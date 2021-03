Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Door de grote populariteit van “de cloud” lijkt een NAS wat van zijn populariteit te hebben verloren. Het wordt namelijk steeds goedkoper om veel data op te slaan op een server van Google, Microsoft of nog een andere provider. Toch zijn er nog steeds situaties waarbij een NAS de voorkeur heeft op de cloud.

Waarom een NAS?

Het argument dat je eigen opslag kopen goedkoper is dan de cloud, gaat tegenwoordig niet meer echt op. Veel heeft ermee te maken met hoeveel je precies opslaat. Wanneer je 2TB aan bestanden hebt, dan zal een NAS goedkoper zijn. Wanneer je echter 40TB aan bestanden hebt, dan – je zou het niet verwachten – is de cloud echter voordeliger. Bij Google Workspace krijg je bijvoorbeeld voor 20 euro per maand een account met onbeperkte opslag in Google Drive. Wanneer je zelf schijven koopt van 40TB (80TB als je aan gegevensbescherming wil doen), dan kom je al snel aan een veel hoger prijskaartje uit. Bovendien geniet je in de cloud van de gemoedsrust van een “offside back-up”, wat inhoudt dat je gegevens op een veilige plaats staan. Bij een ramp (zoals brand of overstorming) is het laatste dat je wil horen, dat je ook nog eens al je digitale bestanden kwijt bent. De privacykaart wordt ook nog vaak getrokken in de strijd tussen NAS en cloud, maar cloud providers sleutelen steeds aan verregaande maatregelen zoals encryptie en two-factor authentication om je gegevens veilig te houden.

Waar een NAS dan weer handiger is, is wanneer snelheid belangrijk is. Een film uploaden naar de cloud kan ellendig lang duren (afhankelijk van je internetverbinding). Grote bestanden naar je NAS versturen is echter zo gepiept wanneer je binnen het lokale netwerk blijft. Je bent namelijk niet gebonden aan de limieten van je internetprovider. Daarom is een NAS ook ideaal wanneer je hem bijvoorbeeld wil gebruiken om video’s te streamen naar je smart tv. Een NAS kan ook meerdere taken op zich nemen dan enkel het bewaren van bestanden. Zo kan je er bijvoorbeeld PLEX op installeren om bestanden te streamen naar al je apparaten en kan je er bijvoorbeeld een printserver van maken door er je printer aan te koppelen. Je kan er zelfs je eigen websites op hosten! Een NAS geeft je dus een pak meer mogelijkheden dan pakweg Google Drive.

Vormfactor

NAS servers heb je in verschillende vormen en maten. Bij particulieren en kleine bedrijven zie je vaak de kleine kastjes, die enkele “bays” hebben die je kan vullen met harde schijven. Ze beschikken over eigen ventilatoren en kunnen behoorlijk wat lawaai maken, zeker wanneer ze druk in de weer zijn met het wegschrijven van bestanden. Bij grote bedrijven vind je vaak “racks” terug. Dit zijn een soort van lades die je in een serverkast steekt. Het voordeel hiervan is dat je gemakkelijk kan uitbreiden zonder dat je extra plaats moet voorzien voor een extra kast. De nieuwe rack steek je simpelweg in je serverkast.

Tegenwoordig heb je ook oplossingen die tussen een externe harde schijf en een NAS in liggen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Western Digital My Cloud Home. Het systeem komt met enkele handige opties waarmee bestanden op het systeem overal ter wereld toegankelijk zijn via een web interface, waardoor je in feite met een minimum aan moeite over je eigen “cloud” beschikt. Het gebruiksgemak zit hoog, maar je levert wel in op het vlak van mogelijkheden.

De My Cloud van Western Digital is een tussenslag tussen een externe harde schijf en een NAS.

Capaciteit en gegevensbescherming

Wanneer we het hier hebben over gegevensbescherming, dan hebben we het niet over de GDPR, maar wel letterlijk over de veiligheid van je bestanden. Hoe kwetsbaar zijn ze voor een situatie waarbij een harde schijf plots het leven laat? Heb je een NAS met slechts één harde schijf, dan is het antwoord eenvoudig: je bent niet beschermd. Wanneer je harde schijf faalt, ben je in het slechtste geval al je bestanden kwijt. Daarom wordt het altijd aangeraden om te kiezen voor een NAS met ruimte voor meerdere schijven. Dat je meerdere schijven gebruikt, betekent echter niet noodzakelijk dat je opslagcapaciteit groter wordt. Er bestaan verschillende mogelijkheden om je gegevens te beschermen. Het makkelijkste voorbeeld is RAID-1 bij een NAS die twee harde schijven heeft. Stel dat je jouw NAS uitrust met twee identieke harde schijven van 4TB. Wanneer je RAID-1 activeert, zal je slechts één harde schijf (dus 4TB) kunnen gebruiken. De andere harde schijf zal een exacte kopie zijn van de gebruikte harde schijf. Je hebt dus altijd een kopie van al je bestanden, in het geval een bepaalde harde schijf kapot gaat. Synology heeft hun eigen RAID-oplossing in de vorm van Synology Hybrid RAID (SHR). Deze optie is ideaal voor beginners, want er wordt automatisch gekozen voor de snelste en veiligste vorm van gegevensbescherming.

QNAP TS-230

Samen met Synology is Qnap een van de meest gerenomeerde merken in de NAS-wereld. Vooral het besturingssysteem valt in de smaak. Niet onbelangrijk, aangezien je hiermee het hele systeem gaat aansturen. Bovendien geniet je ook van regelmatige updates, die belangrijk zijn om je systeem veilig te houden. Met zijn wit-blauwe uiterlijk lijkt de QNAP TS-230 nogal op een stuk speelgoed, maar gelukkig is de prijs ook navenant. Deze NAS is een van de goedkopere NAS-systemen die je zal vinden. Zolang je dus maar je verwachtingen hierop afstemt, zal het systeem je niet teleurstellen. Schijven worden niet meegeleverd, maar je krijgt twee bays ter beschikking zodat je gebruik kan maken van gegevensbescherming. De installatie van de harde schrijven vraagt wat gepruts, maar eens dat achter de rug is kan je gebruikmaken van het degelijke QTS-besturingssysteem om de NAS verder te gaan instellen. Na de installatie kan je tal van apps installeren om zo het meeste uit je systeem te halen. Zelfs Plex kan je installeren, maar verwacht niet dat je zomaar hoogwaardige 4K-bestanden kan gaan streamen naar je tv. Daarvoor is de rekenkracht van de NAS wat te beperkt. Ook kan je geen virtuele machines op de NAS gaan installeren, maar als simpele thuisgebruiker is dat wellicht ook niet je ambitie. Wel kan je gebruikmaken van myQNAPcloud om makkelijk je bestanden beschikbaar te maken via het wereldwijde web.

Eigenschappen: Twee bays, handige QTS-software, ondersteuning voor Apple Time Machine, media streamen, bestanden beheren via internet

Synology DS220+

Wanneer je toch nog steeds liever voor een Synology kiest, begrijpen we dat volledig. Het merk staat nog steeds bekend om zijn stabiliteit en uitstekende prestaties en wordt zowel in huiskamers als in gigantische bedrijven gebruikt. De DS220+ is een Synology NAS uit de middenklasse die je uitstekende prestaties voor thuisgebruik geeft. Voeg twee harde schijven toe, kies tussen RAID 0 (geen gegevensbescherming) of RAID 1 (de ene harde schijf is een exacte kopie van de andere) en je bent helemaal klaar om het volle potentieel van je NAS te benutten. Je kan gebruikmaken van de uitstekende DSM-software van Synology om alle mogelijkheden te ontdekken. Via QuickConnect kan je overal ter wereld aan je bestanden. De processor kan een kloksnelheid van 2,9 GHz halen en daarmee kan je zelfs 4K-video’s transcoderen. Achterop het systeem vind je twee LAN-poorten, waardoor je de snelheid van het opvragen en wegschrijven van gegevens kan verdubbelen. Dit werkt wel enkel wanneer je computer ook twee ethernet-aansluitingen heeft en dat zien we tegenwoordig nog niet vaak. Standaard komt het systeem met 2GB RAM, maar dat kan je eigenhandig upgraden naar 6GB.

Eigenschappen: twee bays, twee ethernet-aansluitingen, uitstekende DSM-software, hoogwaardige processor, uitbreidbaar RAM-geheugen

