherming tegen stof en water is. Een IP69K-rating geeft bovendien aan dat je het toestel onder hoge druk kan reinigen, wat best interessant is: zelf ga je na een lange werkdag natuurlijk ook onder de douche, voor je smartphone kan het af en toe geen kwaad. Foto’s kan je trekken met 50-MP-resolutie via de hoofdcamera – er is ook een groothoeklens waarmee je in 8-MP-kwaliteit foto’s kan nemen. De MediaTek Dimensity 930-processor maakt dat het toestel geschikt is voor alledaags gebruik. Bovendien is de CAT S75 ook voorzien van satellietconnectiviteit: je kan dus ook bellen en sms’en als je geen bereik hebt. Tot slot is de smartphone softwarematig een lang leven beschoren: CAT zegt het toestel bij te werken tot en met Android 14.

Adviesprijs: 499 euro – www.catphones.com

Eigenschappen: valtest tot 1,8 meter hoogte, degelijke camera, IP69K-rating.

Samsung Galaxy XCover 5

Samsung maakt niet alleen gewone smartphones, maar produceert ook smartphones die tegen wat meer kunnen. Het toestel is al wat ouder, maar wordt dan ook voor een extreem zachte prijs verkocht. Het is op verschillende vlakken wel duidelijk dat Samsung geen dure onderdelen in dit toestel met IP68-certificering verwerkte. Het scherm heeft bijvoorbeeld slechts HD-resolutie, terwijl meeste smartphones intussen op Full HD zitten. Net zoals het scherm is ook de camera niet van de beste kwaliteit. Wel kan je het toestel van 5,3 inch gebruiken terwijl je handschoenen aanhebt. Ook de batterij is niet bepaald denderend. Dat is echter niet het grootste nadeel aan deze telefoon: hoewel hij nog te krijgen is via de website van Samsung, krijgt hij geen beveiligingsupdates maar. Voor de beveiliging van je toestel ben je dus afhankelijk van Samsung Knox, waar je met deze telefoon een jaar lang toegang tot krijgt. Zeker in vergelijking met normale gsm’s is dit geen denderend toestel. Moet je echter bereikbaar blijven op de werf? Dan zouden we liever dit toestel op zak hebben dan een peperdure Galaxy S23.

Adviesprijs: 289 euro – www.samsung.com

Eigenschappen: Kleiner toestel, IP68, de goedkoopste optie.

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Heb je een goede ervaring met Samsung-telefoons? Dan is het natuurlijk interessant om bij hetzelfde merk te blijven kopen. Met de XCover 6 Pro verbetert Samsung een aantal dingen ten opzichte van de XCover 5. De meest merkbare wijziging is ongetwijfeld het scherm van 6,6 inch: het biedt een Full HD-resolutie en een verversingssnelheid van 120 Hz. De batterij in deze telefoon is van een gemiddelde grootte, maar kan wel gewoon omgewisseld worden. Is je telefoon leeg? Dan kan je gewoon de reservebatterij erin steken. Ook dit toestel kreeg een IP68-certifiering en kan gebruikt worden met handschoenen. De gsm is sterk genoeg voor alledaags gebruik en lichte multitasking. Daarbovenop kan de telefoon ook verbinding maken met 5G-en WiFi 6E-netwerken, zo sta je steeds in (snelle) verbinding met de buitenwereld. De cameraopstelling is hier nagenoeg gelijk aan die van de Cat S75, met een hoofdcamera van 50 MP en een breedhoeklens van 8 MP.

Adviesprijs: 609 euro – www.samsung.com

Eigenschappen: Mooi beeldscherm, 5G en WiFi 6E, vervangbare batterij.

Fairphone 5

Rugged phones kunnen tegen een stootje, maar als ze kapot zijn, zijn ze vaak niet te repareren. Dat ligt anders voor de Fairphone 5: een middenklassetelefoon die modulair werd opgebouwd. Laat je de telefoon per ongeluk vallen en breekt het scherm? Dan kan je gewoon een nieuw scherm bestellen en dat zelf monteren – het merk biedt daarvoor uitgebreide handleidingen. Zit er metaalvijlsel op de magneten van de speakers? Ook die kan je met deze telefoon verwisselen. De telefoon is sterk genoeg om alledaagse taken zonder probleem uit te voeren, al moet je niet proberen om spelletjes te spelen. Het modulaire ontwerp maakt het wel moeilijker om de telefoon volledig stof- en waterdicht te maken, waardoor het apparaat uiteindelijk een IP55-rating meekrijgt. Het toestel heeft een scherm van 6,43 inch en is uitgerust met drie 50-MP-camera’s: eentje om selfies mee te maken, de primaire camera en een ultrawidecamera. Bovendien krijgt het toestel nog software-updates tot en met 2031. Je koopt dus niet alleen een telefoon voor op de werf van vandaag en morgen, maar ook voor een werf die over 8 jaar past van start gaat.

Adviesprijs: 699 euro – www.shop.fairphone.com

Eigenschappen: IP55, makkelijk zelf te repareren, ondersteuning tot 2031