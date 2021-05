Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Bij smartphonereviews besteden we steevast veel aandacht aan de kwaliteit van de camera’s en camerafeatures. Dat doen we niet zomaar. Camera’s zijn het onderdeel bij uitstek waarmee een smartphone zich kan onderscheiden van andere merken. Ook voor de minder technisch onderlegde smartphoneconsument zijn camera’s een belangrijk kenmerk. We leggen immers allemaal graag onze avonturen en mooiste momenten met vrienden en familie vast op beeld, zodat we de herinnering niet meer vergeten. Die foto’s delen we bovendien dan ook nog eens graag via de sociale media, zodat iedereen die wil en niet wil ervan kan meegenieten. Maar dan moeten die beelden wel toonbaar zijn voor het grote publiek. Omdat we niet altijd een fototoestel rond onze nek hebben hangen, maken we de meeste van onze foto’s met onze smartphone die we wel altijd op zak hebben. De kwaliteit van smartphonecamera’s verschilt enorm van merk tot merk, en van model tot model. Met sommige smartphones maak je foto’s die niet in een National Geographic-magazine zouden misstaan, maar andere smartphonecamera’s presteren nog slechter dan wegwerpkodaks.

Op een eiland

Zo ziet een typisch camera-eiland eruit (OPPO A73 5G).

Eerst nemen het camera-eiland van dichtbij onder de loep. Zelfs de goedkoopste smartphones hebben meerdere cameralenzen aan boord. Vooraan heb je altijd een selfiecamera. Vroeger zat die vaak in het display verwerkt via een lelijke druppelnotch, maar gelukkig pakken fabrikanten dat tegenwoordig wat subtieler aan. In de rug van de smartphone zit dan het camera-eiland verwerkt. De meeste modellen hebben hier drie verschillende cameratypes, die we even kort gaan bespreken. Als eerste heb je je hoofdcameralens. Dit is je belangrijkste camera die je het vaakst gebruikt. Ter ondersteuning van die hoofdcamera heb je vaak een telelens. Deze camera zal je vooral gebruiken om close-ups te maken vanaf grotere afstand. Een telelens is bijvoorbeeld geschikt voor sportfotografie om dicht bij de actie te komen, maar ook voor natuurfotografie als je dieren goed in beeld wilt brengen zonder ze af te schrikken. Je hebt dan nog een onderscheid tussen optische zoom en digitale zoom. Bij digitale zoom kom je letterlijk dichterbij, maar dit heeft vaak een negatief effect op de helderheid van het beeld. Optische zoom vergroot eerder het beeld zodat de scherpte bewaard blijft. Als derde cameralens heb je vaak nog een (ultra)groothoeklens. Daarmee kan je een brede beeldhoek vormen. Groothoekcamera’s gebruik je vooral voor landschapsfotografie wanneer je veel in beeld wilt krijgen. Naast de camera’s zie je misschien nog een klein bolletje in je camera-eiland. Dat zijn extra sensoren om de belichting te regelen als ’s avonds foto’s maakt. Optioneel kan er tenslotte een macrolens aanwezig zijn voor portretfoto’s, al dan niet met bokeh-effect (vervaagde achtergrond).

Is het aantal megapixels belangrijk?

Bij het lezen van de specificaties word je om de oren geslagen met cijfertjes. Elke cameralens is opgebouwd uit een x aantal megapixels. Megapixels zijn een meeteenheid voor de resolutie van een digitale lens. Cameralenzen zijn eigenlijk een wirwar van verticale en horizontale lijnen, en elk kruispunt is een pixel. Een 8MP-lens bestaat uit 8 miljoen van die kruispunten. Maar niet alle megapixels van de camera worden benut tijdens het fotograferen. Om technische redenen worden de pixels aan de rand van de camera afgeknipt. De 8MP-lens maakt in de praktijk dus foto’s van 7,5-8MP. Dat verschil is zo minimaal dat je dat als gebruiker niet opmerkt, maar het is toch goed om te weten.

De vraag is nu of het aantal pixels in een camera een grote rol speelt. Het antwoord is ja en neen. Megapixels zorgen voor een hogere resolutie en scherpte van je foto’s. Maar het is niet omdat een cameralens uit 12MP bestaat, dat die per sé betere foto’s maakt dan een 8MP-lens. Het verschil is vooral merkbaar als je de foto’s nadien zou bewerken en/of afdrukken. Welk type camera en sensoren je gebruikt zullen een veel grotere impact hebben op de kwaliteit van de foto. Hoe de smartphone de foto verwerkt, speelt ook een rol. Smartphones zijn uitgerust met handige AI-toepassingen om de kwaliteit van je foto bij te stellen. Dat maakt smartphones ook een veel toegankelijkere fotografietool dan professionele camera’s voor niet-ervaren fotografen.

De smartphones met de beste camera’s

iPhone 12 Pro (Max)

OnePlus 8 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Samsung Galaxy S21 Ultra

1. iPhone 12 Pro (Max)

Nu we beter snappen hoe de camera’s van onze smartphone in elkaar zitten, geven we graag enkele suggesties voor smartphones die jouw foto’s naar een nieuw niveau zullen tillen. We kunnen niet anders dan de iPhone 12-reeks vermelden. Apple probeert elk jaar haar camera’s een upgrade te geven. De iPhone 11 kon op dat vlak de verwachtingen niet inlossen, maar met de iPhone 12 kroont Apple zich weer tot fotografiekoning. Wel alleen met de duurdere modellen iPhone 12 Pro en Pro Max, de gewone iPhone 12 komt lang niet in de buurt van zijn duurdere broers. Het camera-eiland bevat de typische drie lenzen (12MP + 12MP + 12MP) die elk op zich enorm goed presteren. Maar het is vooral ’s nachts dat de iPhone 12 Pro een verbluffende indruk nalaat. De bijgevoegde LiDAR-scanner, exclusief voor de iPhone, kan ’s nachts haarscherpe beelden en portretfoto’s maken. De hoofdcamera en groothoekcamera hebben nog een eigen Night Modus. Bovendien is de nieuwste iPhone uitgerust met handige bewerkingstool voor foto en video. Met Smart HD33 kan je ook overdag de belichting optimaliseren, met Dolby Vision smuk je je video’s op. In zijn geheel heeft de iPhone 12 een camera setup waar maar weinig smartphones aan kunnen tippen. Voor al die luxe betaal je wel een navenant prijskaartje.

www.apple.com

Kenmerken: LiDAR-scanner voor nachtfoto’s, heldere kleuren, Smart HDR3, Dolby Vision, 4K video, 10MP frontcamera, hoge prijs

Prijs: 1159 euro

De iPhone 12 Pro Max heeft de beste camera-setup voor foto en video, en dat merk je aan de prijs.

2. OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro is op veel gebieden OnePlus’ paradepaardje, en zeker ook op vlak van fotografie. Het camera-eiland bevat naast de gebruikelijke lenzen (48MP + 8MP + 48MP) nog een 5MP-dieptelens en 12MP-kleurenfiltercamera. De hoofdcamera is vergezeld van een Sony 12-bits IMX689 sensor. Die helpt je prachtige bokeh-effecten te maken, zelfs bij weinig licht. Maar er is meer: met de laserautofocus grijp je snel focus op je onderwerp, en de beeldstabilisatie helpt die focus te bewaren, zowel voor foto als video. Hoe indrukwekkend de hoofdcamera al is, de groothoekcamera is de echte ster. Een 48MP-lens is uitzonderlijk voor dit type camera, en dat levert ook foto’s met hoge resolutie op. De kleurenfiltercamera is één van de gekste toevoegingen aan een camera-eiland die we al hebben gezien. Deze vervormt de realiteit door een neonachtige kleur op te werpen. De telecamera is de zwakste leerling van de OnePlus-klas. Met 3x optische zoom doet die het toch minder dan concurrentvlaggenschepen.

www.oneplus.com

Kenmerken: MX689 sensor, laserautofocus, beeldstabilisatie, unieke kleurenfiltercamera, uitstekende breedhoeklens, 16MP frontcamera, 4K video

Prijs: 799 euro

OnePlus 8 Pro is wellicht de beste smartphone die OnePlus ooit maakte, maar ook de duurste

3. Xiaomi Redmi Note 10

Voor goede camera’s hoef je niet altijd een hoge prijs te betalen. Dat bewijst Xiaomi met de Redmi Note 10. Deze smartphone heeft maar liefst vijf camera’s in zijn camera-eiland. De meest uit het oog springende is zonder twijfel de 108MP-sensor, gemaakt door Samsung. Daarmee troeft deze smartphone zelfs heel wat DSLR-camera’s af. Een wereldprimeur voor smartphonetechnologie. Je zal dan ook zo goed als altijd deze camera willen gebruiken. De hoofdcamera maakt gebruik van ‘pixel-binning’. Dat is een techniek waarbij vier pixel als één worden genomen. We zien de technologie steeds vaker terugkomen in smartphonecamera’s. Verder zijn er nog twee telelenzen (12MP + 5MP), een ultragroothoekcamera (20MP) en een macrocamera voor portretfoto’s (2MP). Maar de 108MP camera duwt die camera’s wel echt naar de achtergrond.

www.xiaomi.com

Kenmerken: 108MP hoofdcamera, veel detail in hoofdcamera, 32MP frontcamera, niet alle camera’s zijn van hoge kwaliteit, 4K video, betaalbare prijs

Prijs: 399 euro

Smartphonefotografie hoeft niet duur te zijn.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Het eerste vlaggenschip van 2021 mag natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. We beseffen dat met zijn kostprijs van 1249 euro dit wellicht niet de eerste smartphone is die je zal kopen. Maar als je een smartphone wil die een ongeëvenaarde foto-ervaring biedt, dan is de Galaxy S21 Ultra wel de beste keuze. Het quadcamera-eiland bestaat uit een 108MP hoofdcamera, 10MP periscopische telefotolens, 10MP telelens en een 12MP ultragroothoek. De zoomfuncties springen eruit: 3x optische zoom en 5x digitale zoom klinken niet uitzonderlijk, maar het Dual telelenssysteem zorgt gecombineerd voor een 100x ‘Space Zoom’. Met de nieuwe Bright Night-sensor zet Samsung ook een nieuwe stap in nachtfotografie. De ingebouwde Nona-binning technologie zorgt er voor dat je zelfs ’s nachts heldere landschapsfoto’s maakt. Een uitgebreide test van alle camera-opties van de Samsung Galaxy S21 lees je in de review.

www.samsung.com

Kenmerken: 108MP hoofdcamera, Dual telelens, 100x Space Zoom, Bright Night sensor, 12 MP Nona-binning, 40MP frontcamera, 8K video, hoge prijs

Prijs: 1249 euro