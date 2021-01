Van je internetprovider heb je een modem gekregen met een ingebouwde wifi-zender. Toch loont het deze te vervangen door een sneller exemplaar.

Een ding is zeker: de router die je van je internetprovider krijgt doet wat hij moet doen. In de regel zijn het prima apparaten, die je niet snel in de steek zullen laten en betrouwbaar zijn. Maar zijn het technische hoogstandjes voor je WiFi? Nee, soms zelfs verre van dat. Je kunt beter zelf een router kiezen en deze in plaats van de standaard router gebruiken, of in het verlengde daarvan. Dat kan je heel wat voordelen geven op het gebied van snelheid!

Hele huis vol wifi

Veel mensen hebben echter lang niet in hun hele huis een stabiele wifi-verbinding. De reden daarvan is het bereik en signaal-remmende factoren zoals bijvoorbeeld een betonnen vloer, waterleidingen, glazen wanden… kortom: je huis. Je kunt dit signaal verlengen met een nieuw wifi-punt, dat je draadloos koppelt aan je router. Daarbij kies je het liefst een extender van het merk van je router.

Zo profiteer je van de snelheid en de mogelijkheden van je router. Een mesh-netwerk is daarbij de beste keuze; daarmee kiest je router telkens wat het sterkste signaal is en laat je apparaat daarmee koppelen.

Soorten snelheid

Kijk je naar specificaties van routers, dan zal het je misschien snel gaan duizelen. Goed is om te onthouden dat er twee manieren zijn om je apparaten te verbinden: met een kabel of draadloos. Met een kabel ben je zo klaar als je kijkt naar de snelheid van je router: de meeste routers beschikken tegenwoordig over gigabit-poorten, waarmee je maximale snelheden van 1000 Mbit/s haalt: zo’n beetje het maximale wat je internetaanbieder aanbiedt. Het probleem komt pas bij draadloos internet. De basis van het internet is 2,4GHz internet.

Een stuk sneller is 5GHz internet, met als nieuwkomer 60GHz internet. Het nadeel is wel: hoe sneller de verbinding, des te kleiner het bereik. Waar je met een 2,4 GHz misschien je hele huis voorziet van draadloos internet, zou dat met 60GHz wel eens tekort kunnen schieten. Ook met wifi heb je verschillende snelheden. De meeste routers bieden een snelheid aan van 1300 Mbps, wat aanzienlijk hoger is dan de gemiddelde internetsnelheid.

Waarom gaan voor een snelle verbinding?

Je zou denken dat je niets hebt aan een wifisnelheid van 1300 Mbps als je internetverbinding 100 Mbps is. Daar zit een kern van waarheid in. Echter: de snelheid voor communicatie intern, zoals het kopiëren van bestanden naar een netwerkschijf, gebeuren wel op de 1300 Mbps snelheid.

Ook is het zo dat de snelheid, naarmate je verder van je router verwijderd bent, afneemt. Met een snelheid van 1300 Mbps zul je minder snel de limiet van je internetaanbieder aanlopen dan wanneer je router 466 Mbps doorgeeft. Met een snellere verbinding houd je dus meer snelheid over op langere afstanden.

Ruisfactoren in huis

Er zijn nog meer factoren die storingen in huis kunnen opleveren. Andere wifi-apparaten zijn minstens zo’n grote storingsfactoren. Je moet eigenlijk zien dat iedere bandbreedte van je router een beperkte hoeveelheid informatie kan doorgeven aan een beperkt aantal apparaten. Is die bandbreedte vol, dan heb je een hapering in je wifi-signaal.

De 2,4GHz bandbreedte is het oudst. Het is logisch dat veel apparaten daar gebruik van maken. Zeker als die apparaten geen snelle verbinding hoeven hebben, zoals je slimme thermostaat, je Google Assistant speaker of zelfs je videodeurbel of beveiligingscamera. Logisch dat op deze bandbreedte veel ruis is: het kanaal zit eigenlijk overvol. Dat probleem heb je minder met het sterkere 5GHz signaal en nog minder met het nieuwste 60GHz signaal. Bij de laatstgenoemde zijn er bovendien nog relatief weinig producten beschikbaar die van dit signaal gebruikmaken. Een aantal routers beschikt over Simultaneous dual-band of zelfs Simultaneous tri-band.

Daarmee combineren ze 2,4GHz met de 5GHz bandbreedte in het geval van de dual-band. Een tri-band maakt gebruik van drie frequentiebanden. Die hebben één 2,4 GHz-band en 2 aparte 5 GHz-banden of in plaats van een tweede 5 GHz-band een 60 GHz-band.

Extra functies

Een ander argument is vooral relevant voor de gadgetliefhebbers. Veel routers beschikken namelijk over interessante functies, die je wat leuks kunnen bieden. De meeste routers bieden een vorm van parental control. Daarmee maak je profielen aan voor verschillende gebruikers en geef je aan welke apparaten ze gebruiken. Per profiel kun je beperkingen opleggen, zoals een leeftijdsfilter voor het internet of een tijdslimiet per dag of week. Vind je deze functie interessant? Kijk dan eens naar verschillende merken en hun mogelijkheden.

Het ene merk is bovendien wat makkelijker in gebruik dan het andere. Netgear werkt samen met het beproefde Circle en heeft daarmee een heel toegankelijk systeem. In bijvoorbeeld een Fritz!BOX kun je profielen aanmaken, een tijdslimiet instellen en websites blokkeren, maar daarvoor moet je eerst inloggen op het Fritz!BOX portal. Maar de Fritz!BOX beschikt daarnaast ook over een ingebouwde telefooncentrale, die je VOIP telefoonverkeer kan overnemen. Of je koppelt hem aan een slim stopcontact, die je makkelijk kunt schakelen en die meteen je stroomverbruik meet. Handig is een functie waarmee je voorkeursapparaten instelt. Zo kun je bijvoorbeeld het internetverkeer van een gameconsole voorrang geven op andere apparaten, zodat er ongestoord gegamed kan worden. Of je werkcomputer, dat kan natuurlijk ook.

6x Wifi 6

De nieuwste techniek op het gebied van draadloos internet heet WiFi 6. Het zegt niet direct iets over de snelheid van je verbinding, maar wel over het aantal apparaten waar je router tegelijk mee verbinding kan maken. Is je nieuwe apparaat compatible met WiFi 6? Dan profiteert het optimaal van deze 6 voordelen:

1. Drie keer sneller dan WiFi 5

Buffering en vertraging van je internet is met WiFi 6 verleden tijd, zélfs als je meerdere apparaten tegelijk aansluit. WiFi kan naar meerdere apparaten tegelijk data verzenden. Je WiFi-verbinding is een stuk sneller en stabieler, ook al stream je op twaalf apparaten tegelijkertijd.

2. Alle uithoeken

De optimalisatie van WiFi maakt dat je met WiFi 6, anders dan eerdere WiFi-versies, op grotere afstand een goed signaal hebt. De WiFi zelf is niet sneller geworden, maar prestaties zijn verbeterd.

De WiFi 6 werkt op twee frequenties, waartussen wordt gewisseld. De lage frequentie, 2.4GHz, ondervindt minder demping waardoor het signaal gemakkelijker door het plafond en de muren van je huis komt. Smart home apparaten werken bijvoorbeeld op deze lage frequentie. De hogere frequentie, 5GHz, zorgt voor betere WiFi op een grotere afstand dan voorheen.

3. Optimale prestaties

De netwerkprestaties zijn optimaal met nieuwe apparaten die al op WiFi 6 functioneren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de iPhone 11 of de Samsung Galaxy S10. Maar ook met oudere apparaten heb je profijt van WiFi 6 in huis, want je zal minder vertraging ervaren tijdens het gebruik. En zodra een van deze oudere apparaten aan vervanging toe is, schaf je een vervanger aan die wel geschikt is voor WiFi 6.

4. Langere accuduur

Wat is er irritanter dan vaak je telefoon moeten opladen? Of continu met je laptop bij het stopcontact te moeten blijven zitten? Met WiFi 6 gebruikt een apparaat minder stroom, waardoor de accu van je apparaten langer meegaat.

5. Betere databeveiliging

Met de komst van WiFi 6 is ook WPA3 geïntroduceerd. Dit is het protocol voor beveiligde, versleutelde verbindingen. Alle WiFi 6-routers ondersteunen WPA3 en bieden daarmee maximale veiligheid van alle data.

6. Toekomstbestendig

WiFi 6-systemen versturen data op een andere manier naar je verbonden apparaten dan voorgaande WiFi-versies. De gegevensdoorvoer is een stuk efficiënter en tot 40 procent hoger dan oudere routers. Hierdoor kan je maar liefst vier keer zoveel (smart) apparaten, zo’n 40 tot 60, tegelijkertijd aansluiten op jouw WiFi-netwerk.

4 routers die hun job doen

1. Fritz!BOX 7590

De Fritz!Box 7590 is een dual-band wifi router voor het hele gezin. Deze router behaalt, dankzij de Wireless AC wifi-standaard, gecombineerde draadloze snelheden tot 2600 Mbps in je draadloze thuisnetwerk. Deze router is een echte alleskunner, hij beschikt over een ingebouwde telefooncentrale voor maximaal 6 DECT toestellen, de mogelijkheid om twee USB-3.0 apparaten aan te sluiten (een externe harde schijf of een printer, bijvoorbeeld) en hij beschikt over 4 gigabit netwerkaansluitingen. Met speciale apps kun je het netwerk optimaliseren en verschillende producten combineren tot een Mesh-netwerk.

Techneuten houden van Fritz!Box omdat je vrijwel alle instellingen kunt aanpassen in het uitgebreide menu. Je kunt profielen aanmaken voor gebruikers en apparaten toekennen, waarbij je websites kunt blokkeren en een maximale gebruikstijd kunt aangeven.

Prijs: 199 euro.

Koop ‘m bij Coolblue.Koop ‘m bij Coolblue.

Eigenschappen: Mesh netwerk, dual-band, ingebouwde telefooncentrale, parental control, krachtig signaal, eigen smart home applicaties.

2. Netgear Orbi Wifi 6

De Netgear RBK752 hoort bij het Orbi AX4200 mesh-systeem en is ontworpen voor een krachtig en robuust WiFi 6 netwerk voor thuis. Het Orbi AX4200 mesh-systeem wordt geleverd met een draadloze router en 1 of 2 satellieten die, dankzij tri-band mesh, zorgen voor een krachtig netwerk door het hele huis. Het bijzondere aan de Netgear Orbi is dat het echt gericht is op het opzetten van een mesh-systeem. Daarnaast biedt de RBK752 een internetsnelheid van 4200 Mb/s en maximale bandbreedte van 1200Mbit/s op 5GHz.

De router heeft drie Gigabit Ethernet LAN-poorten en twee per satelliet, waarop meerdere apparaten (met een kabel) aangesloten kunnen worden, om zo een stabiele internetverbinding te creëren voor een thuiskantoor of home entertainmentsysteem. De Orbi-reeks beschikt bovendien over de parental control van Circle, die middels een abonnement uitgebreid kan worden met meer functies en een ingebouwde Netgear Armor bescherming (69,99 USD per jaar) die je beschermt tegen cyberbedreigingen, zoals trojans, ransomware, adware, spyware en phishing.

Prijs: 499 euro.

Koop ‘m hier: www.netgear.com



Eigenschappen: Eenvoudig in gebruik, wifi 6, ingebouwde anti-virus, parental control, uitbreidbaar, iedere satelliet heeft gigabit internetaansluiting.

3. TP Link Deco M5

Het TP-Link Deco M5 Multiroom wifi systeem is echt gericht op het instellen van een uitgebreid mesh-netwerk door het huis heen. Door deze schijven in huis neer te leggen (er is helaas geen mogelijkheid om ze op te hangen) krijg je overal in huis een betrouwbare internetverbinding.

Dit set beschikt over ouderlijk toezicht, waarmee je bepaalt wanneer en waarnaar je kinderen op het internet kunnen surfen. Daarnaast is er standaard antivirus- en firewall software op geïnstalleerd. Het systeem werkt met een aantal punten die je door je huis plaatst, waardoor je een mesh netwerk opzet. Er zijn verschillende sets beschikbaar, ieder met een eigen aantal zenders. Afhankelijk van de grootte en de indeling van je huis zal je dit set misschien moeten uitbreiden met meer Deco’s. Een snellere verbinding verkrijg je met de M9-variant.

Prijs: 230 euro voor een set van 4.

Koop ‘m hier: www.tp-link.com

Eigenschappen: Eigen mesh-systeem, parental control, eenvoudig in gebruik, mesh-netwerk, installeren via app.

4. Google Nest Wifi Multiroom

Relatief nieuw op de markt is het Google Nest Wifi systeem. Deze set is ook geënt op het aanleggen van een mesh-netwerk en koop je in een set. Op iedere verdieping zet je een zender, zodat je een zo optimaal mogelijke verbinding neerzet. Let wel dat de zenders een lagere snelheid bieden dan de router zelf.

Het leuke van de Google Nest Wifi Multiroom is dat ieder station de Google Assistent heeft ingebouwd mét een speaker. Zo kun je slimme apparaten met je stem bedienen en muziek luisteren via je Nest Wifi punt. Zo schakel je bijvoorbeeld je smart lampen in of zet je de slimme thermostaat omhoog door tegen je router te praten. Is de dekking onvoldoende? Dan breid je de Google Nest Wifi uit tot maximaal 6 stations. De extra zenders hebben echter geen mogelijkheden voor een bekabelde aansluiting.

Lees hier onze review van de Google Nest WiFi.

Prijs: 380 euro voor 3 stuks.

Koop ‘m hier: www.google.com

Eigenschappen: Mesh, parental control, eenvoudige installatie, ingebouwde google assistant, ingebouwde speaker, geen bekabelde aansluiting mogelijk.