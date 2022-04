Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Ben je op zoek naar een scherpe beveiliging voor je computer? Vergeet dan pincodes, wachtwoorden of je gezicht. Gebruik een usb-stick! Wij laten zien hoe je toegang krijgt tot je pc met deze speciale beveiliging.

Zo maak je een USB-sleutel voor je computer

Maak een usb-sleutel

Deze methode bestaat uit twee stappen. Ten eerste zorgen we dat je kan inloggen met de USB-stick. Dat doen we met het programma Rohos Logon Key Free. Met deze tool wordt een usb-stick geprepareerd om automatisch in te loggen met jouw wachtwoord. Komt het Windows-inlogscherm naar voren? Steek te stick in de pc en je wordt ingelogd. Download en installeer de software, klik op Configureer usb-sleutel en alle stappen worden voor je doorlopen. URL: https://rohos.com/.

Zonder usb-stick kom je binnenkort je Windows-pc niet meer in.

Maak een controlepunt

Door met een usb-stick in te loggen, hoef je nooit meer je wachtwoord in te typen. Zo kan niemand het aflezen. Maar wat als je even wegloopt van je computer? Dan wil je ook dat je pc op slot springt. Daarvoor hebben we een controlepunt nodig. Maak een tekstbestand aan op je usb-stick en noem het controle.txt. Er hoeft niets in te staan, maar het mag wel.

Stap je weg van je pc? Steek dan de usb-stick op zak.

Schrijf een eigen script

Voor de controlestap moeten we een programmaatje schrijven. Maak op je harde schijf (bij voorkeur in een nieuwe map) een .cmd-bestand, zoals c:\\script\locked.cmd. Het script zelf is vrij eenvoudig. Het is een lus, die om de tien seconden een rondje loopt. Het begint met :start. Daarna wordt gekeken of het controlebestand bereikbaar is. Als dat niet zo is, wordt je systeem vergrendeld. Dankzij de vertraging heb je tien seconden om het script af te breken met de toetscombinatie Ctrl+C. Vervolgens wordt de lus herhaald.

Als controlestap kan je zelf een eenvoudig programmaatje schrijven.

Voer het script uit via Taakplanner

Na het aanmaken van het script, is het tijd om het ook daadwerkelijk uit te voeren. Dat gaat het meest eenvoudig met de Taakplanner. Tik op Taak Maken>Acties>Nieuw en voeg daar het script toe dat we in stap 3 hebben gemaakt. Vanaf nu wordt iedere keer het beveiligde script opgestart, van zodra de computer geactiveerd wordt. Maximaal 10 seconden nadat de usb-stick is verwijderd, zal de pc zichzelf vergrendelen.

Zo zorgen we dat het script automatisch wordt herhaald.