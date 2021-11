Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

De redactie van Clickx heeft weer enkele van zijn favoriete gadgets en apps verzameld. Dit is onze selectie voor november 2021.

Zens 4-in-1-draadloze charger

Voor alle Applefanaten onder ons met een iPhone 12 is er een fraai oplaadstation beschikbaar van producent Zens. Zij combineren hun draadloze oplaadtechniek met verschillende Apple-apparaten en weten deze in een heel fraai ontwerp te verpakken. Met dit Zens 4-in-1-draadloze oplaadstation heb je genoeg ruimte om je iPhone 12, je Apple Watch en je Airpods neer te leggen – hoewel je op de plek voor de Airpods ook ieder ander Qi-compatible apparaat kunt plaatsen om draadloos op te laden.

Aan de zijkant van dit oplaadstation vind je bovendien een USB-A aansluiting, waar je ieder gewenst apparaat kunt koppelen. Of dat nu je tablet is, je camera of de telefoon van je lief. Deze standaard is uitgevoerd in tijdloos zwart aluminium en beschikt over een 30W stroomadapter. Je smartphone laad je op met 15W, het QI-punt levert 5W aan energie. Je kunt je smartphone zowel in liggende als staande positie opladen. Voor ieder wat wils! Met de Apple Watch USB-stick kun je jouw horloge opladen in de slaapmodus, waardoor je niet gehinderd wordt door meldingen.

Innr Smart Round Ceiling Lamp

Tegenwoordig is het werken aan de eettafel de normaalste zaak van de wereld geworden, wat er ook voor zorgt dat de scheiding tussen werk en privé wel heel klein is geworden. Door gebruik van slimme verlichting kun je tijdens kantooruren de lampen zo instellen dat ze een goede hoeveelheid helder wit licht afgeven, waardoor je comfortabeler kunt werken en productiever zult zijn. Na werktijd schakel je de lamp in een gezellige sfeermodus, door deze een warmere tint te geven en het licht te dimmen. Zo ontstaat er een nieuwe ambiance en krijg je het gevoel van “thuiskomen na een lange dag werken”.

De Round Ceiling Lamp Comfort heeft een moderne uitstraling met een metalen behuizing. De lamp heeft een diameter van 41 cm en is slechts 7,2 cm diep. Daardoor past hij echt overal in huis. Hij heeft een helderheid van 2500 lumen en kan veranderen van warmwit tot koelwit licht, dat je kunt instellen via de app of via Google Assistent. Bovendien is Innr compatible met de Philips Hue bridge, wat je tal van mogelijkheden ter beschikking geeft!

Scosche MagicMount

Nog altijd geven mensen veel geld uit aan een navigatiesysteem, terwijl die vaak traag en snel verouderd blijken te zijn. En dat terwijl je met je smartphone een geweldig systeem binnen handbereik hebt! Het probleem is alleen: hoe zorg je dat die telefoon goed zichtbaar blijft in de auto? Het Amerikaanse bedrijf Scosche heeft daar flink wat oplossingen voor bedacht met hun MagicMount reeks. Het principe is telkens heel eenvoudig: plak een metalen schijfje op je telefoon (of aan de binnenkant van je hoesje) en houd dat plaatje tegen de magneet die je ergens in je auto vastzet. Dat kan op allerlei manieren, afhankelijk van het model. Denk aan dubbelzijdige tape, een houder met een zuignap of aan het ventilatierooster van je auto.

De nieuwste toevoegingen zijn MagicMounts met een ingebouwde draadloze lader, die je koppelt aan de sigarettenaansteker van je auto. Daarmee laad je jouw smartphone draadloos op (ook met MagSafe). Zo hoef je nooit meer te verdwalen! De MagicMounts met draadloze oplaadtechniek kosten ongeveer 100 euro, maar voor een variant zonder deze techniek ben je stukken minder kwijt. Je zult er geen spijt van krijgen!

Noerden Sensori

Hoe je ze ook noemt: vakantiegewicht, Coronakilootjes, zwembandjes of gewoon omdat je beter op je gezondheid wil letten: een schrikbarend aantal mensen kampt met (licht) overgewicht. Om dat goed onder controle te krijgen, moet je eerst inzicht hebben in het probleemgebied. De Noerden Sensori is een draadloze weegschaal die je daar prima bij kan helpen. Hij kan tot 10 mensen herkennen en van al die verschillende mensen het gewicht doorgeven aan hun specifieke apps. Draadloos, via de wifi of via bluetooth.

De Sensori meet echter niet alleen het gewicht, middels speciale sensoren in de glasplaat wordt je lichaam geanalyseerd en krijg je een overzicht in 10 verschillende lichaamsgegevens: gewicht, vetmassa, watermassa, visceraal vet, botmassa, magere lichaamsmassa, BMI, MB, je metabolische leeftijd en hartslag. Al deze gegevens worden verzameld en in grafiekjes gezet, waarmee je een fraai overzicht krijgt van je prestaties.

Imou Cruiser 4MP

De Cruiser 4MP is een outdoor ptz-camera, wat staat voor pan/tilt/zoom. Heel simpel gezegd kan de camera tot 355 graden draaien en kantelen tot 90 graden. Daarmee kan deze camera grote gebieden in kaart brengen en in de gaten houden! De full-colornachtzichtmodus zorgt, met behulp van de ingebouwde spotlights, voor zowel ’s avonds als op klaarlichte dag een helder beeld. Deze 4-megapixel camera is IP66-gecertificeerd en kan tegen verschillende weersomstandigheden.

De camera beschikt ook over smart tracking-mogelijkheden waaronder menselijke detectie. Hiermee kunnen personen accuraat herkend en gevolgd worden. Je kunt hier notificaties van aanzetten om zo een melding op je smartphone te ontvangen wanneer er iemand gedetecteerd wordt. Beelden kunnen in de cloud worden opgeslagen, maar ook op een geheugenkaartje in de camera. Dat scheelt je weer een abonnement!

App van de maand: Brickit

Deze app maakt gebruik van indrukwekkende technieken, die ons bijna de pet te boven gaan. Met de app Brickit kun je een stapeltje losse LEGO-blokjes scannen, waarna de app verzint wat je daarmee zou kunnen bouwen. Hoe gaaf is dat? Heb je dus even geen inspiratie om zelf aan de slag te gaan of wil je gewoon nieuwe technieken of ideeën uitproberen? Dan is dit echt een briljante plek om te beginnen.

Ook heel interessant voor LEGO-fans die altijd wel blokjes los hebben liggen en niet weten wat ze ermee aan moeten. Het knappe is: je krijgt een overzicht van suggesties die je kunt bouwen met jouw steentjes. Daarbij krijg je bovendien een stap voor stap instructie, zodat je nergens met de mond vol tanden – of de hand vol blokjes – hoeft komen staan. De app vertelt je zelfs waar het betreffende blokje ligt!