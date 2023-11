Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Staat een lange batterijduur bovenaan je wensenlijst voor een smartphone? We gingen voor je op zoek naar de beste smartphones… met de grootste batterijen. Smartphones zijn de afgelopen jaren steeds groter geworden. Dat biedt ook meer ruimte voor de batterij. Toch betekent dit niet per se dat je smartphone ook een grote batterij meekreeg. Apples iPhones krijgen meestal redelijk compacte accu’s mee, waardoor er meer ruimte overblijft voor andere componenten. Bij Androidsmartphones is vaak juist het tegenovergestelde het geval. Fabrikanten zetten daar alles op alles om zo’n groot mogelijke batterij in een smartphone te proppen. Wat daarbij meespeelt is dat Androidtoestellen minder efficiënt werken dan tegenhangers met iOS. Dat is ook meteen een belangrijk punt om aan te halen: een grote batterij is niet alles. Kleinere batterijen kunnen, gecombineerd met zuinige hardware, langer meegaan dan grote batterijen met inefficiënte hardware. Dat klinkt logisch. Fabrikanten van ‘batterijsmartphones’ proberen dat echter nogal eens te verzwijgen.

Batterij = gewicht

Laten we meteen vaststellen dat we graag grote batterijen in smartphones zien. Een grotere batterij betekent, hoe je het ook wendt of keert, dat de smartphone langer meegaat op één lading. Dat komt ook met een keerzijde. Accu’s worden namelijk steeds iets zwaarder naarmate de capaciteit toeneemt. Een grotere batterij betekent dus direct – enkele technische uitzonderingen daargelaten – ook een zwaardere smartphone. Houd daar wel rekening mee als je het toestel veel met je meedraagt (of in je handen houdt). Zwaar wordt vaak gelinkt aan kwaliteit, maar wij linken het bij (te) zware toestellen vooral aan kramp in onze handen. We raden daarom aan een toestel eerst zelf vast te houden, te bepalen of het gewicht ‘goed’ is en dan pas tot aankoop over te gaan.

De Energizer Power Max P18K Pop had de grootste batterij in een smartphone tot nu toe, met 18.000 mAh.

Gebruiksdoel

Grote batterijen kunnen er dus voor zorgen dat een smartphone langer meegaat op één lading. De vraag is wel: is dat in jouw situatie echt nodig? Kortom: of je een grote batterij nodig hebt, hangt echt af van je gebruikspatroon. Bij zeer licht gebruik kom je waarschijnlijk toe met een reguliere batterij. Dat maakt je keuze voor smartphones meteen ook wat breder. Het aantal smartphones met écht grote batterijen is immers relatief beperkt. Bovendien scheelt het weer gewicht dat je moet meesjouwen en laadt een kleinere batterij meestal sneller op. Overweeg dat ook bij het aanschaffen van een batterijsmartphone. We raden een toestel aan dat met minimaal 20 watt kan laden. Oudere – of (te) goedkope – smartphones willen nog wel eens beperkt zijn tot 10 of 15 watt. Hierdoor zit je uren te wachten op een volle accu, waardoor het voordeel van een grote batterij juist verloren gaat.

‘Chinese meuk’

Dat probleem doet zich vaak voor bij toestellen die we best omschrijven als ‘Chinese meuk’. Zulke telefoons komen we regelmatig tegen bij webwinkels als Amazon en Bol.com en worden gemaakt door merken zoals Oukitel. Voor de kenners zal dat wellicht geen onbekende speler zijn. Dat is het ook zeker niet; ga naar eender welke webwinkel gespecialiseerd in Chinese elektronica, en je komt toestellen van dat merk tegen. In de praktijk raden we telefoons van zulke fabrikanten echter af. Niet alleen stellen we vragen bij de kwaliteit van componenten, inclusief accu – er hangt ook nogal wat rook rond het updatebeleid van die toestellen. Vaak is het zelfs maar de vraag of een telefoon van die merken updates ontvangen. Ook viel ons op dat sommige telefoons jarenlang te koop zijn, ook via winkels als Amazon, zonder enige hardware-upgrade. Van die modellen zijn we vrij zeker dat ze sowieso geen recht meer hebben op updates, vermits ze deze ooit hebben ontvangen. Koop dus best telefoons van een merk dat je kent en vertrouwt. Dat geeft ook net wat meer zekerheid als je ooit een garantieaanvraag moet indienen.

Specificeer een wensenlijst

Hoe fijn het ook is, zo’n grote batterij: het mag nooit de énige reden zijn om een toestel te kopen. We raden daarom aan op voorhand al je wensen voor een smartphone te overwegen. Let daarbij altijd op de volgende aspecten:

Scherm: hoe groot mag het scherm zijn? Niet groter dan je huidige telefoon? Zoek dan direct het formaat (in inch) op;

hoe groot mag het scherm zijn? Niet groter dan je huidige telefoon? Zoek dan direct het formaat (in inch) op; Camera: welke camera’s gebruik je vaak? Zoom je vaak in, dan kan een telefotocamera van pas komen. Zo’n camera kan optisch inzoomen, waardoor foto’s scherper ogen. Wel zien we zo’n camera vaak enkel op duurdere high-endtelefoons (denk aan 800 euro+);

welke camera’s gebruik je vaak? Zoom je vaak in, dan kan een telefotocamera van pas komen. Zo’n camera kan optisch inzoomen, waardoor foto’s scherper ogen. Wel zien we zo’n camera vaak enkel op duurdere high-endtelefoons (denk aan 800 euro+); Snelheid: sommige batterijsmartphones zijn niet bepaald ‘vlot’ te noemen. Hoe vlot een toestel moet zijn, hangt steeds af van het gebruiksdoel en je persoonlijke wensen. Moet alles lekker vlot bewegen? Kies dan een wat duurder toestel, dat taken vlotter kan uitvoeren. Goed om te weten: betaalbare telefoons worden steeds beter, dus ga op stap en probeer een aantal toestellen voordat je de knoop doorhakt;

sommige batterijsmartphones zijn niet bepaald ‘vlot’ te noemen. Hoe vlot een toestel moet zijn, hangt steeds af van het gebruiksdoel en je persoonlijke wensen. Moet alles lekker vlot bewegen? Kies dan een wat duurder toestel, dat taken vlotter kan uitvoeren. Goed om te weten: betaalbare telefoons worden steeds beter, dus ga op stap en probeer een aantal toestellen voordat je de knoop doorhakt; Prijs: prijs speelt vaak toch een doorslaggevende rol bij het kopen van een nieuwe smartphone. Bepaal – nog voor je de wensenlijst opschrijft – hoeveel je maximaal wil uitgeven. Houd dit bedrag ook vast van zodra je op zoek gaat naar de beste batterijsmartphone.

Realme GT Neo 3

Wie high-endprestaties verlangt aan bodemprijzen, kan terecht bij Realme’s GT Neo 3. Onder de motorkap van de Realme treffen we MediaTeks Dimensity 8100 SoC aan. De chipset is zowel ontzettend zuinig als razendsnel. Gecombineerd met de 5.000-mAh-batterij, leidt dit tot een haast oneindige batterijduur. Met de 80 watt (of 150 watt aan een hogere prijs) snellader is de GT Neo 3 bovendien zo weer opgeladen. Je zit dus nooit lang met een lege batterij. Voor degenen die Realme niet kennen: het is een dochtermerk van OPPO, net als OnePlus. Het merk gebruikt dezelfde software (ColorOS), als zijn moederbedrijf en geniet bovenal van het schaalvoordeel van een grotere fabrikant. Dat valt ook meteen op bij het prijskaartje; de GT Neo 3 kost immers slechts 500 euro. Hoewel dat zeker niet goedkoop is, zouden we de telefoon wel scherp geprijsd willen noemen. De hardware schreeuwt immers meer premium dan middenklasse. Je moet er wel bijnemen dat de camerakwaliteit wat tegenvalt.

Adviesprijs: 500 euro – www.realme.com

Eigenschappen: 6,7-inchscherm (OLED, 120Hz, Full HD), 5.000mAh-batterij, 80 watt snelladen, Dimensity 8100 SoC.

ASUS Zenfone 10

ASUS’ Zenfone 10 is een echte batterijkoning. Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2 en het 5,9 inch grote oledscherm op de Zenfone 10 nippen stroom. Ondanks dat de batterij compact is (4.300 mAh), kan het toestel daar met gemak één dag mee op vooruit bij zwaar gebruik. Spaar je de batterij, dan pers je er met gemak twee dagen uit. Voor het opladen van de Zenfone 10 gebruik je wel best de nachtelijke uurtjes. Bijzonder snel gaat dat immers niet, aan maximaal 30 watt. Wat meehelpt bij de lange batterijduur is de relatief ‘schone’ Android-schil van ASUS. Die bevat geen overbodige apps of een dikke overlay bovenop Googles standaardinterface. Wie op zoek is naar een échte high-endsmartphone, laat de Zenfone 10 misschien wel beter links liggen. De camera’s zijn goed, maar niet per se van topniveau. Ook mis je de (extreem) hoge piekhelderheid van de schermen van concurrenten. LTPO moet ook worden gemist, waardoor het scherm geen variabele beeldverversing ondersteunt. Tegelijk heeft de ASUS dat niet echt nodig, gezien de batterijduur al ver boven de norm uitkomt.

Adviesprijs: 799 euro – www.asus.com

Eigenschappen: 5,9-inchscherm (OLED, 120Hz, Full HD), 4.300mAh-batterij, 30 watt snelladen, Snapdragon 8 Gen 2.

Samsung Galaxy A54

Samsungs Galaxy A54 concurreert qua prijs met Realme’s GT Neo 3. Voor de goede orde: de adviesprijs ligt net boven die van de GT Neo 3, maar in de praktijk koop je de Galaxy A54 al voor onder de 400 euro. Dat geld levert je niet per se een bijzondere smartphone op. De behuizing is opgetrokken uit een sandwich van glas en metaal en voelt stevig aan. Het is met name de interne hardware die de aandacht opeist, zoals de 5.000-mAh-batterij. Die zorgt in combinatie met efficiënte hardware – een Exynos 1380-chipset en een compact 6,4-inch-oledscherm – voor een prima batterijduur. Daarmee vormt de Galaxy A54 net een mooi middelmaatje tussen de ASUS Zenfone 10 (5,9 inch) en Realme GT Neo 3 (6,7 inch), zeker voor degenen met kleinere handen. In onze handen passen vrijwel alle telefoons, maar ze zijn dan ook wat groter dan gemiddeld. Qua camera’s is de Galaxy A54 wel beduidend een middenklassetoestel. Foto’s zien er overdag vaak prima uit – de macrocamera daargelaten – maar in de avonduren gaat de kwaliteit vlot achteruit.

Adviesprijs: 489 euro – www.samsung.com

Eigenschappen: 6,4-inchscherm (OLED, 120Hz, Full HD), 5.000mAh-batterij, 25 watt snelladen, Exynos 1380.

iPhone 14 Pro Max

Apple iPhone 14 Pro Max price in Bangladesh

Speelt budget geen rol en gebruik je al iOS (of zou je willen overstappen), overweeg dan zeker een Pro Max-model als de iPhone 14 Pro Max (dat nu wel reeds uitgaand is). Zo’n Pro Max is niet alleen de meest premium iPhone in eender welke iPhone-generatie: hij bevat ook de grootste batterij. In het geval van de 14 Pro Max gaat het om een 4.323-mAh-exemplaar. Voor Androidbegrippen is dat relatief klein. Bij Apple is het juist de grootste batterij van een iPhone ooit. Een batterij die ook meteen het langst meegaat. Twee dagen is met gemak haalbaar, ook bij zwaarder gebruik. Bij extreem zwaar gebruik moeten we ‘m wel overdag eens aan de lader leggen. Dat laden duurt gelukkig ook niet zo lang, dankzij de kleinere batterij en ondanks de oplaadsnelheid van 20 watt. Op andere vlakken is de Pro Max een echte topklassesmartphone, met een van de beste camera’s in zijn soort, een vlotte chipset en ondersteuning waar je op Android u tegen zegt. Het prijskaartje dat daaraan vasthangt is wel behoorlijk straf.

Adviesprijs: 1.399 euro – www.apple.com

Eigenschappen: 6,7-inchscherm (OLED, 120Hz, Full HD), 4.323mAh-batterij, 20 watt snelladen, A16 Bionic.