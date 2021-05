Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

In deze gids leggen we uit waarom we zo’n fan zijn van mechanische toetsenborden. Met ons advies heb je je huiswerk snel gemaakt en kan je straks meegenieten van een productievere typervaring.

Wat maakt een mechanisch toetsenbord nu zo speciaal? Het grote verschil met een typisch kantoortoetsenbord is dat elke toets met een veersysteem (mechanisch) ingedrukt wordt. Bij een doorsnee toetsenbord duw je de toetsen in een plastic behuizing en zorgt een silicone-achtig membraan voor de veerkracht. Maar omdat de onderliggende constructie van (goedkoop) plastic is, geeft de bodemplaat een beetje mee. Probeer het maar eens uit. Wanneer je veel kracht zet op je toets, zal je het hele toetsenbord zien meebuigen. De combinatie van die factoren zorgt voor een spons-achtige, gevoelloze sensatie bij het typen.

Zwaarder en steviger

Zowat alle mechanische toetsenborden vermijden dat met een aluminium bodemplaat als basis. Zo voelt je toetsenbord niet alleen zwaarder en steviger aan, maar zullen je vingertoppen de toetsaanslagen veel nadrukkelijker registreren wanneer ze de bodem bereiken. Naar ons aanvoelen ben je dankzij die tactiele feedback naar je hersenpan minder geneigd om typfouten te maken of je toetsaanslag te controleren. Daar komt nog bij dat een mechanisch toetsenbord doorgaans meer opening laat tussen de toetsen. Dat brengt ons meteen bij de verschillende soorten toetsenmechanismen, de zogenaamde ‘switches’.

Rood, blauw of bruin?

Dé referentie als het aankomt op mechanismen is het Duitse Cherry en zijn MX-toetsen. De mechanische toetsenproducent diende ook als inspiratiebron voor het Amerikaanse Gateron. Die laatste is iets goedkoper, maar benadert Cherry MX-toetsen heel dicht in kwaliteit. Het voordeel van de Gateron-switches, die ook populair zijn bij Aziatische producenten, is dat ze de kosten helpen drukken. Doorgaans worden Gateron-switches ook als zachter ervaren, terwijl sommigen net zweren bij de iets stijvere veertjes van Cherry. Zowel Cherry als Gateron gebruiken kleurcodes om de soorten toetsen van elkaar te onderscheiden. Strikt genomen zijn er drie hoofdkleuren: rood, blauw en bruin. Andere fabrikanten bieden mogelijk nog meer opties aan.

Meestal gaat het gewoon om een kruisbestuiving die eigenschappen van de drie hoofdkleuren combineert. Rode switches zijn heel direct. Ze vragen minder neerwaartse druk om hun eindpositie te bereiken. Daarom worden ze ook wel lineaire switches genoemd. Dat ze zo rechttoe-rechtaan zijn, maakt ze de populairste keuze bij gamers, die een tik op een toets zo snel mogelijk geregistreerd willen zien. Daar tegenover staan de blauwe switches. Die geven meer weerstand en tactiele feedback wanneer je ze indrukt. Het nadeel is dat ze luid klikken en dat maakt ze niet geschikt voor op kantoor, wil je doodsblikken vermijden.

Langs de andere kant bieden ze wel de totale mechanische ervaring en dat maakt ze geschikt voor thuisgebruik. Een goed compromis vinden we bij de bruine switches. Die bieden bijna evenveel weerstand en feedback als de blauwe, maar zijn een stuk stiller. Bij zogenaamde ‘hot swappable’-toetsenborden kan je zonder te solderen switches verwijderen en een ander type op hun plaats klikken. Maar dat is eerder weggelegd voor de doorgewinterde liefhebbers, die hun toetsenbord helemaal willen personaliseren.

Zo zit Logitechs Romer-G Tactile-toets in elkaar. Cherry MX en Gateron hebben een gelijkaardige constructie.

Kies je lay-out

Wat als we je zeggen dat je misschien niet alle toetsen nodig hebt? Gebruik je het numpad rechts eigenlijk vrij weinig? Laat het dan gewoon vallen. ‘Tenkeyless’ (TKL) heet dat in toetsenbordjargon. Concreet laat je zo 17 toetsen weg en geloof ons: als je geen data-ingave doet of in Excel werkt, kan je perfect zonder. Het grote voordeel is dat je op kleinere bureaus meer plaats hebt en je minder snel met je muis tegen je toetsenbord stoot. Nog kleiner gaan kan ook, maar dat raden we vooral aan als je een draagbaar toetsenbord zoekt voor onderweg.

De extra rij functietoetsen zouden we persoonlijk te hard missen. Denk er ook aan dat de meeste mechanische toetsenborden in de eerste plaats op de Engelstalige markt mikken en daardoor vaak alleen in QWERTY-lay-out verkrijgbaar zijn. Omschakelen vanuit AZERTY is de moeite waard en went best snel. Tot slot is achtergrondverlichting een optie die bijna altijd aangeboden wordt. We houden van witte leds, maar wie het wat gekker wil, kan voor een vaak kleine meerprijs zijn toetsen in alle kleuren van het RGB-spectrum laten oplichten.

De beste mechanische toetsenborden

Merk en model Prijs Keychron K1 Wireless Mechanical Keyboard (Version 4) 65 euro Logitech G413 94 euro Razer BlackWidow Elite 170 euro Corsair K95 RGB Platinum XT 199 euro

Razer BlackWidow Elite

Prijs: 170 euro

Eigenschappen: 104 toetsen (traditionele grootte), plus mediatoetsen en audiocontrolewiel, bedraad, werkt op Windows (aparte Mac Edition voor Apple), RGB-backlight, Razer Orange, Green of Yellow-toetsen.

Dit is een van de beste mechanische toetsenborden voor wie graag comfortabel wil kunnen typen. Het bedrade, full-size bord is dan ook een uitstekende keuze voor programmeurs of wie lange teksten moet tikken. Daar komt nog bij dat de bouwkwaliteit van erg hoog niveau is. Je zal al aardig je best mogen doen om de bodemplaat te buigen. Eén klein puntje van kritiek: de spatiebalk voelt een beetje wiebelig en dat geldt absoluut niet voor alle andere toetsen. Daarnaast is de BlackWidow Elite ook nog eens ergonomisch dankzij de dubbele voetjes die twee hoogtes toelaten.

De polssteun voorkomt vermoeidheid tijdens marathonsessies en is ook verwijderbaar. Razers eigen Orange-toetsen zijn stil genoeg voor geluidsgevoelige omgevingen en geven ook nog wat tactiele feedback. Zoek je toch een andere typervaring, dan zijn de Razer Green of Razer Yellow-switches een optie. De BlackWidow Elite beschikt over aparte mediatoetsen en het volume is te regelen met een handig wieltje. De geweldige Synapse 3-software is ideaal om je ervaring te personaliseren. Helaas is die niet compatibel met macOS. Er is dan wel een omweg: de instellingen op een pc doen en ze opslaan op het onboard geheugen van het toetsenbord. De eindconclusie verandert er niet om: de BlackWidow Elite is een van de beste toetsenborden van het moment.

Logitech G413

Prijs: 94 euro

Eigenschappen: 104 toetsen (traditionele grootte), bedraad, werkt op Windows en Mac, rode backlight, Logitech Romer-G Tactile-toetsen, AZERTY-versie verkrijgbaar.

Dit is een van de betere mechanische toetsenborden in de lagere prijscategorie. Ondanks zijn budgetvriendelijke karakter voelt de Logitech G413 toch stevig aan, dankzij een solide bouwkwaliteit en randen van geborsteld aluminium. Het plastic van de toetsenkapjes voelt iets goedkoper aan. Ze helpen natuurlijk de prijs te drukken. Dat het om een budgettoetsenbord gaat, blijkt niet meteen uit de extra functies, zoals sneltoetsen voor mediaspelers en programmeerbare functietoetsen. De tactiele Romer G-toetsen uit eigen stal zorgen voor een degelijke type-ervaring.

De toetsen zijn responsief en geven dat extra ‘hobbeltje’ aan feedback in je vingertoppen bij het registreren van een toetsaanslag. Dat de toetsen stiller zijn dan bij vergelijkbare producten van concurrenten, maakt van de G413 een geschikter toetsenbord voor een kantooromgeving. Bovendien is Logitech de macOS-gebruikers niet vergeten en laat de G HUB-software toe om het gedrag en de functietoetsen van het bord aan je persoonlijke voorkeur aan te passen.

Ergonomisch gezien scoort de G413 niet beter dan gemiddeld. Er zijn geen bijkomende hoogte-instellingen. Heb je wel eens last van vermoeide polsen bij het typen, dan zal je wellicht bijkomende een polssteun moeten aanschaffen. Tot slot is de achtergrondverlichting alleen in het rood beschikbaar, dus wellicht is dat geen spek naar ieders bek. Gelukkig kan je de sterkte ervan wel dimmen. Alles in acht genomen is dit een van de degelijkste mechanische toetsenborden in zijn prijsklasse.

Corsair K95 RGB Platinum XT

Prijs: 199 euro

Eigenschappen: 104 toetsen (traditionele grootte), plus extra macrotoetsen, bedraad, werkt op Windows en Mac, RGB-backlight, Cherry MX Speed (Silver)-toetsen.

Met de K95 RGB Platinum XT bouwt Corsair verder op de sterktes van zijn beproefde modellen. Een van de beste toetsenborden voor gamers wordt zo plots nog interessanter voor videostreamers, dankzij Stream Deck-ondersteuning. Die software laat verregaande personalisatie toe waarmee je een hoop extra handelingen als een soort snelkoppeling aan toetsen kunt toewijzen. Corsair biedt naast dedicated macrotoetsen USB-doorvoer. Dat houdt in dat het toetsenbord een extra USB-poort heeft om bijvoorbeeld je muis aan te sluiten. Dat kan bijzonder handig zijn voor wie regelmatig van setup wisselt en snel wil overschakelen naar een laptop of game-pc, zonder telkens onder zijn bureau naar een aansluiting te moeten gaan zoeken.

De mediabediening is van erg hoge kwaliteit, net als het kunststof van de toetsenkapjes en de belettering. Jammer genoeg betaal je dat ook en met een prijskaartje van 200 euro is dit toetsenbord vooral weggelegd voor de gevorderde gebruiker. Ben je op zoek naar een degelijk (eerste mechanisch) toetsenbord dat wat vriendelijker is voor je portemonnee, dan raden we de Logitech G410 of Keychron K1 aan. Ga je puur voor kwaliteit, dan is Corsairs paradepaardje moeilijk te overtreffen. Ook de bediening voor RGB-backlight is een klasse apart. En de heerlijke polssteunen maken het bord uitermate geschikt voor langere sessies.

Keychron K1 Wireless Mechanical Keyboard (Version 4)

Prijs: 65 euro

Eigenschappen: 87 toetsen (tenkeyless) of 104 (traditionele grootte), draadloos of USB-C, werkt op Windows, Mac, iOS en Android. Keuze uit wit of RGB-backlight, rode, blauwe of bruine Gateron-toetsen.

Wat in 2017 begon als een kickstarterproject van twee Britse productontwikkelaars, is bij liefhebbers uitgegroeid tot een geliefkoosd merk. Keychron verpakte de K1 als het eerste laagprofiel mechanische toetsenbord ter wereld. Wie een plat Mac- of laptoptoetsenbord gewoon is, zal dit geweldig vinden. Een polssteun is dan ook overbodig. Om het profiel te verlagen zijn de toetsenkapjes maar half zo hoog als je gewoon bent. Die wiebelen misschien wel iets meer, maar dat stoort niet. De iets dunnere kwaliteit van de toetsenkapjes valt moeilijk te vergelijken met die van duurdere keyboards. De aluminium behuizing zorgt voor een solide ervaring en een oerdegelijke feel. Dit Keychron-model heeft een ‘tenkeyless’-versie en eentje mét numpad.

Net als alle draadloze toetsenborden uit de Keychron-stal is de K1 te verbinden met toestellen op basis van Windows, Mac, Android en iOS. Ook behoorlijk uitzonderlijk is de mogelijkheid om met wel drie toestellen verbinding te maken. Je hoeft de Bluetooth-connectie met de verbonden computer, smartphone of tablet niet manueel te verbreken voordat je een nieuwe connectie maakt. De combinatie ‘fn’ en 1, 2 of 3, laat je bijzonder vlot wisselen. Schuifjes bovenaan de rand van het toetsenbord laten je schakelen tussen de draadloze of bekabelde modus en Windows/Android of Mac/iOS. Wat de Keychron-toetsenborden extra aantrekkelijk maakt is hun bijna niet te kloppen prijs-kwaliteitsverhouding.