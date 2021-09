Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Clickx gadgets van de maand

SwitchBot Curtain

Er zijn vandaag de dag talloze systemen op de markt waarmee je je gordijnen kan automatiseren. Maar dikwijls is het een kluwen van verschillende systemen en maten waardoor we in Europa vaak uit de boot vallen. Soms moet je zelfs alle rails vervangen door iets anders en ga zo maar door. De Chinese (HongKong) firma SwitchBot heeft daar iets op gevonden. De smarthome specialist heeft al jaren verschillende tools waarmee je op een betaalbare manier je huis kan automatiseren.

Met de SwitchBot Curtain heeft het al zijn kennis in een kleine gordijnrobot gestoken. Het toestel is bijna onzichtbaar en werkt op enkele van de meest gebruikte systemen voor gordijnen: U-rail, I-rail en een ‘rod’. Ook Ikea’s gordijnensysteem zit verwerkt in de handleiding. De kans dat je met een SwitchBot Curtain aan de slag kan in jouw huis is dus zeer groot. En de batterijduur? Die gaat meer dan lang genoeg mee. Je krijgt er ook een mini zonnenpaneel bij waarmee de SwitchBot Curtain voortdurend kan opladen. En dat zonder de hele boel te moeten aanpassen. Ook de installatie is zo eenvoudig dat je je bijna afvraagt waarom niemand hier eerder op is gekomen.

Prijs: 79 euro

Withings Sleep Analyzer

Slaap je slecht en wil je weten hoe dat komt? Dan is er maar één gadget dat je nodig hebt om je slaap vast te leggen: de Withings Sleep Analyzer. Deze kleine grijze mat die je via WiFi in het Withingssysteem instelt, leg je onder je matras. Daardoor hoef je bijvoorbeeld niet ’s nachts een smartwatch te dragen of andere trackers naast je bed te zetten. De mini-mat van Withings analyseert je slaap door middel van je beweging en trillingen. Op basis daarvan kan het vastleggen of je bijvoorbeeld last hebt van slaapapneu, een verhoogde hartslag en andere medische aandoeningen. Withings is een Frans merk dat de laatste jaren enorm veel knowhow heeft opgebouwd als het aankomt op slimme technologie in de medische sector. Via de Withings-app kan je meteen zien of je slaap van goede kwaliteit was. Het is ook mogelijk om je slaaprapporten te verzamelen en te delen met je huisarts. Dat is vooral interessant wanneer de Sleep Analyzer een lange tijd na elkaar bepaalde meldingen toont over je slaap.

Prijs: 129,00 euro

Fibaro HomeKit knop

We blijven een beetje binnen smarthome deze maand. Een leuk gadget voor je slimme woning is de Fibaro-knop. Een slimme knop die compatibel is met onder andere HomeKit. Je kan met Fibaro zelf scènes per knop instellen zodanig dat je je smartphone niet meer nodig hebt. Met één druk op de knop activeer je de muziek, scène of andere toestellen. Je kan de knop ook meerdere functies geven. De Fibaro is voorzien van individuele feedback waardoor je met één, twee of drie klikken andere taken kan instellen. Zo doe je bijvoorbeeld met de eerste klik het licht uit, twee klikken je airco in de slaapkamer aan en met drie klikken de muziek uit.

De knop is beschikbaar in drie verschillende kleuren zodat je je niet kan vergissen. Bovendien gaat de batterij van deze HomeKit-knop bijna een jaar mee en heb je geen extra hub nodig om de knoppen in je HomeKit-systeem te koppelen. Zijn de batterijen dan toch leeg? Dan vervang je ze simpelweg door twee AA-batterijen en je kan weer aan de slag. Het nadeel van Fibaro is wel dat het enkel en alleen werkt in een HomeKit-systeem. Het merk biedt nog geen ondersteuning voor Z-wave of Android. Daardoor moet je een iOS-toestel in huis hebben om deze knoppen in te stellen.

Prijs: 39,95 euro

Samsung A22 5G

Dit is bijna de allergoedkoopste 5G-smartphone die je in onze contreien zal kunnen kopen. De Samsung A22 5G geruchten gingen al een tijdje de ronde. Heel wat nichemedia schreven toen al over de goedkoopste 5G-smartphone van Samsung. Eerst werd er zelfs gezegd dat de prijs onder 200 euro zou duiken. Begin juni kondigde de Koreaanse smartphonegigant dan eindelijk de 5G-smartphone aan en hij past volgens ons perfect in onze gadgets van de maand. Het camera-eiland heeft een 48 megapixelsensor aan boord gecombineerd met een 5 megapixel groothoeksensor en 2 megapixel dieptesensor. De selfiecamera is dan weer een sensor van 8 megapixel. Aan de zijkanten zit een fysieke vingerafdrukscanner waarmee je de A22 5G kan ontgrendelen. Qua batterij heeft dit model een 5,000mAh waarmee je tot 15W kan snelladen. Het display heeft een refresh rate van 90Hz en de behuizing van het toestel is afgewerkt in plastic. Wie interesse heeft kan kiezen tussen een model met 64GB of 128GB intern geheugen. Momenteel is de A22 5G enkel verkrijgbaar met 4GB RAM, daar zou nog een model met 6GB RAM voor moeten komen.

Prijs: 229 euro

APP VAN DE MAAND

Google Fotoscan

Je smartphone staat heel waarschijnlijk bomvol applicaties. Maar je gebruikt er in werkelijkheid maar een handje vol van. Er is letterlijk voor alles een app, maar gebruik je ze ook? Wij denken dat Google Fotoscan een goede tip is. Je hebt thuis ongetwijfeld nog heel veel foto’s liggen op papier, helaas doe je daar weinig mee want het is nogal onhandig om ze weer van onder het stof te halen. Wat als je ze nu eens gewoon allemaal digitaal kon tonen aan vrienden en familie? Je zou veel geld kunnen geven aan bedrijven die de foto’s voor jou digitaliseren of je kiest voor Google Fotoscan. Het concept van deze app is simpel maar enorm handig.

Je kiest de foto’s uit die je effectief wil tonen (de beste dus) en je neemt er simpelweg een foto/scan van. De applicatie van de grootste zoekmachine ter wereld gaat met achterliggende technologie dan met je foto aan de slag. Het is namelijk de bedoeling dat je scan van goede kwaliteit is en dat er bijvoorbeeld geen flash in de weg zit. De Google Fotoscan-app werkt al die oneffenheden weg en jij hebt al je foto’s digitaal. Van daaruit kan je ze gemakkelijk op je smartphone opslaan of doorzetten naar Google Foto’s om er alles uit te halen. Veel succes!

Prijs: gratis (beschikbaar voor Android en iOS)